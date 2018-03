Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei estimari a Ministerului de Finante facuta in baza numarului de contribuabili care anul trecut au depus una dintre cele sapte declaratii, 964.000 de contribuabili urmeaza sa depuna declaratia unica de impozitare. Pentru anul acesta declaratia se depune pana la 15 iulie, iar incepand cu…

- Guvernul a decis, joi, comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa.

- Guvernul a aprobat joi proiectul legislativ privind Declaratia unica, care simplifica procedurile in cazul persoanelor fizice care platesc impozitul pe venit, contributiile pentru pensii si contributiile pentru sanatate.

- 'O singura precizare vreau sa mai fac legat de aceasta ordonanta, si anume drepturile de autor. Aici am mers pe ideea stopajului la sursa si scutirea pentru cei care sunt si salariati a obligatiilor de plata pentru contributiile de sanatate si asigurari sociale. Este o adaugare care anul trecut a…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, ca plata obligatiilor fiscale se va face prin stopaj la sursa in privinta persoanelor care incaseaza drepturi de autor. "O singura precizare vreau sa mai fac legat de aceasta ordonanta, si anume drepturile de autor. Aici…

- Guvernul a decis, joi, comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa.

- „Am promis ca Declarația 600 va disparea. Am cerut o noua reglementare sa vina in sprijinul contribuabilului prin simplificare și justificare raționala a procedurilor. Vom adopta ordonanța prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS și CASS. In primul rand, persoanele…

- Guvernul a aprobat joi proiectul legislativ privind Declaratia unica, care simplifica procedurile in cazul persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, contributiile pentru pensii si contributiile pentru sanatate.

- Actul normativ referitor la declaratia unica se afla pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astăzi vom avea pe ordinea de zi actul normativ referitor la declaraţia unică. (...) Vom adopta ordonanţa prin care vom introduce noua reglementare…

- Conducerea Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a anunțat, miercuri, ca noul mecanism fiscal propus prin lansarea Declaratiei unice „nu este simplu si necesita efort din partea contribuabililor”. „Desi au fost aduse imbunatatiri importante, noul mecanism…

- Noul mecanism fiscal propus prin lansarea Declaratiei unice „nu este simplu si necesita efort din partea contribuabililor”, a anuntat miercuri conducerea Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania - CNIPMMR.

- Noul mecanism de stabilire, declarare si achitare a contributiilor la sanatate si pensii va pune din nu pe drumuri cele 30.000 de persoane care au depus Formularul 600 in termenul legal, respectiv pana la 31 ianuarie, a spus miercuri Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor…

- Ministerul Finantelor a publicat un amplu proiect de ordonanta de urgenta care modifica regimul unor impozite pe venit si contributii de asigurari, stabilind, totodata, un regim nou pentru mai multe declaratii, unite intr-o „declaratie unica”.

- „Drepturile de autor“ nu mai au regim de venituri independente Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul propriu un amplu proiect de ordonanta de urgenta care modifica regimul unor impozite pe venit si contributii de asigurari, stabilind, totodata, un regim nou pentru mai multe declaratii, unite intr-o…

- ♦ Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul propriu un amplu proiect de ordonanta de urgenta care modifica regimul unor impozite pe venit si contributii de asigurari, stabilind, totodata, un regim nou pentru mai multe declaratii, unite intr-o „declaratie unica”. Potrivit proiectului…

- Declaratia unica propusa de Ministerul Finantelor inlocuieste sapte formulare existente in prezent, respectiv D200 (pentru veniturile realizate din Romania), D201 (veniturile realizate din strainatate), D220 (venitul estimat/norma de venit), D221 (normele de venit in agricultura), D600 (contributiile…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul Ordonantei de Urgenta ce stabileste regimul Declaratiei unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru contributiile sociale.

- Termenul de depunere pentru Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, care va inlocui 7 formulare, inclusiv Declaratia 600, va fi 15 martie, nu 31 martie, cum se anuntase initial. Pentru anul acesta, termenul ramane pe 15 iulie. Ministerul…

- Declaratia unica va trebui depusa, in 2018, pana la data de 15 iulie, apoi - incepand din 2019 - pana la 15 martie. Noul formular inlocuieste declaratiile D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit…

- Se schimba radical regimul impozitelor pe venit si CAS Ministerul Finantelor a publicat proiectul Ordonantei de Urgenta ce stabileste regimul Declaratiei unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind baza de calcul pentru…

- Ministerul Finantelor a publicat in dezbatere publica proiectul Ordonantei care aduce modificari Codului Fiscal pentru cuprinderea reglementarilor privind depunerea Declaratiei Unice, document care aduce o serie de completari declaratiilor facute pana acum de premierul Viorica Dancila si de ministrul…

- Proiectul Ordonantei de urgenta prin care se aduc modificari Codului Fiscal cuprinde si un nou mod de impozitare a veniturilor din activitati independente si a celor din proprietate intelectuala.

- Declaratia unica, anuntata de Ministerul de Finante, va putea fi depusa pana pe 15 iulie. Eugen Teodorovici a declarat, la TVR, ca noul formular va cuprinde sapte declaratii fiscale pentru persoane fizice, iar plata contributiilor poate fi efectuata pana pe 31 martie 2019. Eugen Teodorovici mai spune…

- Aproape un milion de persoane vor depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale, potrivit datelor centralizate de Ministerul Finantelor Publice. Declaratia unica uneste sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605. Potrivit institutiei,…

- Declaratia Unica va trebui depusa pâna la data de 31 martie 2018, apoi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va emite decizii de impunere, iar plata impozitului/contributiilor aferente va trebui efectuata pâna la 15 iulie 2018. Noul formular înlocuieste declaratiile…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale va fi depusa de aproape un milion de contribuabili, conform datelor Ministerului Finantelor Publice (MFP), bazate pe cifrele din 2017. Declaratia unica uneste sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605.…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, scrie News.ro. "Declaraţia unică" va comasa şapte declaraţii,…

- Declaratia Unica va trebui depusa pana la data de 31 martie 2018, apoi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va emite decizii de impunere, iar plata impozitului/contributiilor aferente va trebui efectuata pana la 15 iulie 2018.Noul formular inlocuieste declaratiile D200 - veniturile…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a facut un anunt ce vizeaza peste un milion de romani. Mai exact, acesta a explicat toate detaliile in privinta Declaratiei Unice, dar si cum se va completa aceasta.

- NEWS ALERT Declaratia Unica de venituri - cine si cum trebuie sa completeze noul formular pentru ANAF Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind astfel baza de calcul…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, scrie News.ro. "Declaraţia unică" va comasa şapte declaraţii,…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Declaratia unica va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600, relateaza Romania…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. "Declaratia unica" va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600.Astfel,…

- Cele sapte declaratii actuale care vor disparea si vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultura, D600 - venitul baza pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane fara…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. "Declaratia unica" va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600. Astfel, cele…

- Cele sapte declaratii actuale care vor disparea si vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultura, D600 - venitul baza pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. UPDATE ora 18.50: Impozitul pe venit…

- Guvernul va introduce joi in dezbatere publica o varianta a declaratiei unice, astfel incat contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, dobanzi, chirii si alte surse sa depuna un singur formular, in loc de sapte, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Am promis încă din…

- La ANAF Iasi cateva zeci de persoane asteapta marti la amiaza la ghisee din cauza nefunctionarii sistemului digital online de depunere a actelor. Un iesean, Ionut Gorgan, a fotografiat aglomeratia de la ghisee. El spune ca se afla de cca. o ora la coada de la ghiseu pentru a depune Declaratia 220. Momentan…

- Asociația Editorilor din Romania solicita Guvernului Romaniei sa renunțe urgent la modificarile aduse declarației 600, aferenta veniturilor obținute din activitați independente. In actuala formula, consacrata de OUG 79/2017, declarația 600 se constituie intr-o corvoada pentru cei care realizeaza venituri…

- Siteul ANAF s-a blocat in cursul zilei de azi, cel mai probabil datorita multitudinii de solicitari pentru descarcarea formularului 600 și apoi depunerea lui online, in condițiile in care pana la 31 ianuarie 2018 sute de mii de persoane sunt obligate sa depuna acest formular! Read More...

- "Formularul 600 trebuie eliminat in prima zi in care vine noul ministru. Eu nu pot sa spun ca ma angajez sa fac, eu va spun ce trebuie sa faca un ministru de Finanțe. El trebuie sa faca ce e mai bine pentru oameni simpli, pentru cetațeni. Nu trebuie sa puna bariere, ci sa le elimine. Diferența intre…

- Începând de ieri, declarația 600 poate fi depusa și online, prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual”, anunța ANAF. Depunerea Formularului 600 este obligatorie pâna la 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au obținut în 2017 venituri extra-salariale…

- Galatenii care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuie sa depuna, pana la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate."Persoanele…

- Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuie sa depuna, pana la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale…

- "Persoanele fizice care au alte tipuri de venituri in afara de salarii (cum sunt activitati independente(PFA/PFI), drepturi de autor, investitii (dividende, dobanzi, castiguri de capital etc.), cedarea folosintei bunurilor, asocierea cu o persoana juridica, agricultura, piscicultura, alte surse)…

- Cine trebuie sa o depuna declaratia 600? Daca o persoana fizica rezidenta in Romania a realizat in anul 2017 venituri extrasalariale mai mari de 12 salarii minime brute – 22.800 de lei (12 luni X 1.900 de lei salariul minim brut actual) -, aceasta persoana fizica are obligatia sa depuna la autoritatea…

- Ce este declarația 600. Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna pana in data de 31 ianuarie 2018 formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute…

- Ce este declarația 600. Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna pana in data de 31 ianuarie 2018 formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute…

- Recent, a fost publicat in Monitorul oficial Ordinul ANAF nr. 3726/decembrie 2017 - Ordin pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si contributiilor sociale datorate de persoanele fizice. Acesta reglementeaza modul in care se vor depune declaratiile 205 - impozitul…