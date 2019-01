Anul 2018 a fost al patrulea cel mai călduros din istorie (Copernicus) Anul 2018 a fost al patrulea cel mai calduros an din istoria inregistrarilor meteorologice, continuandu-se astfel seria anilor caniculari, provocata de cresterea concentratiilor de gaze cu efect de sera emise in atmosfera in urma activitatilor umane, a anuntat luni Copernicus, serviciul privind schimbarile climatice al Uniunii Europene, potrivit Reuters. Temperaturile medii inregistrate la suprafata Pamantului au fost de 14,7 grade Celsius in 2018, cu 0,2 grade Celsius sub nivelul celor din 2016, cel mai calduros an inregistrat vreodata, se arata in prima evaluare a temperaturilor la nivel global,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

