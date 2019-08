Stiri pe aceeasi tema

- Antwerp, echipa lui Ladislau Boloni, s-a calificat dramatic in play-off-ul Europa League. Dominata clar de cehii de la Viktoria Plzen, condusa cu 0-2 in prelungiri și jucand in inferioritate Antwerp, a reușit sa inscrie golul calificarii in minutul 113. Salvatorul a fost Dieumerci Mbokani! Antwerp…

- Echipa belgiana Antwerp, antrenata de romanul Ladislau Boloni, s-a calificat in play-off-ul Europa League la fotbal, joi seara, dupa ce a fost invinsa cu scorul de 2-1, la capatul prelungirilor, de catre...

- Azi s-au jucat 31 de mecuri din turul III al preliminariilor Europa League. Antwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni, s-a calificat cu emoții, dupa ce in tur a caștigat cu 1-0. Belgienii au fost conduși cu 2-0 in prelungiri, dar au marcat in minutul 113. Ludogoreț a caștigat și-n retur cu The…

- Viitorul schimba adversara din preliminariile Europa League, potrivit MEDIAFAX.Tribunalul belgian de arbitraj sportiv (CBAS) a decis ca echipa Mechelen nu va mai juca in Europa League in acest sezon, astfel ca Antwerp nu va mai fi advesara trupei lui Gica Hagi. Presa din Belgia scrie despre…

- Un meci trucat, Mechelen - Beveren, jucat pe 11 martie 2018 in elita belgiana, da peste cap din nou cupele europene. Afectand și participarea Viitorului in C2. Tribunalul belgian de arbitraj pentru sport (CBAS) a decis ca Mechelen nu va juca in acest sezon in Europa League, astfel ca Antwerp nu…

- Ladislau Boloni, antrenorul lui Antwerp, l-a trimis la formația secunda pe atacantul camerunez Lamkel Ze, care a intarziat la intoarcerea din vacanța. Sunt probleme mari la Antwerp, adversarul Viitorului in turul 2 preliminar din Europa League. Loți Boloni cere intariri, nu e mulțumit de lot, dar iși…

- Gica Hagi și Ladislau Boloni se vor înfrunta din postura de antrenor în preliminariile Europa League. Viitorul va întâlni Antwerp în turul doi preliminar al competiției europene.

- Alexandru Chipciu (30 de ani) l-a felicitat pe Ladislau Boloni (66 de ani) pentru ca a calificat-o pe Antwerp in Europa League, dar nu se ferește sa-i atraga atenția pentru niște declarații din trecut. „(De la Boloni astepti vreun telefon?) Nu, nu astept un telefon, am vazut ca a ajuns in Europa League…