Anul acesta, ediţie jubiliară a Festivalului Internațional “Enescu și muzica lumii” N.D. Pastrand traditia, Sinaia va fi gazda, si in acest an, a Festivalului Internațional “Enescu și muzica lumii”. Editia din acest an – a XX-a – este una jubiliara, manifestarea, care va incepe pe data de 16 iulie, urmand sa se defasoare pana pe 22 august, accesul la toate concertele fiind liber. Festivalul a fost creat de violoncelistul și profesorul Marin Cazacu si a pornit ca o continuare a ideii de generozitate care a caracterizat spiritul lui George Enescu, acum maifestarea fiind una dintre cele mai importante scene de manifestare a tinerelor talente muzicale din Romania și din intreaga… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

