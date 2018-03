Stiri pe aceeasi tema

- Arnaud Beltrame, locotenent-colonelul de jandarmerie ucis de un jihadist dupa ce s-a oferit voluntar sa ia locul unei femei ostatice in timpul atacului care a avut loc vineri asupra unui supermarket din sud-vestul Frantei, intruchipeaza 'spiritul de rezistenta francez', a declarat miercuri…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

- Peste 500.000 de francezi protesteaza in strada fața de reformele economice ale lui Emmanuel Macron. Aproximativ jumatate de milion de francezi au ieșit in strada impotriva președintelui Emmanuel Macron. Ei sunt nemulțumiți de reformele economice anunțate de executivul de la Paris. Acestea ar avantaja…

- La cateva zile dupa ce a fost investita cu un nou mandat, cancelarul german, Angela Merkel, a efectuat vineri o vizita la Paris pentru a pregati impreuna cu Emmanuel Macron reformele "clare si ambitioase" asupra carora doresc sa ajunga la un acord pana in iunie pentru a relansa o Europa…

- Seful Statului "nu va vizita" standul Rusiei la Salonul Cartii, care anul acesta onoreaza reinnoirea literelor rusesti, potrivit anturajului presedintelui francez. "Presedintele nu va vizita standul oficial al Rusiei la salonul cartii (...) in contextul atacului de la Salisbury si in concordanta cu…

- Cancelarul german Angela Merkel, care a depus juramantul miercuri pentru al patrulea sau mandat, va face o vizita la Varsovia luni, au anuntat televiziunea publica poloneza si agentia PAP, transmite AFP. Potrivit presei poloneze, care citeaza informatii din surse diplomatice, Varsovia va fi a doua capitala…

- Cancelarul german Angela Merkel, investita miercuri cu al patrulea mandat, se va intalni vineri dupa-amiaza cu presedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, transmit dpa si AFP, citand un anunt al presedintiei franceze. Cei doi lideri, care au o relatie puternica de cand Macron…

- Franta si India au semnat, sambata la New Delhi, mai multe acorduri care vizeaza consolidarea cooperarii bilaterale in domenii precum apararea, securitatea si dezvoltarea energiei nucleare, transmite dpa. Cooperarea consolidata intre Paris si New Delhi include folosirea reciproca a bazelor militare,…

- Departamentul Apararii SUA a anuntat vineri ca va organiza o parada militara la Washington pe 11 noiembrie, cu ocazia Zilei Veteranilor, informeaza AFP. Pentagonul raspunde astfel dorintei presedintelui Donald Trump exprimate dupa ce a asistat la defilarea fortelor armate franceze pe 14 iulie anul trecut,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut duminica omologului sau iranian Hassan Rohani, in timpul unei discutii telefonice, sa "exercite presiunile necesare" asupra regimului sirian, pentru a face sa inceteze atacurile considerate "aleatorii" contra populatiei din Ghouta Orientala, a anuntat…

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a profitat de lunga sa vizita la Salonul Agriculturii, sambata, la Paris, si a adoptat o gaina, care sa-i faca oua proaspete la Elysee, scrie AFP, potrivit news.ro.Dupa ce a mangaiat-o pe bot pe "Haute", vaca-vedeta a salonului, a admirat o capra gri si…

- Guvernul francez prezinta vineri un nou plan de combatere a radicalizarii jihadiste, a carui necesitate a devenit evidenta dupa atentatele din ianuarie 2015 de la Paris si care se va concentra pe situatia din penitenciare, noteaza France Presse, informeaza AGERPRES . Acest ‘plan national de prevenire…

- Jucatorul echipei PSG Kylian Mbappe, presedintele FIFA, Gianni Infantino si fostul fotbalist Didier Drogba au fost invitati, miercuri, la Palatul Elysee de presedintele francez Emmanuel Macron, informeaza AFP. Macron il primeste pe noul presedinte liberian George Weah, de asemenea fost fotbalist.…

- Un nou partid politic britanic, inspirat de ascensiunea presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie electorala nationala cu obiectivul de a opri Brexitul, relateaza Reuters si AFP. Partidul Renew (Reinnoire), fondat anul trecut dupa ce miscarea lui Macron ''En…

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP, conform agerpres.ro. "Sotia sa, cele trei fiice, familia,…

- Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron se afla la cel mai scazut nivel din octombrie 2017, in urma unui sondaj ale carui rezultate au fost publicate duminica, scrie Reuters.In perioada 7 - 17 februarie, Ifop a realizat sondajul pentru Le Journal du Dimanche, iar 44% dintre repondenti…

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor,…

- Guvernul francez a anuntat, miercuri, ca va suplimenta chelturielile militare cu 40% in urmatorii sapte ani, cu scopul de a atinge in anul 2025 obiectivul NATO privind alocarea a 2% din PIB pentru aparare, informeaza site-ul postului France 24. In prezent, Franta aloca anual 34.2 miliarde…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in Statele Unite in luna aprilie. Vizita a fost anunțata de catre reprezentanții Casei Albe, scrie AFP. Ministrul de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat pentru televiziunea BFM ca vizita va avea loc in aprilie, iar surse diplomatice…

- "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii vor putea sa-si exprime recunostinta", a declarat purtatoarea…

- Emmanuel Macron nu a reusit sa impuna ideea unei liste europene a candidatilor in alegerile pentru europarlament din mai anul viitor. Acesta este un semn rau pentru planurile sale privind o reconstructie profunda a zonei euro, potrivit Rador, care citeaza Rzeczpospolita.pl . Problema poate fi marginala,…

- Nationalistii corsicani incearca sa puna presiune pe Paris inainte de apropiata vizita a presedintelui francez Emmanuel Macron si au organizat o demonstratie de proportii sambata in capitala insulei, Ajaccio, informeaza dpa si AFP. Circa 6.000 de persoane, potrivit autoritatilor locale,…

- Educatia este singura solutie pentru combaterea extremismului politic si religios de la nivel global, a declarat, vineri, presedintele francez Emmanuel Macron, adaugând ca Franta va aloca 200 de milioane de euro pentru a sustine fondul international de educatie, relateaza site-ul agentiei…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, a declarat ca Ankara considera drept "insultatoare" afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron privind ofensiva Turciei in Afrin, dupa ce liderul de la Paris a avertizat Ankara sa nu transforme operatiunea intr-o scuza pentru invazia Siriei.

- De cateva zile, Angelina Jolie se afla la Paris pentru a inregistra spoturi publicitare pentru celebrul brand Guerlain, iar de cand a ajuns in capitala Franței, toata atenția a fost indreptata spre ea. Angelina Jolie este o vedeta de talie internaționala cu numeroase proiecte care vizeaza pacea mondiala,…

- Actrita Angelina Jolie a fost primita marti dupa-amiaza de Brigitte Macron la Palatul Elysee din Paris, la o zi dupa vizita pe care vedeta americana a efectuat-o intr-o tabara de refugiati sirieni din Iordania in calitate de trimis special al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati…

- Neagu Djuvara (n. 1916) se inscrie in seria de carturari romani care s-au afirmat in domenii spirituale din cele mai variate – istorici, filozofi, jurnalisti, literati, diplomati – cu o opera cuprinzatoare, propagatori de idei inovatoare, uneori controversate. De asemenea, Neagu Djuvara se inscrie…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron o primeste astazi, la Palatul Elysee, pe Angela Merkel, aflata in plin proces de formare a unui nou guvern. Intrevederea are loc a doua zi de la summitul franco-britanic.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua vineri o vizita de lucru la Paris pentru a discuta cu presedintele francez Emmanuel Macron despre viitorul Uniunii Europene, a anuntat, miercuri, Palatul Elysee, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus sambata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP, scrie agerpres.ro. Statele Unite raman…

- Brigitte Macron, sotia presedintelui Frantei Emmanuel Macron, se simte mandra de faptul ca a trecut peste tabuuri prin casatoria sa cu un barbat mult mai tanar decat ea, lucru ce i-a deranjat familia, potrivit ziaristei Michelle Brun, autoarea primei biografii a lui Brigitte Macron, ce va aparea pe…

- China a comandat achizitionarea a 184 de avioane Airbus A320 pentru 13 companii aeriene, care sa fie livrate in perioada 2019-2020, a anuntat miercuri presedintia franceza, in ultima zi a vizitei intreprinse de presedintele Emmanuel Macron in China, informeaza AFP. Aceasta comanda, care…

- Sotia presedintelui Frantei este un veritabil pop-star in China. Dincolo de tinutele luxos-adolescentine pe care le-a purtat Prima Doamna de la Elysee, chinezii s-au imbulzit fascinati sa vada o sotie de sef de stat mai varstnica cu 25 de ani decat presedintele Emmanuel Macron. Cuplul Macron s-a intalnit…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita" si totodata un gest de prietenie fata de gazda sa, a indicat presedintia franceza pentru AFP.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Presedintele turc a atacat verbal vineri un jurnalist francez care l-a intrebat despre presupusa livrare de arme de catre Ankara gruparii Stat Islamic (SI) in 2014, in timpul unei conferinte de presa sustinute la finalul intrevederii sale, la Paris, cu omologul francez Emmanuel Macron, informeaza…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a cerut vineri "oprirea definitiva" a procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeana (UE), intr-un moment in care presedintele francez Emmanuel Macron il primea la Paris pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. "Deriva…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.