Anul agricol 2018 se anunţă favorabil Anul agricol 2018 se anunta a fi la fel de favorabil ca cel de anul trecut, desi culturile de toamna au iesit din starea de repaus biologic cu intarziere de aproape doua saptamani. Zapada si temperaturile scazute din martie nu am afectat culturile de toamna. Constatarile au fost facute luni, 2 aprilie, la o conferinta de presa privind starea culturilor de toamna si inceputul lucrarilor agricole de primavara, transmite IPN. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

