Anul 2018, al treilea cel mai călduros din istoria înregistrărilor meteorologice din Australia (raport) Australia a avut parte de al treilea cel mai calduros din istorie in 2018, cand temperatura medie la nivel national a urcat cu 1,14 grade Celsius peste valorile medii, a anuntat joi principalul serviciu de meteorologice din aceasta tara, citat de DPA si Reuters. Anul trecut au fost inregistrate temperaturi zilnice si nocturne peste valorile medii in toate statele si teritoriile din Australia, se arata in raportul anual emis de Biroul de Meteorologie. Institutia, care arhiveaza date privind temperaturile la nivel national incepand din anul 1910, a mentionat ca doar anii 2005 si 2013 au fost mai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

