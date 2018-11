Anul 2018, pe cale să devină unul dintre cei mai călduroşi înregistraţi pe Terra (raport ONU) 2018 are sanse mari sa ocupe locul al patrulea in topul celor mai caldurosi ani inregistrati vreodata pe Terra, au anuntat joi reprezentantii ONU, care au lansat si un avertisment in legatura cu urgenta extrema a acestei situatii globale, intr-un raport publicat cu cateva zile inainte de debutul summitului pentru clima COP24, informeaza AFP.



In declaratia sa provizorie despre starea climei mondiale, Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) afirma ca temperatura medie de la suprafata Globului, pentru primele 10 luni ale acestui an, a fost mai mare cu aproape 1 grade Celsius in comparatie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

