- Chinezii sarbatoresc Anul Nou conform unui calendar care tine seama de ciclurile Lunii, iar fiecare an este asociat unuia dintre cele 12 semne ale Zodiacului lor, caruia i se alatura unul dintre elementele metal, apa, lemn, foc, pamant.

- Grupul chinez Bona Film a devenit coinvestitor in noul film al regizorului Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood', au confirmat luni dimineata pentru revista Variety reprezentantii companiei chineze. Reprezentantii companiei Bona Film nu au dezvaluit valoarea investitiei. Se presupune…

- A circulat zilele trecute pe Facebook un banner pe fond negru cu urmatorul text: „Legea 18 in China: Coruptia este declarata crima de stat si se pedepseste cu MOARTEA!". Postarea a fost redistribuita si a starnit destule reactii, multe aprobative. Unii regreta ca nu exista asa ceva si Romania, altii…

- Motorul de cautare Bing al Microsoft a fost blocat in China, scrie Variety, astfel, cea mai mare populatie utilizatoare de internet din lume nu mai are acces la niciun motor de cautare strain cunoscut, potrivit news.ro.Bing a fost operational in China pentru ca a ales sa respecte cererile…

- Dupa ce a avut parte de una dintre cele mai neplacute experiențe din viața, in China, unde a participat la o celebra competiție de frumusețe, puștoaica lui Bote a facut marturisiri terifiante. (Ia-ți mașina visurilor tale in doar cateva luni!) La intoarcerea din ”iadul” chinezesc, Monica Hill a dat…

- Sunt ascultați peste tot in lume, rasuna muzica lor din cluburi și la cele mai tari petreceri. Hiturile Fly Project au ajuns pana in China, unde acum toata lumea asculta Toca Toca. Piesa cu sute de milioane de vizualizari internaționale, pe care și-a dansat victoria și Ronaldo, este cea mai ascultata…

- Unul dintre motivele pentru care China a reusit sa devina a doua economie a lumii este acela ca a creat zone economice cu statut special, care au atras investitii si au devenit adevarate hub-uri tehnologice.