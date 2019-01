Stiri pe aceeasi tema

- Bacauanii și toți cei pasionați de turism sau istorie pot vedea, acum, imagini 3D ale uneia dintre emblemele municipiului – Biserica Precista. Lucrarea aparține tanarului arhitect Alexandru Șerban Balan care a mai realizat imagini intr-un astfel de format ale Bisericii Armene, ale Cinematografului Muncitorul,…

- Deși incepuse sa-și faca un viitor in Los Angeles, Monica Barladeanu a ales sa se expuna mai mult in fața romanilor. Actrița de 40 de ani (impliniți in urma cu 3 zile) a dat Hollywoodul pe filmele romanești. In momentul in care a revenit in țara pentru a prezenta show-ul „Ferma vedetelor”, Monica Barladeanu…

- „Sarbatorim in acest decembrie 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: desavarșirea statului național roman, realizata prin unirea provinciilor romanești cu Romania. Centenarul Marii Uniri ofera intregii suflari romanești oportunitatea de a ne gandi sa traim impreuna, sa sporim efortul…

- Protestele din Franța seamana pana la un punct cu cele din Romania ultimilor doi ani. Același tip de organizare prin intermediul rețelelor sociale, fara lideri vizibili, mesaje viralizate, transferul din virtual in real al discursului, agresivitate, și chiar folosirea unui debușeu pentru descarcarea…

- Compania Dedeman activeaza un hub de printare 3D la Colegiul Național „Grigore C. Moisil” din Onești, in campania „3DUTECH – Modeleaza viitorul. Printeaza-l 3D!”. In aceasta campanie Dedeman este partener al ECDL, alaturi de Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania, și activeaza hub-uri in zece colegii…

- Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo se anunta niste intreceri de vis pentru Romania. Delegatia tricolora se va prezenta cu aproximativ 150 de sportivi si va castiga in jur de 14-18 medalii. Cel putin aceasta este varianta optimista a federatiilor nationale, majoritatea...

- Lunar, Ionut Cristache primeste de la TVR un salariu brut de 36.550 de lei, adica in mana jurnalistul ia 26.377 lei (aproximativ 5.650 de euro). Pentru acesti bani, el trebuie sa realizeze cel putin 10 emisiuni lunar, in conditiile in care show-ul sau, Romania 9, este zilnic, de luni pana joi. Fata…

- Romania are toate sansele sa-si mareasca azi zestrea de medalii la Campionatele Mondiale de lupte sub 23 de ani, programate in Sala Polivalenta din Bucuresti. Nu mai putin de cinci sportive vor lupta in aceasta seara pentru a obtine performante notabile.