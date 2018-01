Anul incepe cu proteste: Ministrul Sanatatii nu considera "etic si normal"

Stiri pe aceeasi tema

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, intr-o interventie telefonica la Digi 24, ca deputatul Emanuel Ungureanu ”bate campii”, atunci cand il acuza ca a aranjat un control la Institutul de Transplant si sustine ca afirmatiile acestuia ”vin doar ca sa mai adauge un cui la sicriul transplantului…

- NEWS ALERT Protestul medicilor de familie: Nu se mai elibereaza trimiteri si retete compensate Medicii de familie protesteaza, incepand de miercuri, fata de birocratia din sistemul de sanatate, si nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii nu…

- Medicii de familie protesteaza incepand de azi, prin refuzul de a elibera rețete compensate și trimiteri. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate…

- Medicii de familie protesteaza incepand de azi, prin refuzul de a elibera rețete compensate și trimiteri. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru Mediafax, ca nu considera „etic si normal" ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate sa foloseasca pacientii in negocieri, precizand ca „exista loc de mai bine la finantare". "90% din…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate sa foloseasca pacientii in negocieri, precizand ca „exista loc de mai bine la finantare”. „90%…

- Medicii de familie protesteaza, începând de astazi, fața de birocrația din sistemul de sanatate, și nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel încât pacienții nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate. În urma deciziei medicilor…

- Cardiacii și bolnavii de diabet raman fara permis auto. Persoanele care sufera de anumite afectiuni vor putea obtine mai greu eliberara si reinnoirea permisului de conducere, incepand din 1 ianuarie 2018, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, joi, ca limita de varsta pentru copiii ai caror parinti beneficiaza de dreptul de concediu medical va fi marita de la 7 la 16 ani, informeaza AGERPRES . “Continuam procesul de debirocratizare a actului medical. Acesta va fi debirocratizat si prin noul contract…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri grave. Conform acestuia, actiunile prioritare sunt elaborate, derulate si finantate de Ministerul Sanatații si se implementeaza…

- Acțiunile prioritare sunt elaborate, derulate și finanțate de Ministerul Sanatații și implementate prin unitați sanitare care au in structura secții/compartimente de ARSURI cu expertiza in domeniu. Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finanțare…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu arsuri grave, in cadrul programului de acțiuni prioritare (AP-ARSURI) care asigura fondurile necesare pentru cazurile de mari…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, marti, ca Romania nu este afectata de problema privind laptele praf contaminat cu Salmonella Enterica, adaugand ca a solicitat preventiv, luni, controale de la Ministerul Sanatatii, in cazul in care se confirma o astfel de situatie.

- Oficialii, in majoritate, susțin pozitia exprimata de demnitarul roman cu privire la problemele create de exportul paralel in asigurarea accesului la medicamente. Florian Bodog a atras atentia asupra efectelor deosebit de grave pe care le genereaza exportul paralel de medicamente. Oficialul…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a decis demiterea managerului Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", Gilda Popescu, la propunerea Comisiei de control de la MS, pentru nerespectarea...

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) sesizeaza Parchetul General cu privire la modul in care Ministrul Sanatații și celelalte persoane responsabile au gestionat criza imunoglobulinei care a dus la decesul unei persoane.Plangerea se refera la conduita…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale.Conform surselor citate, la intalnirea…

- Intalnire de urgența la Palatul Victoria in scandalul imunoglobulinei. Premierul Mihai Tudose l-a convocat marți pe ministrul Sanatații, Florian Bodog, intr-o ședința la Guvern pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania.La intalnirea de la Palatul…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a reacționat dur, luni pe contul sau de Facebook, la acuzațiile facute de fostul ministru Vlad Voiculescu, dupa moartea unei paciente cu imunodeficiența primara la spitalul județean...

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a reacționat dur luni dupa ce fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a anunțat sambata intr-o postare pe Facebook ca o femeie a murit la spitalul Alba Iulia din cauza lipsei de imunoglobuline si ca nu este singurul caz grav, sustinand ca ministerul cunostea…

- "FACIAS, fundația care se bucura in mod deschis de suportul meu pentru a monitoriza si taxa abuzurile statului, a sesizat in mod oficial la inceputul lunii noiembrie Ministrului Sanatații și a atras atenția asupra gravitații acestei crize. O ordonanța de urgența putea sa rezolve imediat criza imunoglobulinei…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat ca fost semnat, in premiera, un acord pe o perioada nedeterminata cu Eurotransplant, fiind un avantaj pentru pacientii care au nevoie de transplant pulmonar, precizand ca programul de transplant de la noi din tara este inca o problema. Demnitarul a facut…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a declarat joi ca nu au existat derapaje in ceea ce privește notarea sau procedura la examenul de rezidențiat desfașurat duminica trecuta. El a spus ca s-a respectat metodologia, adaugand ca probleme tehnice precum cea de la rezidențiatul din Capitala s-au inregistrat…

- Romania, acord cu Eurotransplant pe termen nelimitat. Ministrul Sanatații, Florian Bodog a anunțat ca, in acest an, pentru prima data in istoria instituției pe care o conduce, a fost semnat un acord cu Eurotransplant pe termen nelimitat, la inceputul mandatului lui, semnand un acord pe trei luni care…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a dispus Inspecției Sanitare de Stat sa efectueze un control la Spitalul Clinic de Urgența de Chirurgie Plastica, Reparatorie și Arsuri din Capitala.Citeste si: Plantele care au grija de sanatatea plamanilor tai Decizia vine dupa ce in presa au aparut…

- Vaccinarea copiilor va deveni obligatorie la inceputul anului viitor, deși sunt foarte multe voci ale antivacciniștilor. Romania va avea doua centre noi pentru marele ars, construite in curtea spitalelor ”Grigore Alexandrescu” și ”Bagdasar-Arseni” din București, dar, oricate paturi de mare ars ar avea…

- Primele 900 de flacoane de imunoglobulina pentru tratarea unor afecțiuni imunologice vor ajunge pe piața din Romania in noiembrie, dupa ce produsul a lipsit din țara cateva saptamani. O noua tranșa de 3.000 flacoane va fi livrata in ianuarie 2018. Deciziile au fost luate, miercuri, la intalnirea de…

- "Este o situație care se regasește in spațiul european, motiv pentru care voi discuta subiectul la Consiliul miniștrilor care se va organiza la inceputul lunii decembrie la Bruxelles. Exportul paralel și inștiințarile din ce in ce mai dese ale companiilor privind problemele de producție se transforma…

- “Vaccinarea antigripala poate incepe”, a anuntat miercuri Florian Bodog, la un eveniment de profil, gazduit de Palatul Parlamentului. Si, pentru ca puterea exemplului este, de cele mai multe ori, cu mult mai convingatoare decat cea a unor vorbe, pe langa discursul sustinut la Forumul Pro-Imunizare,…

- "Programul AP-Arsuri a fost pus in dezbatere publica anul trecut dupa care a fost retras. Noi l-am reluat. Practic, este vorba despre un ordin de ministru. Dupa ce am incheiat ordinul de ministru cu privire la functionarea unitatilor de arsi mari, am reluat ordinul de ministru cu privire la AP-Arsuri,…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a declarat marți ca pacienții romani trebuie sa fie tratați la fel ca cei europeni și a precizat ca nu iși dorește ca taxa clawback sa impovareze producatorii de medicamente și astfel sa scada accesul pacienților la tratament."Aducem molecule noi. Ne-am…

- Suntem in pragul unei epidemii, iar vaccinul antigripal lipseste din cabinetele medicilor. Medicii isi roaga pacientii sa nu mai astepte serul de la stat si sa-si cumpere vaccinul din farmacii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, da asigurari ca inca avem timp sa ne imunizam, desi se incurca in date.

- Legea vaccinarii a fost o aventura pentru toti cei care au lucrat la ea, a declarat marti ministrul Sanatatii, Florian Bodog, care a marturisit ca a primit si unele amenintari.Citeste si: Ponta, atac DUR la adresa lui Liviu Dragnea pe numirea lui Grindeanu la ANCOM: 'Ma bucur inchipuindu-mi…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, vineri, ca medicii rezidenti vor beneficia de cresteri salariale semnificative din 2018. Potrivit ministrului, pana la intrarea in vigoare a acestora, in luna martie, medicii rezidenti vor incasa bursele de rezidentiat. Astfel, medicii rezidenti, medicii…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a declarat joi ca pacienții din Romania nu beneficiaza de aceleași scheme terapeutice precum aceia din țarile UE mai dezvoltate."Nu beneficiem de aceleași tipuri de tratamente, de aceleași scheme terapeutice — sa spunem — ca și pacienții din țarile UE care…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a declarat joi ca pacienții din Romania nu beneficiaza de aceleași scheme terapeutice precum aceia din țarile UE mai dezvoltate. ”Nu beneficiem de aceleași tipuri de tratamente, de aceleași scheme terapeutice — sa spunem — ca și pacienții din țarile UE care spunem…

- Bodog: Salariile angajatilor din Sanatate nu scad. Din contra Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat ca salariile angajatilor din sistemul de sanatate nu vor scadea, ci vor creste, in contextul in care mii de cadre medicale protesteaza, joi, in Piata Victoriei, mentionand ca se face o „confuzie…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat ca salariile angajatilor din sistemul de sanatate nu vor scadea, ci vor creste, in contextul in care mii de cadre medicale protesteaza, joi, in Piata Victoriei, mentionand ca se face o „confuzie de termeni”. „Este vorba despre o confuzie de…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a informat, luni, ca in prezent se lucreaza la studiile de fezabilitate pentru construcția in București a doua noi centre destinate marilor arși, iar pana la finele anului vor fi livrate o parte din echipamentele destinate centrelor din Timișoara și Iași, potrivit…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a informat, luni, ca în prezent se lucreaza la studiile de fezabilitate pentru construcția în București a doua noi centre destinate marilor arși, iar pâna la finele anului vor fi livrate o parte din echipamentele destinate centrelor din Timișoara…

- Vaccinarea antigripala a populației din grupele de risc va incepe la sfarșitul lunii octombrie sau la inceputul lunii noiembrie, a declarat vineri, la Deva, ministrul Sanatații, Florian Bodog. El a precizat ca, in prezent, a fost finalizata procedura pentru achiziția unei prime cantitați de vaccin,…

- Ministrul Sanatatii a scapat de motiunea simpla initiata de deputatii PNL, USR si PMP, dar abia maine va sti daca primul ministru il va mai dori in echipa. Intre timp le promite protestatarilor ca vor primi ambulante noi si nu li se vor diminua salariile. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, trece…

- Prof. dr. Florian BODOG, ministrul Sanatatii s a intalnit, in aceasta dimineata, cu reprezentantii Federatiei Asociatiilor Diabeticilor din Romania si cu parintii copiilor afectati de diabet zaharat. Ministrul Sanatatii a raspuns invitatiei de a participa la o discutie despre impactul acestei afectiuni…

- Proteste ale sindicalistilor de la Ambulanta Foto: Adriana Turea Sindicatele de la Ambulanta picheteaza sediile ministerelor muncii, sanatatii si de finante. Sindicalistii se tem ca le vor scadea veniturile de anul viitor, în urma aplicarii noului regulament de sporuri elaborat…

- Suspiciunea de plagiat in teza de doctorat se intinde acum și asupra ministrului Sanatatii. Florian Bodog ar fi copiat 147 din cele 232 de pagini ale tezei, sustin ziaristii de la PressOne. Bodog neaga acuzatiile.

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, este acuzat ca si-a plagiat una dintre tezele de doctorat cea in Stiinte Economice, intitulata „Managementul si marketingul unitatilor sanitare“. Mai exact, oficialul ar fi plagiat 147 de pagini ale lucrarii din totalul de 232, potrivit pressone.ro.

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, ar fi plagiat 147 din cele 232 de pagini ale tezei sale de doctorat in Științe Economice. Aceasta a fost susținuta in 2008, la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT). Conform pressone.ro, sursele sale „de inspirație” sunt doua carți, una scrisa de un consilier…

