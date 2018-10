Anul 2018, un an al extremelor pentru gheţarii elveţieni, care au pierdut 2,5% din volumul lor Acest an a fost unul "al extremelor" pentru ghetarii elvetieni care, in pofida unei ierni exceptional de bogata in zapada, au pierdut 2,5% din volumul lor din cauza caldurii din primavara si vara, informeaza AFP. Potrivit unui raport publicat marti de Academia de stiinte naturale din Elvetia, 2018 reprezinta unul dintre acei ani record, a caror recurenta i-a facut pe ghetarii elvetieni sa piarda "o cincime din volum in cursul ultimului deceniu". Totusi, dupa trei ani cu zapezi slabe, iarna 2017-2018 se anunta mai degraba propice pentru o buna protejare a ghetarilor gratie unor ninsori exceptionale.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

