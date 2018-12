Anul 2018: între Centenar și referendum Din perspectiva politicii noastre interne, anul 2018 a fost dominat de sarbatorirea Centenarului Marii Uniri. Așa cum era de așteptat, autoritațile statului și societatea civila s-au intrecut in organizarea de acțiuni omagiale și comemorative, iar multe dintre acestea și-au atins scopul: romanii au fost invitați și incurajați sa mediteze asupra istoriei și identitații naționale, asupra valorilor ce stau la baza statului nostru modern. Ca intotdeauna, au aparut observații și critici la adresa multora dintre manifestari, iar eterna problema a folosirii judicioase a fondurilor publice nu avea cum… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania, cea de-a patra economie europeana, a anuntat ca va majora salariul minim de anul viitor cu 22%. Acest fapt inseamna cea mai importanta majorare din ultimii 40 de ani. Masura face parte din eforturile prim ministrului socialist, care guverneaza fara o majoritate, de a obtine suficient sprijin…

- PNL solicita procedura de urgenta pentru dezbaterea in Parlament a Ordonantei privind legile Justitiei si cere parlamentarilor sa respinga aceasta ordonanta a Guvernului Dancila, a anuntat vineri, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. "PNL solicita procedura de urgenta pentru dezbaterea in Parlament…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului cere coalitiei majoritare reluarea de urgenta a procesului legislativ cu privire la cele trei legi.

- Europarlamentarul olandez Judith Sargentini, care a redactat si raportul in urma caruia Parlamentul European a demarat activarea Art. 7 pentru Ungaria, se fereste sa compare Romania cu tara vecina si spune ca Guvernul nostru inca are timp sa se redreseze si sa opreasca schimbarile negative din domeniul…

- Am asistat astazi la dezbaterea din Parlamentul European pe tema Statului de Drept din Romania și am urmarit cu atenție toate punctele de vedere exprimate, unele mai contondente decat altele. Am constatat cu stupoare ca poziționarea premierului Romaniei fața de tema dezbaterii a fost…

- Plenul Parlamentului European dezbate, astazi, situatia statului de drept din Romania, la dezbateri fiind prezenta si Viorica Dancila. Dezbaterea din plenul PE incepe la ora 9.00, ora Strasbourgului, si va dura o ora, din care Viorica Dancila va avea cinci minute la dispozitie pentru a prezenta pozitia…

- Parlamentul European dezbate situatia statului de drept din Romania Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. Parlamentul European urmeaza sa dezbata astazi situatia statului de drept din România. În plen, va prezenta pozitia guvernului de la Bucuresti, premierul Viorica Dancila.…