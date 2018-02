Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc si-a transmis duminica urarile de pace, o "comoara nestemata", catre Extremul Orient, cu ocazia Anului Nou chinezesc, in timp ce, la nivel diplomatic, Vaticanul se apropie de incheierea unui acord istoric cu China comunista in ceea ce priveste numirea de episcopi, informeaza AFP.…

- Un an chinezesc incepe la a doua sau a treia Luna Noua dupa solstitiul de iarna (in functie de numarul de Luni Noi dintre doua solstitii de iarna). Prin urmare, data la care cade Anul Nou chinezesc in calendarul gregorian este variabila intre 20 ianuarie si 20 februarie. Fiecarui an din calendarul…

- In cadrul audientei, care a durat 50 de minute, cei doi si-au exprimat preocuparea in legatura cu aceasta decizie despre care multi aliati americani afirma ca ar putea afecta eforturile de pace din Orientul Mijlociu. Presedintele Erdogan a fost adus in Piata Sfantul Petru unde strazile…

- Consiliul Judetean Cluj urmeaza sa decida astazi, intr-o sedinta ordinara pe luna ianuarie, ce suma de bani va fi repartizata municipiului Dej din impozitul pe venit. Suma totala de care dispune Consiliul Județean Cluj in acest scop este de peste 54 de milioane de lei. Din aceasta suma, peste 18 milioane…

- Pentru ca legea nu i permite sa inchida bugetul cu deficit, primarul Decebal Fagadau spune ca a taiat pana l a inchis pe zero. Pentru ca deficitul se ridica la 300 de milioane de lei, printre investitiile la care s a renuntat este si modernizarea Pietei Grivitei. "Am taiat pana ne am incadrat la situatia…

- Durata contractului de extindere si reamenajare a sectiei de Radioterapie este de sase luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, doua luni pentru proiectare si patru luni pentru realizarea constructiei. Investitia este complementara achizitiei de aparatura medicala specifica in valoare…

- Volumul transferurilor moldovenilor care muncesc în strainatate a însumat 1,2 miliarde USD în anul 2017, cu 11,2 la suta mai mult fața de anul precedent când acestea coborâse la cel mai jos nivel din ultimii zece ani, dupa o scadere cu 30 la suta în 2015 și 4,5…

- "Ne-am logodit inainte de Anul Nou. Suntem foarte fericiti si indragostiti, iar pisicile noastre sunt la fel de rasfatate", a anuntat artistul, pentru cei 18 milioane de followeri ai sai de pe Instagram, postand o poza in care isi saruta iubita. La 26 de ani, Ed Sheeran este unul dintre artistii…

- Papa Francisc le-a cerut credinciosilor reuniti duminica in Piata Sf. Petru din Vatican sa se roage pentru vizita pe care o realizeaza in perioada 15 - 21 ianuarie in Chile si Peru, relateaza EFE, conform agerpres.ro. "Maine plec in Chile si Peru si va cer sa ma insotiti cu rugaciunile voastre…

- Moldovenii, ucrainenii dar si romanii au invadat partiile, hotelurile, pensiunile si restaurantele. S-au inteles de minune chiar daca nu toti vorbesc aceeasi limba. Sute de turiști petrec Anul Nou pe rit vechi in Romania. Romania ramane destinația preferata a moldovenilor pentru petrecerea…

- Este zi de mare sarbatoare pentru crestinii ortodocsi. Sfantul Ioan Botezatorul se sarbatoreste in fiecare an pe 7 ianuarie. Cu aceasta ocazie, traditia populara spune ca s-au incheiat in mod oficial sarbatorile de iarna, incepute de Sfantul Nicolae, pe 6 decembrie.

- Reportul la Loto 6/49 din 4 ianuarie 2018. Duminica, 7 ianuarie, vor avea loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 ianuarie, s-au inregistrat 17.193 de caștiguri in valoare totala de peste 573.400 de lei. Iata rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 4 ianuarie 2018. Care sunt numerele…

- Joi, 4 ianuarie, Loteria Romana a organizat primele trageri loto din acest an, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou a acordat 75.953 de caștiguri in valoare totala de 4.123.470,22 lei. Au avut loc noi trageri Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc si Joker. Iata și numerele…

- Anul Nou le-a adus mai multor straini castiguri colosale la LOTO! Un taximetrist, tata a cinci fete, a castigat la loterie 24 de milioane de lire, in timp ce o femeie din New Jersey s-a imbogatit cu cinci milioane de dolari.

- Joi, 4 ianuarie, Loteria Romana organizeaza primele trageri loto din acest an, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou a acordat 75.953 de castiguri in valoare totala de 4.123.470,22 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 5 milioane de lei (peste…

- Milioane de oameni din Marea Britanie si-au luat ramas bun de la anul 2017 si au vrut sa intampine Anul Nou cu o imbrațișare calda (și o bautura sau doua). Tabloidele din Marea Britanie au surprins in cateva ipostaze reprezentative imaginea clasica a petrecaretilor din regat in noaptea dintre…

- Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit in strada trecerea in anul 2018, admirand spectacole impresionante de lumini si artificii care au avut loc in orase precum Sydney, Dubai, New York, Paris sau Londra, scrie News.ro. Evenimentele de celebrare a noului an s-au desfasurat, insa, in conditii…

- Anul Nou incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat "pazitor de duhuri rele”. In ziua de Sfantul Vasile cel Mare este bine sa versi vin pe masa, sa spargi un pahar alb, sa rastorni…

- Papa Francisc a deplans, duminica seara, ca 2017 a fost un an umbrit de razboaie, minciuni si nedreptati si a invitat pe fiecare sa-si asume responsabilitatea actelor sale, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Olguta Vasilescu: 'Lui Tudose i s-a dat o foarte mare LIBERTATE...'…

- Mesajul de Anul Nou al Papei Francisc. Capul Bisericii Catolice a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboaie, minciuni și nedreptați și a cerut ca oamenii sa iși asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. La ultima sa apariție publica din anul 2017, vecernia de la Bazilica Sfantul Petru, Suveranul…

- Locuitorii din Coreea de Nord sarbatoresc in aceste clipe intrarea in 2018.Nord-coreenii au avut parte de o premiera de Anul Nou, un spectacol public de focuri de artificii in capitala tarii, Phenian.

- Nave ruse au aprovizionat cu petrol Coreea de Nord de cel putin trei ori în ultimele luni, afirma oficiali de rang înalt din cadrul serviciilor secrete europene citati de site-ul agentiei Reuters, dar informatiile nu pot fi confirmate din surse independente. Transferurile de…

- Transferurile de petrol din nave ruse in ambarcatiuni nord-coreene au avut loc in octombrie si noiembrie. Aprovizionarea Coreei de Nord cu petrol din Rusia constituie o incalcare a rezolutiilor Natiunilor Unite, afirma oficialii citati. "Nave ruse au efectuat transferuri de produse petroliere…

- Aproximativ doua milioane de persoane sunt asteptate duminica in faimoasa New York Times Square pentru a sarbatori Anul Nou in ciuda temperaturii neobisnuite de -10 grade Celsius, un eveniment care face obiectul unor masuri de securitate sporite, relateaza vineri AFP. In ciuda conditiilor…

- Rio de Janeiro asteapta trei milioane de oameni la festivitatile de Anul Nou pe celebra plaja Copacabana, a anuntat miercuri primaria, informeaza AFP.In anii anteriori, au fost prezenti in jur de doua milioane de oameni care au urmarit focurile de artificii pe plaja, aproape toti imbracati…

- LOTO. Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza: Loto 6 din 49 – 200.000 de lei, Joker – 100.000 de lei, Loto 5 din 40 – 50.000 de lei. LOTO. La Loto 6 din 49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste…

- Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, programate pe data de 31 decembrie, aduc cate o tragere principala și o tragere suplimentara pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Astfel, pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza: Loto…

- Primele zile de stat acasa sunt chiar cele de Anul Nou, adica pe 1 si 2 ianuarie. Tot in ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Principatelor Romane. 24 ianuarie va pica intr o zi de marti, motiv pentru o noua minivacanta, daca angajatul isi poate lua liber si luni. In 2018, Pastele catolic si cel ortodox…

- In 2018, vom avea parte de 13 zile libere legale, iar din fericire, multe dintre acestea cad in cursul saptamanii. Primele zile libere din 2018 sunt chiar cele de Anul Nou, adica pe 1 si 2 ianuarie. Tot in ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Principatelor Romane. 24 ianuarie va pica anul viitor intr-o…

- Papa Francisc i-a indemnat pe romano-catolici, in timpul slujbei din Ajunul Craciunului, sa nu ignore greutatile prin care trec milioane de migranti „alungati de pe pamantul lor”. Suveranul Pontif i-a comparat pe migranti cu Maria si Iosif, reamintind de povestea biblica - calatoria celor doi din…

- Milioane de chinezi, mai ales studenti sau membri ai minoritatilor crestine, sarbatoresc zilele acestea Craciunul, o festivitate tot mai populara in puterea asiatica, pe care unii puritani o resping considerand-o o influenta occidentala, relateaza EFE.In marile orase, precum Beijingul, atmosfera…

- Complexul Energetic Oltenia a scos la licitație pe data de 7 decembrie „transportul salariaților, de la domiciliu la locul de munca și retur” pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari. Licitația va avea loc la inceputul lunii februarie, compania punand la bataie 3.715.415 lei pentru…

- Primarul Emil Boc a avertizat ca municipiul Cluj-Napoca pierde 28 de milioane de euro din bugetul pe anul 2018 si risca sa renunte la unele investitii, facand apel la toti parlamentarii de Cluj sa sustina la dezbaterile pe proiectul de buget pe anul viitor majorarea cotelor din impozitul pe venit.

- Consultarea populara lansata la inceputul lunii octombrie de premierul naționalist ungar, Viktor Orban, pentru a valida politica sa impotriva migranților reprezinta un succes, a afirmat duminica guvernul pe baza rezultatelor parțiale, transmite AFP. Din cei 8,2 milioane de alegatori înscriși,…

- Camera Deputatilor a lansat un anunt de participare la licitatie deschisa pentru furnizare de carburanti auto in anul 2018, valoarea estimata a contractului fiind de 1,7 milioane de lei, fara TVA, iar in cazul in care acesta s-ar prelungi pana in aprilie 2019, de 2,2 millioane de lei, fara TVA.

- Procurorii Serviciului Teritorial Ploiesti al DNA au trimis in judecata doi administratori de firme intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 15 milioane de lei. Ana-Ruxandra Stanciu si Aurelian Sandu, ambii aflati in stare de detinere, sunt acuzati de evaziune fiscala in…

- O delegatie din Prahova, condusa de vicepresedintele Consiliului Judetean Ludmila Sfirloaga, dar si de fostul presedinte al CJ, Mircea Cosma, a fost prezenta la Roma, cand Papa Francisc a rostit rugaciunea "Angelus". Prahovenii au intins tricolorul Romaniei in Piata Sfantul Petru, cu ocazia Zilei…

- Duminica, la Rugaciunea "Angelus", Sanctitatea Sa Papa Francisc a transmis un mesaj de Ziua Nationala a tarii noastre, in care a felicitat comunitatea romanilor din Italia. O delegatie din Prahova, condusa de Ludmila Sfirloaga si Mircea Cosma, a venit, duminica, in Piata Sfantul Petru, unde au intins…

- Intr-un montaj foto care prezinta un barbat inarmat la bordul unui vehicul care trece in viteza prin Piata Sfantul Petru din Roma, Wafa Media Foundation, o grupare jihadista apropiata organizatiei teroriste Statul Islamic, ameninta Vaticanul cu un atentat de Craciun, noteaza rt.com.

- Papa Francisc s-a amestecat cu cei saraci sau fara locuinta joi, in timpul unei vizite la o clinica sanitara improvizata de voluntari catolici langa coloanele din Piata Sf. Petru, relateaza DPA. "Acest mici spital de campanie din centrul Romei ofera consultatii medicale gratuite pentru cei saraci…

- Sfantul Apostol și Evanghelist Matei este pomenit in calendarul creștin ortodox la 16 noiembrie.Este unul din cei doisprezece apostoli ai Mantuitorului Iisus Hristos și unul din cei patru evangheliști.

- Suveranul Pontif a binecuvantat masina sport "Lamborghini Huracan" si a semnat pe capota, in prezenta conducatorilor constructorului de automobile veniti sa livreze modelul Vaticanului. Bolidul, care nu va strabate niciodata multimea in Piata Sfantul Petru, va fi incredintat casei de licitatii…

- Papa Francisc a primit un Lamborghini alb, un model unic. Bolidul, care nu va strabate niciodata multimea în Piata Sfântul Petru, va fi încredintat casei de licitatii Sotheby's în vederea scoaterii la o licitatie promitatoare, banii obținuți fiind folosiți în…