Antti Rinne a primit votul de încredere al parlamentului Antti Rinne, in varsta de 56 de ani si fost lider sindical, a fost votat de 111 din cei 200 de parlamentari. Pe langa formatiunea sa, in guvern vor mai intra Partidul de Centru, Verzii, Alianta Stangii si Partidul Popular Suedez (SFP), coalitie care formeaza in legislativ o majoritate de 117 parlamentari. In guvern vor fi 11 femei si 8 barbati. Formatiunea SDP a preluat sase portofolii ministeriale, printre care si cele ale Afacerilor Europene, Muncii si Dezvoltarii. Verzii, formatiunea care a inregistrat cea mai puternica crestere la alegerile recente, vor prelua Ministerul de Externe,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

