- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial si campion la Wimbledon si US Open, a fost desemnat cel mai bun sportiv european in 2018, in cadrul anchetei realizate de agentia poloneza de stiri PAP, in timp ce romanca Simona Halep, numarul unu WTA si detinatoarea titlului la Roland Garros, s-a…

- Organizatorii Australian Open au decis sa schimbe regulamentul de disputare al meciurilor și sa introduca incepand de la ediția din 2019 super tie-break-ului in setul decisiv in locului setului cu avantaj. Potrivit noului regulament, la scorul de 6-6, in al cincilea set la baieți, respectiv in al treilea…

- Simona Halep este prima nominalizare a jurnalistilor francezi, care vor sa recompenseze astfel cea mai buna jucatoare din 2018. S-A AFLAT! Cine a ajutat-o pe Simona Halep cu bani la inceputul carierei "Simona Halep astepta acel moment. Dupa esecul din finala de la Australian Open, romanca…

- Mai mult, Simona Halep este pe primul loc in tenis, devasand figuri importante ale sportului alb precum Novak Djokovic, numarul 1 mondial ATP. "Acesta a fost anul in care Simona Halep a erupt in sfarșit, caștigand primul ei turneu de Grand Slam la Roland Garros, dupa ce a pierdut finala de…

- Brandul "SHldquo; al Simonei Halep apare si pe o linie de genti sport, care a fost lansata in colaborare cu producatorul roman Maff.Creatia a fost realizata in culorile intrecerii de la Roland Garros, primul trofeu de Grand Slam din cariera jucatoarei de tenis din Constanta, care se afla de 56 de saptamani…

- Simona Halep va deveni cetatean de onoare al municipiului Calarasi. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a Primariei, iar evenimentul va avea loc pe 28 noiembrie. Simona Halep se distreaza la munte cu Darren Cahill. Cum au fost surprinsi cei doi in vacanta FOTO "Primarul Municipiului…

- Simona Halep a vorbit recent despre obiectivele sale pentru anul 2019, precizând ca își dorește sa câștige înca un titlu de Grand Slam.Numarul 1 mondiala a precizat ca anul viitor vrea sa cucereasca turneul de la Wimbledon.Românca a câștigat…

- Simona Halep a a primit in dar un superb Porsche 718 Boxster GTS. Este premiul acordat de producatorul german de automobile jucatoarei cu cele mai bune rezultate de pe parcursul sezonului. "Dupa ce am castigat primul meu Grand Slam, la Roland Garros, sa inchei sezonul pe primul loc in clasamentul…