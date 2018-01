Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, anunta lansarea oficiala a „Anului lui Stefan cel Mare si Sfant, domnitor al Moldovei“, iar pentru marcarea acestuia vor avea loc 50 de actiuni de amploare in domenii precum istorie, cultura, educatie si sport.

- 2017 a fost un an bun pentru minciunoșii din Moldova. De la președinte și speaker pîna la primar și ziariști, moldovenii au primit gogoși care mai de care. Unele mai dulci, altele mai greu de înghițit, iar altele letale. La propriu. Toate, împreuna, demonstreaza ca cea…

- Președintele țarii a aprobat Programul de acțiuni consacrate Anului Ștefan cel Mare și Sfint, Domnitor al Moldovei, marcat in 2018, informeaza NOI.md. Planul conține 50 de acțiuni, printre care: expoziții, conferințe științifice, competiții sportive, editarea lucrarilor științifice și de popularizare,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut miercuri o intalnire cu directorul general al Gazprom, Alexey Miller, ocazie cu care i-a cerut acestuia din urma sa reduca cu 10-15% pretul gazelor naturale livrate Republicii Moldova, informeaza Itar Tass. 'I-am cerut directorului Gazprom,…

- Alesul poporului, Igor Dodon a anunțat astazi planul de acțiuni consacrat anului 2018, drept „Anul Stefan cel Mare si Sfant, Domnitor al Moldovei", pe care presedintele tarii l-a infiintat printr-un decret.

- Igor Dodon anunta ca Presedintia a elaborat planul de actiuni consacrat anului 2018, „Anul Stefan cel Mare si Sfant, Domnitor al Moldovei”, pe care tot presedintele tarii l-a infiintat printr-un decret. Potrivit sefului statului, planul de actiuni include 50 de actiuni concrete.

- Seful Comitetului pentru relatiile cu CSI, integrare euroasiatica si relatiile cu conationalii din Duma de Stat a Federatiei Ruse, Leonid Kalashnikov, afirma ca actiunea Chisinaului privind rechemarea ambasadorului Republicii Moldova de la Moscova, Andrei Neguta, este o provocare îndreptata…

- Igor Dodon a declarat ca rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova este o noua provocare a guvernarii proeuropene de la Chisinau. El s-a aratat indignat de aceasta decizie si a subliniat ca ea va influenta negativ relatiile moldo-ruse.

- Aproximativ 200 de persoane protesteaza, la aceasta ora, pe pietonalul Ștefan cel Mare din Iași. Aceștia iși exprima nemulțumirea fața de ultima varianta a Guvernului, conform careia o autostrada intre Brașov și Bacau devine prioritara in detrimental proiectului autostrazii Ungheni-Iași-Targu Mureș.…

- Bogdan Zumbreanu ar putea fi noul director al Centrului Național Anticorupție (CNA). Comisia juridica, numiri și imunitați a anunțat ca, în urma concursului care s-a desfașurat ieri, a decis sa propuna plenului Parlamentului candidatura acestuia. Pentru Bogdan Zumbreanu au votat 7 din cei…

- Evenimentul de inaugurare a Anului „Stefan cel Mare si Sfant” va avea loc pe 2 februarie, la Palatul Republicii. Potrivit presedintelui Igor Dodon, care a semnat un decret prezidential in acest sens, actiunea face parte din sirul activitatilor dedicate pastrarii si intaririi statalitatii, transmite…

- Evenimentul de inaugurare a Anului „Ștefan cel Mare și Sfânt” va avea loc pe 2 februarie, la Palatul Republicii. Potrivit președintelui Igor Dodon, care a semnat un decret prezidențial în acest sens, acțiunea face parte din șirul activitaților dedicate pastrarii și întaririi…

- De luni este pe piața noul album Inna – ”Nirvana”. Il poți gasi exclusiv in magazinele LIDL din Romania la un preț special, de 19,99lei. ”Nirvana” are un sound pop, la compoziția și producția pieselor participand Marco&Seba (cei care au compus și produs majoritatea hit-urilor artistei), David Ciente,…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parerea ca deschiderea de azi a Biroului de Legatura al NATO la Chișinau nu va contribui la consolidarea societații de pe ambele maluri ale Nistrului și la întarirea stabilitații politice în stat. Mai mult decât atât, el…

- Ofițerii de Patrulare sunt puși pe fapte: acum cateva minute ei au inceput sa scoata placuțele de inmatriculare de la automobilele parcate neregulamentar pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, in fața Universitații Constantin Stere din Capitala.

- Fostul președinte yemenit Ali Abdallah Saleh a fost ucis de rebelii houthi, a confirmat luni, pentru AFP, o reprezentanta a conducerii partidului sau Congresul Popular General (CPG), Faika al-Sayyed. 'El a murit ca un martir, aparând Republica', a declarat aceasta membra a Comitetului…

- Ministerul rus al Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Moldovei în Rusia, Andrei Neguța, în legatura cu creșterea numarului de interdictii de a intra pe teritoriul Republici Moldova impuse pentru cetațenii ruși, se arata în declarația MAE rus, transmite paginaderusia.ro…

- Statele Unite pot opri in acest moment orice atac nuclear lansat de Coreea de Nord, a declarat miercuri un oficial american, a doua zi dupa ce Phenianul a efectuat un nout test de racheta balistica intercontinentala, scrie AFP.

- ”Impreuna, vom sarbatorii Ziua Naționala a Romaniei – un moment adanc intiparit in conștiința poporului roman. Avem credința ca fiecare dintre noi recunoaștem semnificația acestui act istoric implinit pe 1 decembrie 1918, la Alba Iulia. Pentru noi, traitori pe aceste binecuvantate meleaguri, inca ocrotite…

- Igor Dodon da asigurari ca va bloca initiativa legislativa ce prevede modificarea Constitutiei, prin inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” ca limba de stat. Mai mult ca atat, seful statului sustine ca a gasit si numarul necesar de deputati care se vor impotrivi sa voteze pentru…

- PSRM intenționeaza sa intensifice campania de colectare de semnaturi pentru trecerea la forma prezidențiala de guvernamant, a declarat președinta partidului, Zinaida Greceanii. PSRM spune ca activiștii lor au colectat deja 300 de mii de semnaturi in acest sens, iar pana la 2 februarie 2018, zi care…

- Senatorul PMP Traian Basescu a afirmat, duminica seara, ca președintele Moldovei, Igor Dodon, " a ratat lamentabil", dupa ce la referendumul organizat duminica pentru revocarea din funcție a primarului general al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, s-au prezentat doar 17,5% din alegatori.…

- Dupa speculațiile din ultimele saptamani, OnePlus 5T a fost lansat oficial și confirma toate zvonurile din ultima perioada la un preț de achiziție decent. In timp ce Samsung și Apple au lansat terminale in jurul valorii de 1.000 de euro, chinezii de la OnePlus și-au propus sa ne arate ca se poate și…

- Cu o interfata ce pare inspirata de browserul Chrome si motor de randare complet nou, revizia Firefox Quantum a iesit din stadiul beta, aducand un salt de performanta semnificativ si folosire mai eficienta a resurselor de memorie.

- Ionuț Negoița a anunțat ca pleaca de la Dinamo. A oferit toate detaliile tranzacției și ce regrete are din cei 5 ani petrecuți la formația din "Ștefan cel Mare". "Imi aduc aminte cand domnul Mulțescu m-a intrebat de ce am intrat la Dinamo, cu atatea datroii cate avea clubul. Pe parcurs i-am dat dreptate.…

- Partidului Socialiștilor din Republica Moldova vine cu o declarație cu ocazia împlinirii unui an de la alegerea lui Igor Dodon în funcția de președinte al Republicii Moldova. În mesajul formațiunii se precizeaza ca aceasta victorie a avut o semnificație dubla. În primul rând,…

- Igor Dodon n-a reușit bine sa ajunga acasa din Italia ca deja pleaca în și plecat în Armenia. Despre noua sa vizita, Dodon a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook, unde a ținut sa evidențieize ca este primul șef de stat moldovean care întreprinde o vizita oficiala…

- O companie bine cunoscuta pentru oferta de periferice pentru gaming, Razer a dezvaluit primul smartphone din portofoliu, un produs high-end optimizat pentru a oferi o experienta perfect cursiva chiar si in cele mai solicitante jocuri de Android, scrie go4it.ro

- Zone din întreaga tara au concurat pentru titlul de ”destinatie europeana de excelenta” ,iar întrecerea a avut ca tema ”turismul cultural tangibil”, scrie gandul.info Orasul Suceava a câstigat aceasta cursa, într-un proiect al Comisiei…

- Momentul a fost marcat de Consiliul Judetean printr-un seminar care a avut loc astazi, la sediul institutiei, iar cu aceasta ocazie au fost prezentate stadiile implementarii proiectului. Dupa ce, in luna august, Consiliul Judetean Buzau a semnat contractul de finantare din bani europeni pentru lucrarile…

- Scoala Postliceala Sanitara Centrul de Studii „Stefan cel Mare si Sfant" Radauti, prin directoarea Paula Ciobica, a realizat, la 17 septembrie, un protocol de colaborare cu Centrul Judetean de Transfuzii Suceava – Recoltare si laborator extern, prin dr. Maria Pilat, si cu Spitalul ...

- Impletirea dintre spirit si traditie a dus la celebrarea, incepand cu 1994, in fiecare an, a hramului orasului, un eveniment care marcheaza si aniversarea Catedralei Maicii Domnului din capitala Moldovei. De vreme ce natura crestineasca a orasului infratit cu Alba Iulia a generat aceasta sarbatoare,…

- Guvernarea va cadea in groapa pe care o sapa altora. Declarația aparține președintelui țarii, Igor Dodon și a fost facuta dupa numirea lui Eugen Sturza, ministru al Apararii. Decretul de numire a fost semnat de președintele Parlamentului Andrian Candu, care exercita interimatul funcției de președinte…

- Inter Traian și-a zdrobit adversara din prima etapa a Campionatului Național de futsal Under 19, invingand Colegiul Național ”Nicu Gane” Falticeni cu 15-3 (7-1). Inter Traian Vaslui confirma forma excelenta din ediția trecuta de campionat, cand a fost regina Moldovei la futsal Under 19. In prima etapa…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a adresat cetațenilor țarii in legatura cu ceea ce el numește „derapaje anticonstituționale", precum și lansarea acțiunilor la scara naționala in susținerea formei prezidențiale de guvernare

- Igor Dodon arata tot mai decis in promovarea ideii privind trecerea de la o republica parlamentara la una prezidentiala. Presedintele a anuntat recent despre initierea unei campanii ample de informare privind acest subiect, insa decizia Curtii Constitutionale de luni, 17 octombrie, care il obliga sa…

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Lucian Georgescu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Galati, ca a fost lansat oficial logo-ul "Conceput in Romania", proprietate intelectuala a ministerului pe care il conduce. Potrivit sursei citate, Ministerul Cercetarii si Inovarii a lansat logoul…

- Ministrul Cercetarii și Inovarii, Lucian Georgescu, a declarat luni, intr-o conferința de presa la Galați, ca a fost lansat oficial logo-ul "Conceput in Romania", proprietate intelectuala a ministerului pe care il conduce. Potrivit sursei citate, Ministerul Cercetarii și…

- Orasul Suceava a castigat aceasta cursa, intr-un proiect al Comisiei Europene, fiind singurul obiectiv turistic cu expozitii pe ruine. Cetatea de Scaun a fost construita la sfarsitul secolului al XIV-lea de Petru I Musat, domn al Moldovei intre 1375 si decembrie 1391, iar apoi a fost intarita…

- Declarațiile lui Igor Dodon nu pot împiedica implementarea legii cu privire la combaterea propagandei ruse, susține președintele Parlamentului, Andrian Candu, scrie radiochisinau.md. Potrivit lui Andrian Candu, ca probleme pot aparea doar la promulgarea legii, ceea ce poate întârzia…

- La fotografia pelerinului a comentat chiar si Sfanta Parascheva, semn ca un utilizator cu imaginație și-a creat un cont fals de Facebook. „Te pup, Fanele, ai grija de tine", scrie in comentariul buclucas care a starnit isterie pe Internet. Vezi si: Scene cutremuratoare la racla Sfintei…

- Lansat la jumatatea acestui an, Meizu MX6 a prezentat o alternativa credibila pentru OnePlus 3 si alte modele smartphone din gama midrange superioara. Insa comparat actualei oferte de telefoane cu design all-screen, MX6 pare deja invechit, tot mai multe zvonuri anuntand inca de pe acum un posibil succesor.…

- Moscova va susține eforturile președintelui Moldovei, Igor Dodon, depuse pentru normalizarea și dezvoltarea relațiilor cu Federația Rusa. O declarație in acest sens a facut președintele FR, Vladimir Putin, in cadrul unei intrevederi cu președintele Moldovei, Igor Dodon, la care au fost discutate,…

- Rusia, care menține trupe de ocupație și un regim separatist în Republica Moldova, promite din nou ca va face „tot posibilul pentru soluționarea diferendului transnistrean”. Într-o întâlnire cu omologul sau moldovean Igor Dodon, marți, la Soci, Vladimir…

- Ali Gharavi, consultant in domeniul IT si scriitor, a fost retinut alaturi de alti activisti la un workshop pe teme de securitate digitala, organizat pe o insula aflata langa Istanbul. Opt dintre acestia sunt de atunci in detentie, fiind acuzati de apartenenta si legaturi cu o "organizatie terorista".…

- Primaria capitalei informeaza ca in ziua de 14 octombrie 2017, de Hramul orasului Chisinau, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Stefan cel Mare si Sfant, in perimetrul strazilor Ismail - Mihai Viteazul, in legatura cu organizarea pe bulevardul central al capitalei a manifestarilor cultural-artistice…

- Circulatia transportului public va fi sistata sambata, pe 14 octombrie curent, de Hramul orasului Chisinau, pe bd. Stefan cel Mare si Sfant, in perimetrul strazilor Ismail – Mihai Viteazul. Primaria capitalei anunța ca aici vor avea loc manifestari cultural-artistice consacrate sarbatorii. Circulatia…

- Igor Dodon a anuntat joi, 5 octombrie, ca in cel mult 1-2 saptamani, va incepe o ampla campanie informationala privind necesitatea de a trece de la o republica parlamentara la una prezidentiala. Seful statului afirma ca „oamenii vor un al doilea Lukasenko, oamenii vor un al doilea Putin, care are verticala…

- Traficul rutier pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, in perimetrul strazilor Al. Puskin – Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, va fi suspendat in perioada 6 octombrie (vineri, ora 12.00) – 8 octombrie 2017 ( duminica, ora 23.00).

- Traficul rutier pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, in perimetrul strazilor Al. Puskin – Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, va fi suspendat timp de trei zile incepand de maine, 6 octombrie, ora 12.00. Primaria municipiului Chișinau susține ca suspendare are legatura cu organizarea in Piata Marii Adunari…