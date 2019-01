Anul ăsta, Crețu are zăpadă pe pârtie, dar tot dă în gropi Deși este zapada din plin, partia de schi de pe Dealul Cocoșului din Bistrița funcționeaza in sughițuri. Saptamana trecuta a fost inchisa pentru a doua oara in ultimele doua saptamani de de deschiderea cu surle și trambițe a sezonului. Deși pana acum au fost tocați peste 5 milioane de euro, la care mai adaugam inca aproape 400.000 de euro, aceasta nu este pe deplin funcționabila. In primul rand lucrarile de reparații necesare dupa alunecarile ce au avut loc anul trecut nu sunt finalizate, tunurile de zapada, cele patru existente, sunt insuficiente, iar pentru teleski se mai așteapta. In plus,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud a pierdut procesul cu Primaria Bistrița, administrația locala dand in judecata instituția condusa de Radu Moldovan, dupa ce, printr-o hotarare a Legislativului județean adoptata in ianuarie 2017, a fost obligata, la fel ca toate primariile din județ, sa plateasca o…

- Fostul șef al secției penale din cadrul Curții de Apel Cluj, Valentin Chitidean, a respins cererea de redeschidere a urmaririi penale intr-un dosar in care sunt vizați Andrei Cionca și ceilalți șefi din cadrul CITR (Casa de Insolvența Transilvania), precum și artizanul țepei imobiliare Tower, Mihai…

- Controversatul jurnalist ardelean Sabin Gherman a revenit cu manifestari anti-romanești, dupa ce in 1988 scria negru pe alb: ”M-am saturat de Romania”. S-a saturat din nou! Și nu oricand, ci in An Centenar! Este cunoscut faptul ca de-a lungul timpului Sabin Gherman a facut o propaganda antiromaneasca…

- Dezastrul facut de exploatatorii de lemn in parcurile naționale este scos din nou in evidența, de un alt ONG de mediu. Cei de la Agent Green au surprins un utilaj al Frasinul, care se infrupta tocmai din Parcul Național Munții Rodnei și au demascat sistemul pus la punct de exploatatori pentru a fenta…

- Continuam dezvaluirile cu privire la imobilele care au ajuns in patrimoniul Consumcoop Telciu, care atunci cand și-a intabulat respectivele bunuri s-a folosit de doua decrete prezidențiale semnate de Nicolae Ceaușescu in 1977, pe cand se pregatea construirea complexului comercial din comuna, dar și…

- Problemele pe care le au foștii sau actualii angajați ai BGS cu legea par sa nu se mai termine. Unul dintre angajați este tocmai Cosmin T., un individ care l-a injunghiat pe fostul iubit al soției, fapta pentru care este judecat. Concomitent, acesta este judecat și pentru vatamare corporala, dupa ce…

- Aproape 400.000 de euro au intrat in buzunarele celor de la Kranz Eurocenter pentru reparațiile la partia de schi. Partia de schi a fost deschisa mai puțin de o saptamana in tot sezonul trecut, iar anul acesta Dealul Cocoș mai inghite o tura de bani. Asta dupa ce terenul partiei de schi a luat-o la…

- Mai mulți locuitori ai satului Nepos, localitate ce aparține de comuna Feldru, sunt scandalizați dupa ce reprezentanții Drumurilor Naționale au decis sa monteze niște parapeți metalici, paralel cu calea ferata, care insa le impiedica accesul direct spre terenurile agricole pe care le au in proprietate.…