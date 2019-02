Stiri pe aceeasi tema

- Resimțind impactul razboiului comercial dintre Statele Unite și China, Uniunea Europeana decide sa-și limiteze importurile de oțel, inclusiv brazilian. Sputnik a discutat posibilele consecințe ale unei astfel de masuri protecționiste cu Jose Augusto de Castro, președintele Asociației Comerțului Exterior…

- Negocierile dintre cele doua tari se reiau luni la Beijing. Negociatorii, care se reintalnesc pentru prima data de la instaurarea unui armistitiu, mai au timp pana la inceputul lui martie pentru a incerca sa puna capat razboiului comercial, potrivit Le Figaro , citat de Rador.

- Pana la 21 iunie, durata zilelor va crește, iar cea a nopților va scadea, scrie kudika.ro. Solstițiu inseamna „soare nemișcat". In emisfera nordica, 21 decembrie este prima zi de iarna astronomica — cea mai scurta zi (8 ore și 50 minute) și cea mai lunga noapte a anului (15 ore și 10 minute, pentru…

- SPECTRUM Cluj este un centru cu o cultura organizaționala bine definita, care promoveaza modele în diferite planuri (de relaționare, de învațare, de promovare, de management performant). Aici, copiii au acces la un mediu cultural de informare, la un…

- China a cerut Canadei sa o elibereze imediat pe Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei, avertizand ca in caz contrar vor exista consecinte severe pentru Ottawa. Avertismentul i-a fost comunicat ambasadorului canadian la Beijing, care a fost convocat sambata la MAE chinez, scrie Mediafax. Meng…

- "Meng Wanzhou a fost arestata pe 1 decembrie la Vancouver. Statele Unite reclama extradarea ei si o audiere pentru punerea in libertate conditionata urmeaza sa aiba loc vineri", a declarat un purtatorul de cuvant al Ministerului canadian al Justitiei, confirmand informatii de presa potrivit carora…

- In fiecare an, in dimineața zilei de 6 decembrie, in ghetele sau cizmele curațate și așezate langa uși ori ferestre, apar in mod “miraculos” cadouri pentru copii, dar și pentru cei mari. „Responsabil” pentru startul Sarbatorilor de Iarna și a bucuriei specifice lunii decembrie este nimeni altcineva…

- O comisie bipartita a Congresului american spune intr-un raport ca Statele Unite si-au „pierdut avantajul” fata de principalii rivali si ar putea fi infrante intr-un razboi cu China sau Rusia.