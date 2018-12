Anul 2019 aduce taxe fara precedent pentru mediul de afaceri! Ce cuprinde Ordonanta "lacomiei"?

Stiri pe aceeasi tema

- Conform variantei care a ieșit din ședința de Guvern de vineri, taxa pe lacomie a fost micșorata, iar in ceea ce privește fondurile de pensii, banii nu mai pot fi scoși dupa 5 ani. Acum se va putea opta, dupa cei 5 ani, sa treci la Pilonul I. Ca elemente de noutate: au aparut modificari in ceea ce privește…

- Ordonanta care dinamiteaza intreaga economie a fost adoptata de Guvern. Care vor fi efectele? Incomensurabile pentru companii, devastatoare pentru populatie. Toate taxele impuse bancilor, companiilor din energie si celor din telecomunicatii vor fi...

- Ordonanta de Urgenta prin care Guvernul intentioneaza sa aplice mai multe modificari de ordin fiscal a fost criticata de oameni de afaceri si analisti reuniti in Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei,...

- Proiectul de ordonanța de urgența care cuprinde și masuri fiscale a luat complet prin surprindere mediul de afaceri care se aștepta ca, din 2019, sa intre in vigoare doar prevederile aflate in dezbatere publica, mai ales avand in vedere ca reprezentanții guvernului au dat asigurari ca nu se pune problema…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) continua sa scada, iar minusul indicelui BET a depasit pragul de 10- la jumatatea sedintei de tranctionare. Mai multe banci si companii din energie sunt pe rosu, iar Banca Transilvania inregistra un minus de peste 14-. Scaderile sunt consecinta masurilor fiscale anuntate…

- Executivul a aprobat, vineri, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, prin programul Start-Up Nation, editia 2018, potrivit unui...

- Executivul ar putea adopta, vineri, o OUG pentru programul Start-Up Nation 2018. Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat pe site forma actualizata a documentelor procedurale necesare inscrierii online, acestea incluzand modelul planului de afaceri si declaratiile de elegibilitate, scrie Mediafax."Incurajam…

- ♦ Anul trecut au fost depuse 19.000 de proiecte si au fost infiintate peste 8.000 de firme, care ofera locuri de munca pentru circa 21.000 de persoane in prezent, in sectoare precum economie, productie, industrii creative, servicii si IT. Firmele care activeaza in domeniul industriilor…