- Anul 2018 a fost unul excelent pentru luptele greco-romane din Suceava, in special in competitiile interne, Campionate Nationale si Cupe ale Romaniei, unde rezultatele obtinute au fost cele mai bune de la Revolutie incoace. Luptatorii de la Clubul Sportiv Municipal Suceava si Liceul cu Program ...

- Doua echipe de la Liceul cu Program Sportiv din Buzau au reprezentat județul la turneul din Țara Bascilor și s-au impus in finala competiției asigurandu-și primele doua locuri pe podium. In cadrul parteneriatului dintre autoritațile administrației județene din Buzau și Consulatul Romaniei la Bilbao,…

- Sportivii sectiilor de lupte greco-romane de la cluburile din Suceava si Radauti au incheiat competitiile nationale pe 2018 la Putna, acolo unde pentru al doilea an consecutiv s-a desfasurat Cupa Romaniei pentru juniori I. In competitia organizata de Federatia Romana de Lupte, in colaborare cu ...

- Sportivii de la Clubul Sportiv Comunal Mihail Kogalniceanu au avut evolutii foarte bune si la editia a opta a competitiei "Gedoteam Openldquo; la Taekwondo WT, care s a desfasurat, timp de doua zile, la Bolintin Vale.Gruparea din localitatea constanteana a participat cu sapte sportivi dintre cei 200…

- Juniorii II de la secțiile de lupte greco-romane de la LPS Suceava, CSM Suceava, CSȘ Radauți și CSM Bucovina Radauți au incheiat competițiile naționale oficiale pe acest an cu finalele Cupei Romaniei, ce au avut loc la Targu Jiu. In acest concurs, LPS Suceava a caștigat prin sportivii sai trei medalii,…

- Astazi, 24 noiembrie, de la ora 12.00, echipa secunda de handbal a Universitații Suceava va evolua pentru ultima data in acest an, in fața propriilor suporteri, la sala Dumitru Bernicu de la Liceul cu Program Sportiv din Suceava. Echipa pregatita de antrenorul Ioan Tcaciuc va intalni formația CSM ...

- Miercuri 14 noiembrie, la L.P.S. „Avram Iancu” din Zalau s-a derulat o activitate cu tema: „Sa ducem tradiția mai departe!”, din cadrul proiecului educațional „Azi la gradinița, maine la școala”; proiect care va fi desfașurat la nivel local. Inițiativa aparține cadrelor didactice ale invațamantului…

- Luptatorii suceveni și-au demonstrat inca o data valoarea la finala Campionatului National Individual rezervat juniorilor III si IV, ce a avut loc zilele trecute la Onesti. Sportivii de la CSM si LPS Suceava, CSȘ Radauti si MCM Dumbraveni au cucerit in total un numar de sapte medalii nationale, din…