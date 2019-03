Stiri pe aceeasi tema

- Dupa zapada, viscol și ploaie înghețata, întreaga țara s-a trezit cu un soare de primavara. În majoritatea zonelor, s-au înregistrat temperaturi anormal de ridicate pentru aceasta perioada, iar meteorologii spun ca este cel mai calduros început de februarie,…

- Vremea va fi deosebit de calda pentru inceputul lunii februarie, urmand sa fie inregistrate temperaturi maxime de 12 grade Celsius, in Transilvania. Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 28 ianuarie – 10 februarie, in regiuni din tara. In Transilvania, regimul…

- In Capitala, meteorologii au inregistrat in noaptea de sambata spre duminica cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna, respectiv minus 15 grade Celsius, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Australia a avut parte de al treilea cel mai calduros din istorie in 2018, cand temperatura medie la nivel national a urcat cu 1,14 grade Celsius peste valorile medii, a anuntat joi principalul serviciu de meteorologice din aceasta tara, citat de DPA si Reuters. Anul trecut au fost inregistrate temperaturi…

- 2018 a fost cel mai calduros an inregistrat in Ungaria de la inceputul consemnarii observatiilor meteorologice, in 1901, a anuntat luni Serviciul National de Meteorologice (OMSZ), citat de Xinhua. "Temperatura medie a anului trecut la nivel national a fost de 11,99 grade Celsius", a anuntat OMSZ. "Aceasta…

- La inceputul saptamanii vremea va fi rece, iar temperatura maxima va fi intre -9 si 1 grad, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizand ca, noaptea de luni spre marti va fi cea mai rece din saptamana care urmeaza. In Capitala, temperatura nu va depasi 0...