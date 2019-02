Timp de o saptamana, tara cea mai populata din lume va fi paralizata la inceperea noului An Lunar cand sute de milioane de persoane isi viziteaza locurile in care s-au nascut pentru a sarbatori cu rudele anul 4717, al Porcului de pamant generos si lipsit de griji, cel de-al 12-lea simbol in horoscopul chinez. Multe orase au fost "bombardate" in cursul noptii cu petarde si focuri de artificii, aprinse pentru a indeparta spiritele rele, desi in marile urbe precum Beijingul utilizarea lor este interzisa pentru a evita poluarea si din motive de securitate.

