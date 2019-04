Stiri pe aceeasi tema

- Carnea de miel se scumpeste si anul acesta de Paste. Fermierii spun ca pretul pentru un kilogram de carne de miel va ajunge chiar si la 25 de lei din cauza cheltuielilor cu hrana si intretinerea animalelor, cu 8 lei mai mult decat anul trecut. Ciobanii cred ca mieii vor ajunge in preajma sarbatorilor…

- Mielul de Paste este ca valuta. Nu se vinde aproape deloc in pietele noastre, in timpul anului. In schimb, in apropierea sarbatorilor, pretul se tripleaza pe drumul de la fermier la vanzator. Samsarii dicteaza tarifele, atat pe piata interna, cat si la export

- Membrii Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania (ACEBOP) au primit o prima oferta de achizitie pentru 3.000 de capete de tauri de carne din Iran, urmand ca in perioada urmatoare oferta sa creasca semnificativ, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si…

- La ediția de primavara a Targului de Turism desfașurat online, turoperatorul Europa Travel a pregatit discounturi de pana la 40% pentru o mulțime de programe turistice in Europa potrivite pentru orice tip de calator. Romanii pot alege și dintr-o gama variata de circuite exotice cu avionul in toata lumea,…

- La ediția de primavara a Targului de Turism desfașurat online, turoperatorul Europa Travel a pregatit discounturi de pana la 40% pentru o mulțime de programe turistice in Europa potrivite pentru orice tip de calator. Romanii pot alege și dintr-o gama variata de circuite exotice cu avionul in toata lumea,…

- Cei care iși cumuleaza pensiile cu veniturile din salarii trebuie sa știe ca pot ramane fara pensie daca nu respecta noile reguli impuse de Guvern. In funcție de situația beneficiarului, cumulul pensiei poate fi facut cu veniturile din activitati dependente. Asta pentru ca la activitatile independente,…

- Au aparut primele comenzi pentru mielul de Paste. Iar ciobanii isi fac deja calcule. Spera sa vanda mielul in viu cu 13 lei kilogramul, iar carcasa... The post Primele comenzi pentru mielul de Paște, la pret aproape dublu fata de 2018 appeared first on Renasterea banateana .

- Crescatorii de ovine din Buzau spun ca, pana la sfarsitul lunii aprilie, mieii vor depasi 20 de kilograme. Fermierii se tem ca, la astfel de greutati, animalele nu vor avea cautare printre clienti. In preajma sarbatorilor, ciobanii spera sa vanda mieii cu cel putin 12 lei kilogramul in viu sau 28 de…