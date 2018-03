Anturajul lui Brigitte Macron depune plngere cu privire la o uzurpare de identitate

Stiri pe aceeasi tema

- Anturajul sotiei presedintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte Macron, a depus plangere pentru uzurpare de identitate, dupa trimiterea de emailuri false pe numele sau, a anuntat vineri cabinetul sau, informeaza AFP. Aceasta plangere a fost depusa la Paris in urma informatiilor parvenite de la Palatul…

- Fiecare pas pe care il facem ramane scris intr-o arhiva, odata ce ne deschidem un cont pe facebook sau pe google. Convorbirile, dar si mesajele, raman stocate, ani la rand; nu suntem in masura sa controlam unde si in ce scop ajung. Primul pas a fost inregistrat, in arhive, odata cu deschiderea unui…

- Inca privat de libertate in Germania, separatistul catalan Carles Puidgemont a depus plangere in Belgia, prin intermediul consilierilor sai, pentru violarea vietii sale private. In urma cu doua saptamani, un dispozitiv de urmarire ar fi fost descoperit sub masina sa. Acest dispozitiv le permitea celor…

- Proiectul jubiliar ,,Marea Unire - Memorie. Istorie. Identitate" are misiunea de a sustine demersul educativ in sensul impunerii valorilor autohtone si nationale ca fundament in formarea atitudinii civice a tinerei generatii. Desfasurat pe doua componente, educationala si metodico-stiintifica, acesta se…

- Dupa ce a dispus anularea evaluarilor inspectorilor scolari generali si inspectorilor scolari generali adjuncti pentru anul scolar trecut, Ministerul Educatiei revine cu noi precizari privind neregulile care au dus la vicierea procesului de evaluare a activitatii manageriale a acestora.Potrivit ...

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat, marti seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Declaratia (unica, n.r.)…

- Plenul CSM a respins miercuri cererea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, de aparare a sistemului judiciar in legatura cu modul in care presa a reflectat informatiile despre declansarea urmaririi penale fata de liderul PSD, Liviu Dragnea, in dosarul Tel Drum.

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman solicita premierului Viorica Dancila detalii privind organizarea Centenarului Marii Uniri. Roman este nemulțumit de faptul ca in componența Comitetului interministerial dedicat evenimentului nu au fost invitați conducatorii Primariei Alba Iulia și ai Consiliului Județean…

- In urma publicarii articolului Primarul Dobre dorește masuri aspre la SGU: Nu se mai poate așa!, in ediția din data de 19.03.2018 a Republikanews., remitem mass-media urmatorul punct de vedere: Intrucat nu am luat la cunoștința, in mod direct, de cele afirmate de primarul municipiului, facem urmatoarele…

- Anul 2018, declarat Anul Patrimoniului European, ne indeamna sa reflectam asupra valorilor si sensurilor culturii in definirea identitatii noastre si sa ne aplecam cu mai mult interes asupra aspectelor de ordin cultural si istoric ce ne caracterizeaza destinul national. In acest sens, Uniunea Europeana…

- BERBEC Nu ar trebui sa il parasesti doar pentru ca esti curioasa daca poate exista cineva mai bun decat el, pentru ca e foarte putin probabil sa existe. Cum vei putea sa mai gasesti pe cineva atat de distractiv, aventuros si atat de pozitiv precum nativul din Berbec? Poate fi super…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin Hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile hotararilor aprobate, atributii…

- Uniunea Europeana a cerut miercuri Slovaciei sa faca rapid lumina in cazul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak si sa coopereze cu Oficiul European de Lupta Antifrauda al UE (OLAF), relateaza France...

- Directorii generali din Romania sunt mai putin optimisti, fata de anul trecut, cu privire la cresterea numarului de angajati in urmatoarele 12 luni, comparativ cu omologii lor de la nivel global, se arata in "CEO Survey 2018'', realizat de PwC.Un procent de 53% dintre directorii generali romani…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca pana la acest moment au fost depuse, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2018, un numar de 79.393 cereri, pentru o suprafata de 221.301 hectare.In conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Vlad Cosma este audiat luni la Parchetul General, acesta anunțand, printre alte lucruri ca va depune noi inregistrari impotriva procurorilor de elita de la DNA Ploiești, dar și impotriva lui Mircea Negulescu, alias procurorul Portocala. Reamintim ca, in ultima perioada, Vlad Cosma o serie de dezvaluiri…

- Cu cateva luni inainte de starul sezonului de varf la serviciile de eliberare a Pașapoartelor, autoritațile anunța noi masuri, in speranța ca astfel vor preveni aglomerația care se creeaza de obicei in sezonul estival, din cauza turiștilor care cer reinnoirea documentelor sau a romanilor care se intorc…

- „Prin prezenta, grupul parlamentar PNL va solicita sa cereti un punct de vedere din partea Comisiei pentru Democratie de Drept (Comisia de la Venetia) cu privire la modificarile propuse privind legea nr. 303/2004, legea 304/2004 si legea 317/2004", se arata in scrisoarea liberalilor. PNL ii…

- Partidul Liberal va depune o sesizare la Curtea Constituționala, cu referire la modificarile facute la Legea privind achizițiile publice, declarația a fost facuta de catre Valeriu Munteanu in cadrul unei conferințe de presa.

- Tony Blair, unul dintre principalii opozanti la decizia Marii Britanii de a parasi UE, le-a cerut liderilor europeni, in timpul unui discurs sustinut la Bruxelles, sa vina cu initiative pentru "a ne scoate din impasul Brexitului". "Europa stie ca are nevoie de reforme. Reforma in Europa…

- Primaria Sectorului 1 le reamintește parinților ca astazi, 1 martie, și vineri, 2 martie 2018, doua sedii ale Gradiniței nr. 206 sunt deschise pentru preșcolari și școlarii de pana in clasa a IV-a, ai caror parinți nu au posibilitatea sa ii plaseze sub supraveghere pe perioada inchiderii instituțiilor…

- PNL nu a luat o decizie cu privire la sustinerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei anuntata de USR, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a adaugat insa ca Tudorel Toader nu mai are ce cauta in fruntea MJ. "Nu am luat inca o decizie. Am mandatat…

- Bugetul alocat pentru platile compensatorii de dezvoltare rurala este mai mare de 2,6 miliarde euro. MADR a lansat si o invitatie catre fermieri ca, incepand din 1 martie 2018, sa solicite la APIA platile compensatorii de dezvoltare rurala prin cererea unica de plata.

- Dezvaluiri halicinante ale fostului premier, Victor Ponta. Actualul lider Pro Romania a denuntat pur si simplu un miliardar in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Acesta a spus despre Bogdan Buzaianu ca ar fi martor cu identitate protejata al sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Citește…

- Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala (CJRAE) Brasov deruleaza un proiect educational denumit „Siguranta in scoli“, in cadrul caruia se va desfașura, in perioada martie-mai 2018, concursul „Eu, noi pentru o școala mai sigura”. Sunt invitati sa participe la acest proiect toti elevii…

- Activistul civic, Victor Chironda, propune cateva modificari la Legea cu privire la Statutul Municipiului Chișinau. Potrivit acestuia, primarul Municipiului trebuie sa devina și președintele Consiliului Municipal, iar orașul trebuie sa aiba un City Manager.

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrele de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba si Sibiu (CPECA), implementeaza, in perioada februarie – iunie 2018, proiectul regional „Școlar cu identitate”, in cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, Școlii Gimnaziale Nr. 8 Sibiu și Școlii…

- Domnule ministru, Ca urmare a memoriului primit la Biroul meu parlamentar din partea Comitetului de parinți al copiilor din Gradinița cu program normal Galda de Sus, județul Alba, cu privire la decizia Inspectoratului Școlar Județean Alba referitoare la urmatoarele aspecte: – suspendarea activitații…

- Referitor la situatia generata de conditiile meteorologice nefavorabile din Malta, Ministerul Afacerilor Externe face unele precizari: Potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii oficiului consular de la Catania, un cetatean roman a decedat si altul a fost ranit. Persoana ranita a fost transportata…

- Municipalitatea ii invita pe toți cei interesați sa participe la concursul pentru realizarea logo-ului care „va fi varful de lance al brand-ului. Startul competitiei s-a dat vineri, 09 februarie, iar doritorii vor putea trimite schite pana pe 11 martie. In concurs incepe de azi 09 februarie 2018…

- Primaria Municipiului Deva aduce la cunoștința persoanele netransportabile care nu au un act de identitate valabil ca pot solicita Serviciului de Evidenta Persoanelor Deva deplasarea cu statia mobila la domiciliu, pentru preluarea imaginii si a documentelor prevazute de lege pentru eliberarea actului…

- Partidul Social Democrat german (SPD) va anunta la 4 martie rezultatul votului pe care il vor da membrii sai cu privire la acordul de 'mare coalitie' convenit miercuri de conducerea formatiunii cu blocul conservator CDU/CSU al cancelarului Angela Merkel, au declarat surse din cadrul partidului,…

- 'Nota a fost declasificata, vom vedea ce se va intampla', a afirmat el din Biroul Oval, ignorand avertismentele directorului FBI impotriva unei astfel de initiative. 'Ceea ce se petrece in tara noastra este o rusine (...) Multi ar trebui sa se jeneze de aceasta', a afirmat Trump, fara a…

- Parlamentarii Uniunii Salvati Romania vor depune, luni, o propunere legislativa de modificare a procedurii de emitere a ordinului de protectie in cazul violentei domestice, a anuntat senatoarea USR Florina Presada, potrivit Agerpres.

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) a publicat documente cu privire la rezultatul prelimar in cazul Mihail Lesin, un apropiat al presedintelui Vladimir Putin, care a fost gasit mort, in anul 2015, in camera sa de hotel, informeaza site-ul postului BBC.

- Guvernul nu renunța la Declarația 600! Premierul Viorica Dancila a anunțat, in prima ședința de guvern, ca Declarația 600 se va putea depune pana in aprilie.Luni, premierul Viorica Dancila anunta, in plenul Parlamentului, ca in aceasta saptamana se va renunta la Formularul 600. "Cat…

- Eugen Teodoroviciu i-a indemnat pe romani sa nu mai depuna formularul care a starnit dezbateri atat de intense. Sunt peste 208 mii de persoane care erau impozitate pe baza acestei declaratii. „Pentru sedinta de guvern de maine va aprobata o OUG prin care vom amana acest formular, pana la final de…

- Primaria Sfantu Gheorghe va realiza un sondaj de opinie in randul cetatenilor municipiului pentru a afla care sunt, in viziunea lor, domeniile si investitiile prioritare, carora ar trebui sa li se aloce mai multe fonduri in acest an. Primarul Antal Arpad a declarat, joi, ca pe lista de prioritati a…

- Guvernul ia masuri pentru asigurarea securitații sociale a lucratorilor moldoveni din Statul Israel. Astfel, migranții din cele doua state vor putea depune cererea de stabilire a pensiei si a altor prestatii de asigurari sociale de la noul loc de reședința.

- Liviu Dragnea, despre protestul din 20 ianuarie. Liderul PSD a precizat luni ca la protestele de sambata au participat 25.000 de manifestanți și nu 70.000, conform evaluarilor oficiale pe care le-a consultat. Dragnea a menționat ca nu trebuie ca el trebuie sa dea un raspuns cu privire la nemulțumirile…

- Exasperați de intarzierea repetata in virarea salariilor, o parte din vatmanii și șoferii angajați la RATT se afla la un pas de a opri lucrul. Reprezentanții Sindicatului Independent „Armonia” susțin ca, deocamdata, vor depune un pachet de revendicari la Primaria Municipiului Timișoara și, in acest…

- Premierul propus de PSD, europarlamentarul Viorica Dancila, a ajuns in urma cu putin timp la Palatul Cotroceni, unde poarta discutii cu presedintele Klaus Iohannis.Potrivit Romania TV, seful statului a dorit sa aiba o intrevedere cu Viorica Dancila inainte de a face declaratii cu privire la…

- Un turc a platit 1.000 de dolari pentru un buletin bulgaresc fals, insa n-a reusit sa-i pacaleasca pe politistii de frontiera romani si sa intre in tara. Potrivit Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF), joi, in jurul orei 22:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- Conducerea administratiei locale, dar si a celei judetene din Suceava se vor afla miercuri la Vaslui pentru a participa la comemorarea a 543 de ani de la batalia de la Podu Inalt – Vaslui.„Impreuna cu presedintele Consiliului Judetean Suceava voi depune o coroana de flori la ceremonia ...

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia MIHAELEI CISLARIU in varsta de 39 de ani, din Constanta. Astfel, pe data de 5 ianuarie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE: Inaltime 168 cm, greutate 56 kilograme, ten alb, par castaniu, ochi caprui verzi,…

- Potrivit Politiei judetene Arges, femeia, care este din Braila si traieste in Italia, venise in tara, impreuna cu concubinul ei, iar miercuri seara a uitat geanta intr-un local din comuna Dedulesti, unde cei doi au oprit pentru scurt timp. O angajata a restaurantului a gasit geanta de mana…

- Francezii nu au fost de acord cu ea in multe privințe, de la faptul ca uneori se imbraca neadecvat pentru intalnirile publice la care participa, la parerea lor ca funcția de Prima Doamna vine la pachet cu un buget special, pentru care ei nu sunt de-acord sa fie folosiți bani publici, iar acum o critica…