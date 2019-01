Anul 2018, cel mai călduros înregistrat vreodată în Ungaria 2018 a fost cel mai calduros an inregistrat in Ungaria de la inceputul consemnarii observatiilor meteorologice, in 1901, a anuntat luni Serviciul National de Meteorologice (OMSZ), citat de Xinhua. "Temperatura medie a anului trecut la nivel national a fost de 11,99 grade Celsius", a anuntat OMSZ. "Aceasta depaseste cu 1,66 grade Celsius valoarea normala inregistrata intre 1981 si 2010", a adaugat serviciul de meteorologie. Potrivit OMSZ, "2018 a inceput cu o luna ianuarie foarte blanda, doar februarie si martie fiind mai reci in comparatie cu media din ultimii ani". Anul a continuat cu doua luni,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

