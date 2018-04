Stiri pe aceeasi tema

- Amprentele de picioare umane descoperite in Canada, pe coasta Pacificului, sugereaza ca oamenii traiau in zona in urma cu 13.000 de ani, moment ce coincide cu ultima perioada a celei mai recente Ere Glaciare.

- Activitatea investitorilor naționali pe piața imobiliara din Romania a reprezentat doar 4% din volumul de aproximativ 960 mil. euro inregistrat anul trecut, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Collers International.

- Canalul RT America, finanțat de guvernul rus va opri difuzarea la Washington in noaptea de 1 aprilie. Potrivit agenției de știri Bloomberg, doua posturi tv – WNVT și WNVC – care retransmiteau RT in capitala SUA, iși inceteaza activitatea. Postul de televiziune rusesc va disparea și din rețelele locale…

- Liliana Paraipan investea, in 2005, 200.000 de euro in primul SPA din Bucuresti. Nu avea un plan 100% pus la punct dar stia ca exista o nevoie in piata pentru cei care isi cauta o oaza de liniste. Mica ei afacere a ajuns intre timp atat de populara, incat pasul francizarii a venit natural, in 2018.…

- O parte dintre crescatorii de animale din zona Lugojului nu isi vor mai pierde timpul prin piete si vor prelua comenzi telefonice pentru miei. Oamenii reclama faptul ca platesc taxe exagerate in piete iar sansele sa isi vanda marfa scad de la an la an. ”Nu mai mergem in piata pentru ca in ultimii ani…

- Cu un presedinte eurosceptic si pro-rus reales si cu o lege care ar face mai usor de initiat referendumuri in dezabatere in parlament, in Cehia se acumuleaza forte care pot duce la Czexit, la iesirea tarii din UE, la doi ani de la explozia bombei Brexit, scrie zf.ro. Dezbaterile se incing…

- OnePlus 5T a fost un smartphone surprinzator anul trecut, fiind unul dintre cele mai ieftine flagship-uri de pe piata. Spre diferenta de alti ani, OnePlus a renuntat complet la sistemele care impiedicau utilizatorii sa comande telefoanele, iar stocurile au fost de ajuns pentru a satisface cererea, chiar…

- Arhiepiscopia Dunarii de Jos a finantat cu 6.000 de lei o echipa de elevi dintr-un liceu din Tecuci, pentru a participa la un concurs de robotica. Aceasta este una dintre cele mai interesante lucruri pe care le-am aflat in weekend-ul 24-25 martie, la evenimentul BRD First Tech Challenge. …

- Creștinii romano-catolici din toata lumea sarbatoresc astazi Duminica Floriilor. Cu o saptamana inaintea Paștelui, la Vatican a avut loc o slujba religioasa oficiata de Papa Francisc. Oamenii au venit la slujba cu ramuri de palmier pentru a le sfinti.

- CHIȘINAU, 19 mart — Sputnik. Prima lina de primavara din acest an s-a dovedit a fi deosebit de capricioasa. Așa cum anunțasera anterior specialiștii, dupa o scurta perioada în care temperaturile au depașit valorile normale pentru aceasta perioada a anului, a venit un al doilea val…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la o piata agroalimentata din orasul Arad, pompierii reusind sa stinga flacarile dupa aproximativ doua ore. Oamenii au reusit sa se autoevacueze, astfel ca nu au fost inregistrate victime, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Volkswagen va investi 20 de miliarde de euro in baterii electrice in incercarea de a deveni unul din viitori lideri ai pietei de automobile electrice, in urmatorii ani, miscare ce genereaza o presiune enorma pentru compania Tesla, potrivit Bloomberg. Cel mai mare producator auto va echipa…

- Șeful Sali Polivalente Cluj, Ionuț Rusu, crede ca, daca s-ar vinde alcool, oamenii ar veni la competițiile sportive. ”Susținem și ne-am dori ca legislația sa ne permita sa vindem bauturi alcoolice, bere și vin. În orice sala civilizata din Europa…

- Un barbat a fost ridicat de jandarmi si dat pe mana Politiei, dupa ce a incercat sa cumpere branza din targul de la Dumbraveni. Vranceanul a fost reperat de jandarmi in momentul in care incerca sa cumpere alimente din targul Dumbraveni cu bancnote de 200 de lei ce pareau a fi contrafacute.…

- Compania Facebook Inc a ajuns la un acord cu Liga americana de baseball, obtinand drepturile exclusive de a difuza live, in SUA, pe platforma de socializare, 25 de meciuri ale Major League Baseball (MLB), informeaza vineri Bloomberg.

- Primaria Municipiului Constanta intentioneaza sa achizitioneze hartie pentru copiatoare, imprimante si faxuri. In cadrul unei consultari de piata, se solicita oferta de pret privind achizitia de hartie A4 si A3 pentru copiatoare, imprimante si faxuri, cu respectarea datelor tehnice, in vederea determinarii…

- Poliția a blocat, in urma cu puțin timp, pe strada Paris, care face legatura intre Piața 700 și centrul Timișoarei. Totul a pelcat dupa ce pe trotuar a fost observat un colet suspect. Imediat, zona a fost securizata, fiind blocata circulația mașinilor și pietonilor. La fața locului au sosit pirotehniștii…

- Cursul euro a fluctuat, de la finalul saptamanii trecute, intr-un culoar foarte ingust, de 0,1 bani, situat in apropiere pragului de 4,66 lei, evolutie diferita de cea a monedelor din regiune, care au avut o volatilitate mai ridicata. Media de ieri a fost stabilita la 4,6592 lei, fata de 4,6597 lei,…

- "Oamenii ma tot intreaba cand am de gand sa ma pensionez. Acesta va fi ultimul meu turneu mondial, dar e posibil sa mai susțin cate un concert ici-colo'', a declarat "prințul intunericului'' intr-un comunicat. Rockerul britanic in varsta de 68 de ani va concerta, ulterior, in America de Nord,…

- Leul a preluat tendinta de apreciere a monedelor din regiune fata de euro, pe fondul scaderilor inregistrate de marile burse europene. Cursul euro a scazut de la 4,6625 la 4,6581 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intr-un culoar ingust, 4,656 – 4,66 lei. Cotatiile de la ora 14:00…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii sa aiba aceasta varianta in locul detentiei. "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii…

- ♦ George Dorobantu, CEO al grupului Automobile Bavaria, cu vanzari de 350 mil. euro, spune ca 60-70% din vanzarile grupului de masini rulate in Germania se fac online. Urmatoarea mare piata care va fi transformata de comertul on­line este cea auto, care se ridica la circa 3 mld.…

- Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Arad a anuntat, joi, ca va infiinta o asociatie din care sa faca parte toate institutiile subordonate, astfel incat sa poata cumpara energie electrica mai ieftina de pe piata, pentru consumul propriu, direct prin Bursa de Marfuri, estimandu-se ca se vor economisi…

- Firma romaneasca de borkeraj BT Capital Partners (BTCP) a inceput un parteneriat cu americanii de la Cabrera Capital Markets, unul dintre liderii globali in servicii de brokeraj, pentru a furniza investitorilor din SUA servicii de tranzactionare si analize pe piata de capital din Romania, a anuntat,…

- Cele mai mari regrete ale Oanei Zavoranu. Oana Zavoranu a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars, la emisiunea „Star Matinal”, despre marile sale regrete, dar și dezamagiri, dar și despre mama sa, Marioara (Mariana) Zavoranu. Oana Zavoranu se lauda cu ce a realizat „singurica”, dupa moartea acesteia,…

- Compania producatoare de armament Remington Outdoor Co a fost timp de doua secole un simbol al culturii americane de arme a declarat ca va depune o cerere de protectie impotriva falimentului, cedand unei crize economice inrautatite de toate lucrurile, un presedinte care a sustinut cu fermitate dreptul…

- Un studiu a scos la iveala un fapt mai puțin cunoscut despre cartofii prajiti de la McDonald's, atat de iubiti de consumatori. Se pare ca unul dintre ingredientele conținute de uleiul in care sunt prajiți poate combate pierderea parului.

- Bursele din Europa au deschis ziua in scadere, dupa ce indicele Dow Jones a inregistrat luni o noua contractie puternica, potrivit Bloomberg, scrie news.ro.Și Bursa de la Bucuresti deschide in scadere, in ton cu pietele internationale. Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti inregistra…

- Scaderea masiva inregistrata de piata criptomonedelor care a sters aproape 500 de miliarde de dolari din capitalizarea totala de piata a acestora in ultima luna, ar putea deveni din ce in ce mai agresiva, crede directorul global de cercetare investitionala al Goldman Sachs, potrivit Bloomberg.…

- Actiunile de pe Wall Street au inregistrat cresteri puternice marti, dupa o sedinta cu fluctuatii mari, indicii recuperand o parte din cele mai mari pierderi din ultimii sase ani, consemnate luni, transmite Bloomberg.Indicele Dow Jones Industrial Average a inchis in urcare cu 2,3%, cea mai…

- JPMorgan, Bank of America si Citigroup interzic achizitiile de bitcoin si alte monede virtuale cu cardurile lor de credit, pentru ca bancile nu vor sa suporte riscurile asociate cu tranzactiile respective, noteaza Bloomberg.

- A doua generatie a modelului Audi A7 a fost in lumina reflectoarelor la Expozitia Internationala de Automobile din America de Nord, care a avut loc luni la Detroit, iar directorul de productie, Anthony Foulk a clasat generatia A7 ca fiind „arma secreta cu care Audi atrage noi clienti”, relateaza…

- Un medicament care urmeaza sa trateze cea mai cumplita boala, cancerul, ar fi fost descoperit de oamenii de știința. Acesta va fi testat pe oameni. Specialiștii de la Universitatea Stanford din America au descoperit un medicament care elimina tumorile canceroase, chiar și cand acestea s-au raspandit…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca. Intrebati privind criza de…

- O promotie intr-un lant de magazine din Franta a dus la scene incredibile. Oamenii s-au batut la propriu pentru a cumpara un borcan de Nutella la doar 1,41 euro, redus la 70%. "Cele mai ieftine 4 saptamani din Franta" a fost titlul sub care lantul de magazine Intermarche a provocat haos, oamenii reactionand…

- ♦ Dezvoltatorii spun ca vand apartamente cu suprafete reduse pentru ca aceasta este cererea din piata. „Nu putem spune ca nu se respecta legea“ ♦ In zece ani suprafata medie utila a locuintelor noi a scazut cu aproape zece metri patrati ♦ „E vorba despre o problema de disciplina si siguranta“.

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- Pietele imobiliare din Europa de Est raman atractive pentru dezvoltatori, in conditiile in care perspectivele economice contracareaza volatilitatea politica din regiune, au apreciat directorii din industrie care au participat la o conferinta la Viena, transmite Bloomberg. ‘Cu toata viteza inainte’,…

- Compania Volkswagen a dezvaluit noua versiune a modelului Jetta si a transmis ca va investi peste 3,3 miliarde de dolari in America de Nord pentru a creste relevanta brandului in Statele Unite, potrivit Bloomberg. Majoritatea investitiilor companiei, pana in 202, se vor orienta catre modele…

- Papa Francisc spune ca lumea este la un pas de un razboi nuclear și ca se teme intr-adevar de pericolul pe care il reprezinta armele devastatoare, scrie Reuters. Vorbind cu presa in avionul care il ducea din Chile in Peru, Papa a fost intrebat ce parere are despre posibilitatea izbucnirii unui razboi…

- Co-fondatorul celei mai mari afaceri social media din lume a vazut ca averea sa a scazut vineri cu 3,3 miliarde de dolari, dupa ce a anuntat planurile de a schimba structura News Feed-ului. De acum inainte pe Facebook vor avea prioritate continuturile distribuite de familiile si de prietenii internautilor,…

- “Maduro pentru OMS” sau… “Cu Balanța, la pușcarie” Decesul cu numarul 38 cauzat de rujeola s-a inregistrat in Suceava, iar Satu Mare este judetul cu sub 10% copii vaccinati. Potrivit surselor oficiale, numarul total al imbolnavirilor, de la debutul epidemiei, este de 10.307 STOP In aceste condiții,…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters. Citand surse din apropierea acestui…

- Ai avut o idee (care a parut, poate) geniala, ai lansat o companie si ai creat un produs. Si cum este in cazul fiecarui parinte care isi adora copilul, esti convins ca produsul sau serviciul pe care tu il aduci pe piata este absolut revolutionar, iar clientii vor da navala sa-l cumpere. Lucrurile…

- Livrarile combinate de gaze naturale catre Ucraina ale companiilor europene precum Eni SpA sau Uniper SE vor fi mai mici cu aproximativ un miliard de dolari in acest an, dupa ce un tribunal din Stockholm a cerut Ucrainei sa reia o parte din importurile de gaze din Rusia, dupa o pauza de peste de doi…

- Sute de clujeni au cerut aseara, pastrarea independentei justitiei Protestatarii s-au strâns aseara, în centrul Clujului lânga Monumentul Memorandistilor de pe Bulevardul Eroilor, în fata sediului PSD. Au scandat lozinci împotriva principalului partid de guvernare,…

- Cercetatorii de la Universitatea Birzeit, din Palestina, susțin ca apa minerala contribuie semnificativ la creșterea in greutate și chiar la apariția obezitații. Iar cel vinovat de asta este dioxidul de carbon care produce senzatia de foame. Oamenii de știința au realizat un studiu pe animale…