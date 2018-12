Antreprenorul Radu Georgescu: De ce mor startup-urile

Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul de la Realitatea TV pare fara sfarșit! Totul a pornit dupa ce Oreste Teodorescu a fost interzis la televiziunea patronata de Cozmin Gușa. Ulterior, Rareș Bogdan a declarat ca demisioneaza daca Teodorescu nu e reprimit, dar, in schimb, a fost și el scos de pe post. Insa, conform jurnalistului…

- „Exclusiv. Ce sta in spatele suspendarii lui O. Teodorescu de la Realitatea - falsificarea stampilei BNR. Fanii Realitatii merita sa cunoasca adevarul. Sper sa aiba si puterea sa-l accepte.... Rares Bogdan nu are decat vina naivitatii. Sper sa-si revina. Prieten nu este cel care te baga in puscarie",…

- Jurnalistul Alexandru Cautiș a prezentat pe Facebook de ce Oreste Teodorescu ar fi fost suspendat de la Realitatea TV.„Exclusiv. Ce sta in spatele suspendarii lui O. Teodorescu de la Realitatea - falsificarea ștampilei BNR Fanii Realitații merita sa cunoasca adevarul. Sper sa aiba și puterea…

- Dupa ce mai multe persoane care erau invitate in mod frecvent la Realitatea au anuntat ca nu vor mai onora invitatiile pana cand nu vor fi primiti inapoi pe post Rares Bogdan, Oreste Teodorescu si Oana Stanciulescu, Cozmin Gusa afirma ca in spatele operatiunii de boicot s-ar afla generalul (r) SRI Florian…

- Cozmin Gusa, proprietarul Realitatea TV, revine cu explicatii in scandalul starnit in jurul emisiunii "Jocuri de putere". Dupa ce mai multe persoane care erau invitate in mod frecvent la Realitatea au anuntat ca nu vor mai onora invitatiile pana cand nu vor fi primiti inapoi pe post Rares Bogdan,…

- Update: Guvernul Dancila pregateste rectificarea bugetara! Din nou, se duc pe apa sambetei promisiunile legate de autostrazi. Executivul taie 1,2 miliarde de lei Ministerul Transporturilor, bani care nu au...

- Singurul sport de echipa ramas, "per benevolentiam" autoritatilor locale, in picioare (cu exceptia fotbalului), ia astazi startul intr-un nou sezon. Ne-ar placea sa credem ca palmaresul echipei feminine de volei Penicilina Iasi, inegalabil pe plan local, sa fie un motiv ocult pentru care aceasta…

- Andreea Mantea a plecat de la emisiunea “Wowbiz” si i-a luat locul Biancai Dragusanu la “Te vreau langa mine”. La 2 saptamani de cand a inceput emisiunea, acesta s-a enervat foarte tare. A decis ca va schimba regulile joculuisi a dat un ultimatum participantilor. Andreea Mantea a decis sa schimbe regulile…