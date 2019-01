Anul incepe cu pregatiri de greva in Sanatate: Sistemul isi dispretuieste si angajatii, si pacientii

Anul incepe cu pregatiri de greva in Sanatate: Sistemul isi…

In urma cu aproape un an, Guvernul Dancila, al treilea instalat de PSD si ALDE in mai putin de 13 luni, anunta cum medicii din spitalele din Romania vor avea salarii chiar si triplate, pana la nivel occidental, dotari noi, spaga va fi eradicata, pacientii nu vor mai muri asteptand medicamente si se vor pune temeliile catorva spitale regionale.



Toate, rand pe rand, s-au dovedit a fi doar vorbe goale, iar acum avem un tablou chiar si mai degradat al sistemului medical de stat, unde sunt batjocoriti si pacientii, si personalul medical.



Sporuri inghetate si ore neplatite



…