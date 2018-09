Stiri pe aceeasi tema

- Antun Palic s-a despartit in aceasta vara de Dinamo, echipa la care s-a intors dupa aventura din Belgia, de la Mouscron, unde a fost antrenat de Mircea Rednic. Croatul nu a plecat departe de Romania, semnand cu Sheriff Tiraspol, formatie din primul esalon din Moldova.

- Veste buna pentru Florin Bratu, care nu mai stia ce fundasi centrali sa foloseasca pentru ca echipa sa sa nu mai primeasca cate o caruta de goluri, mai ales in deplasare. Aparatorul francez Teddy Mezague, 28 de ani, ultima oara la belgienii de la Mouscron, unde a fost antrenat si de Mircea Rednic, a…

- Fundasul central francez Teddy Mezague, 28 de ani, ultima oara la Mouscron (Belgia), a semnat miercuri un contract cu FC Dinamo, a anuntat conducerea clubului din Stefan cel Mare prin intermediul site-ului oficial, scrie news.ro.Noul jucator al echipei din Stefan cel Mare a efectuat vizita…

- Numele lui Mircea Rednic e adus, inevitabil, intr-un scandal cu meciuri trucate ce vizeaza fosta echipa a "Puriului", Mouscron. Roland Duchatelet, fost președinte la Standard Liege, a declarat in presa din Belgia ca Mouscron s-a folosit de aranjamente pentru a ramane in prima liga in urma cu doua sezoane.…

- Cu tam-tam a plecat Edy Harlem Gnohere de la Dinamo la FCSB, dar nu intre cele doua cluburi au fost controversele. (Super oferte la accesorii gaming) CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca atacantul, poreclit Bizonul, a ”uitat” de agentul sau, nimeni altul decat fiica lui Mircea Rednic, Luana,…

- Mijlocasul Dorin Rotariu va evolua in Olanda, la echipa AZ Alkmaar, unde a fost imprumutat de FC Bruges pentru un sezon, cu optiune de cumparare.In sezonul trecut, Dorin Rotariu a evoluat in Belgia, la fosta echipa a lui Mircea Rednic, Mouscron, tot sub forma de imprumut. In stagiunea precedenta,…

- Sheriff, campioana sezonului trecut in Moldova, dar și lidera a clasamentului in noul sezon, risca eliminarea din calificarile Champions League. Echipa din Tiraspol a pierdut cu 2-1 meciul tur cu Torpedo Kutaisi. Moldovenii sunt neinvinși pe teren propriu in 2018 și vor fi optimiști in privința obținerii…

- Antun Palic (30 de ani), fostul capitan al celor de la Dinamo, a semnat cu moldovenii de la Sheriff Tiraspol. Palic și-a gasit rapid echipa, dupa ce acum 3 zile s-a desparțit de caștigatoarea play-out-ului din sezonul trecut. Campioana Moldovei a reușit sa il convinga prin antrenorul Goran Sabic, creatorul…