- HOROSCOP 2019 trebuie sa fie un an de relaș vizavi de ultimii trei ani, 2016, 2017, 2018. Foarte mulți nativi vor simți aceasta relaxare interioara, deși aceasta relaxarea ascnde o mare capcana. Trei eclipse in Capricorn, este un semn cardinal, un semn care inseamna acțiune, care inseamna mișcare.…

- Noul An ne aduce schimbari majore pe toate planurile. In funcție de semnul zodiacal sub care ne-am nascut, am putea avea șanse și de caștiguri financiare și materiale importante. Iata care numere ne poarta noroc anul acesta! Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 436, ediția print Berbec Ai toate…

- Anul Mistretului de Pamant se afla sub auspiciile bunavointei, armoniei, pacii (Mistret) si ale stabilitatii si profunzimii (Pamant). De aceea specialistii in feng shui spun ca anul 2019 va fi unul echilibrat daca ne raportam la relatia dintre cele cinci elemente cosmice ala zodiacului chinezesc.Feng…

- HOROSCOP BERBEC Se deschide cu dorința de a lua viața in piept inca din primele zile, cu starile trec pe plan secund, martie și aprilie sunt speciale, iar cei ale caror zile de naștere se apropie de 21 martie și 19 aprilie sa se aștepte la oportunitați majore, fie la sfarșitul lunii septembrie…

- Chang'e-4 fara pilot a coborat pe solul lunar la 10:26 ora Beijingului (02:26 GMT), aselenizarea s-a facut in Bazinul de Sud-Aitken, informeaza presa de stat din China, citata de BBC. Robotul Chang'e-4 detine instrumente pentru a cerceta geologia regiunii, precum și pentru experimente de tip biologic,…

- AJUNUL ANULUI NOU. In noaptea dintre ani și pe 1 ianuarie nu se plange. Tradiția spune ca aceia care plang in prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste. Oamenii obișnuiesc ca la cumpana dintre ani sa lase toate ușile și ferestrele deschise pentru ca anul vechi sa plece imediat…

- Ignatul, 20 decembrie 2018. Ignatul, ziua în care, conform traditiei, este sacrificat porcul din batatura. Nu unui zeu, ci pentru îndestularea familiei si pentru respectarea unei traditii pastrate din tata în fiu.