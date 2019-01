Stiri pe aceeasi tema

- Initial, presedintele Statelor Unite voia ca soldatii americani sa fie imediat adusi acasa, dar acum se pare ca si-a reevaluat pozitia. Potrivit senatorului, Donald Trump are in vedere mai multe obiective, inainte ca militarii americani sa paraseasca definitiv Siria. Lindsey Graham, senator republican:…

- Dupa George Soros, și miliardarul Tom Steyer dorește inlaturarea liderului american de la Casa Alba. Acesta a anunțat deja ca va investi o suma uriasa in reclame televizate impotriva președintelui Donald Trump. Miliardarul și ecologistul Tom Steyer nu se afla la prima implicare financiara…

- 'In cea mai buna traditie a marii noastre democratii, noi strangem laolalta natiunile nobile pentru a construi o noua ordine liberala care previne razboaie si aduce o mai mare prosperitate', a declarat Pompeo intr-un discurs de politica externa sustinut in fata unor diplomati la Bruxelles. 'Sub presedintele…

- ''Noi nu am fost niciodata o amenintare pentru Europa'', a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunying, intr-o conferinta de presa.''Europa are dreptul de a-si defini propria politica externa si de aparare'', a adaugat Hua Chunying, remarcand ca liderii…

- Celelalte tari care beneficiaza de o derogare timp de sase luni sunt Grecia, Turcia si Taiwanul, a adaugat el, promitand o presiune 'neobosita' pana cand regimul iranian isi va schimba la '180 de grade' comportamentul destabilizator in Orientul Mijlociu.'Daca incearca sa ocoleasca sanctiunile…

- Statele Unite ale Americii (SUA) reintroduc luni sanctiunile impotriva sectoarelor petrolier si financiar care au fost ridicare in timpul fostului presedinte american Barack Obama. Decizia vine după ce, în luna mai, actualul lider de la Casa Albă, Donald Trump, a anunţat retragerea…

- Statele Unite ale Americii (SUA) reintroduc luni sanctiunile impotriva sectoarelor petrolier si financiar care au fost ridicare in timpul fostului presedinte american Barack Obama, dupa ce in luna mai actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, a anuntat retragerea SUA din acordul international privind…

- Donald Trump a vorbit din nou de necesitatea crearii forțelor armate spațiale spunand ca Rusia și China au luat-o deja inaintea Statelor Unite ale Americii atunci cand vine vorba de acest domeniu, scrie RT.com. In timpul unui discurs ținut in fața susținatorilor din statul Kentucky, Trump a spus ca…