- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a aprobat propunerea Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk, presedintele Departamentului pentru Relatii Bisericesti Externe al Patriarhiei Moscovei, de introducere a unor sfinti canonizati de Biserica Ortodoxa Romana in perioada 1950-2017.

- Un barbat a fost injughiat in somn de un conational de al sau cu care locuia in apartament. Barbatul avea 36 de ani si se nascuse la Constanta si muncea de mai mult timp in Italia, scrie ziuaconstanta.ro. Anchetatorii italieni nu cunosc inca motivele pentru care barbatul de 26 de ani l-a ucis…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu datele furnizate de Agenția Meteorologica a Japoniei, a fost instituita o alerta de nivelul 3, prin care cetațenii sunt rugați sa nu se aproprie de zona vulcanului…

- Petre Ispirescu descrie jucariile si jocurile din copilaria sa in Bucuresti intr-un volum aparut in 1885. Povestitorul scrie cum se confectionau unele jucarii si cum se organizau jocurile intre copii.

- Cațiva elevi de la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, au vazut cum se lucreaza intr-un service auto din UE si, in plus, au primit un atestat care le ofera posibilitatea sa se angajeze in orice tara din Europa. Ei au fost impresionati de modul de lucru…

- Doi români au fost condamnati la închisare, miercuri, de o instanta din Irlanda de Nord, dupa ce acestia au fost gasiti vinovati pentru trafic de persoane si proxenetism, relateaza site-ul Belfast Live.

- Firul de par iși schimba structura in anotimpul geros. Frigul, vantul și schimbarile de temperatura sunt principalii vinovați. Prin urmare, parul poate deveni deshidratat, uscat, aspru și incepe sa iși piarda stralucirea. Cauta produse-tratament care pot transforma complet parul, datorita formulelor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca personalul din transportul public de calatori a anuntat intrarea in greva marti, cu intreruperea circulatiei mijloacelor de transport in comun (autobuz, tramvai, metrou,…

- Sapte din 10 romani vor sarbatori Dragobetele, cei mai multi dintre acestia fiind dispusi sa aloce intre 51 si 100 de lei pentru cadou. Un sondaj realizat de Provident la nivel national arata ca mai mult de un sfert dintre cei intervievati vor cheltui pana la 200 lei, 8% socotind ca partenerul merita…

- Se pregatește Maria Constantin de nunta? Prezenta la Targul Mireselor, artista a dat chiar ea raspunsul. Imbracata intr-o superba rochie de mireasa, Maria Constantin parea sa radieze, iar frumoasa blonda nu a fost deloc reținuta in ceea ce privește apropouri la o posibila relație.

- Sindicatul Politistilor Europeni „Europol” a cerut, marti, presedintelui Klaus Iohannis sa convoace CSAT pentru a lua masuri urgente in legatura cu faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura continuitatea serviciului politienesc, iar politistii sunt ...

- In doar doua luni s-au inregistrat peste 230 de cereri, aproape dublu fata de intregul an 2016. Informatia apare in presa de la Ottawa , care scrie ca reprezentanti ai guvernului canadian au discutat despre acest subiect cu diplomati romani. In cazul bulgarilor, in schimb, numarul cererilor de azil…

- Dupa un proces de redesign al restaurantului din Dorobanți, in care a fost introdus un meniu special, incepand cu septembrie 2017, Pizza Hut Romania continua sa se reinventeze. Din luna februarie, noul meniu este disponibil si in cadrul altor restaurante din Bucuresti, precum Plaza Romania, Bucuresti…

- Boberii prezenti la Jocurile Olimpice de la PyeongChang in proba masculina de dublu au avut programate joi, 15 februarie, doua antrenamente oficiale, pe pista de la Olympic Sliding Center din Alpensia.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, in contextul declaratiilor facute de sefa DNA, ca Laura Codruta Kovesi nu vede "barna din ochiul ei, ci cauta defecte in ochii altora", precizand ca nu se face nicio presiune asupra DNA.

- Antreprenorii romani au la dispoziție un nou ghid pentru accesarea de fonduri europene destinate firmelor romanești care vor sa se promoveze pe piețele internaționale. Ghidul de finanțare pentru internaționalizarea companiilor romanești este realizat lunar de Inițiativa pentru Competitivitate (INACO),…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) anunta, marti, ca a transmis CAB solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane, pentru doi cetateni romani care ar fi spart calculatoarele conectate la camerele de supraveghere ale Politiei din Washington.

- Durere fara margini pentru doi parinti tineri din Viisoara, judetul Dambovita! Bebelusul lor de un an si noua luni are Post-ul La un an și 9 luni, zilele lui Dorian sunt numarate din cauza unei tumori! Parinții cauta sprijin pentru a il opera apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a facut publice salariile pe care le incaseaza militarii in functie de gradul pe care il au, precizand ca, in anul 2017, au crescut veniturile militarilor si personalului civil, in medie cu 15-20 la suta.

- Seara autentica de blues, Cafeneaua Artistilor, cu unul din cei mai titrati artisti ai momentului, originar din Buzau, dar scolit in materie de muzica in Statele Unite. Este vorba despre Florin Giuglea, artist care a colaborat cu Mike Godoroja si Felicia Filip. Concertul de la Buzau, programat sambata,…

- Un consortiu de firme si asociatii a lansat, marti, la Cluj-Napoca un proiect cu finantare europeana care prevede alocarea a cate 40.000 de euro pentru demararea a 90 de afaceri noi in Regiunea de Dezvoltare de Nord-Vest, transmite corespondentul MEDIAFAX. Managerul de proiect Dorin Luca…

- Daca ai experiența in domeniul financiar-contabil sau juridic și ai mai lucrat in domeniul public, daca ai studii superioare finalizate cu diploma de licența sau masterat și cunoștințe de operare pe calculator - ai șanse sa prinzi unul dintre cele 2 posturi de auditor intern in sectorul public! Se cauta…

- Campania de strangere de fonduri pentru tratamentul tanarului de 31 de ani din Alba Iulia, Adrian Vintan, bolnav de cancer de piele, a ajuns si in Anglia. Grupul ”Romani in Londra” a organizat o actiune in cadrul careia a fost scoasa la licitatie o masina decapotabila, iar banii vor ajunge in contul…

- Prin intermediul retelei Eures, angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani un numar de 667 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 667 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca.

- PSD va organiza la acest inceput de an alegeri in organizatiile de la Alimpesti si Bustuchin. La Alimpesti, Elena Mosor a pierdut alegerile pentru functia de primar si probabil ca partidul cauta o alta varianta pentru 2020. La Bustuchin,...

- Solicitantii de fonduri europene pot primi prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 pana la 4 milioane de euro pe proiect prin masura II.2 "Investitii productive in acvacultura", potrivit anuntului publicat de Directia Generala de Pescuit - Autoritatea de Management…

- Angajatori din 15 state europene au aproape 700 de posturi vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, Germania si Danemarca. In Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, sudori si tehnicieni, in timp ce in Germania sunt 105 locuri de munca pentru soferi de camion,…

- Cea mai scumpa vacanta de anul trecut, un revelion in Maldive, a fost cumparata de un cuplu de romani de la agentia dintr-un mall din Baneasa si a costat 84.000 de euro. "In medie, o familie de romani aloca pentru o vacanta suma de 1.500 euro. Astfel, turistii din Moldova cheltuiesc, in medie, 1.100…

- Quito si Londra cauta o solutie "care sa ii protejeze" viata lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat de aproape sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat miercuri seful statului ecuadorian, Lenin Moreno, citat de AFP."Am avut o discutie cu ambasadoarea Marii Britanii…

- Dobanzile pentru credite au crescut substanțial fața de prima jumatate a anului trecut și vor continua sa urce, iar aceasta este opinia aproape unanima a analiștilor economici. Pe de alta parte, cel puțin doi oficiali ai Bancii Naționale s-au exprimat explicit in ceea ce privește intenția clara a bancii…

- SELECTIE… Consiliul Judetean Vaslui a anuntat public, in urma cu cateva zile, inceperea procesului de recrutare si selectie pentru patru membri in Consiliul de Administratie al Societatii “Lucrari Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui. Vorbim de societatea la care, la finele lunii decembrie, presedintele CJ…

- Doi tineri IT-isti din Cluj au realizat un software prin care pot fi controlati robotii si pusi sa faca diverse munci chiar si de la distante de mii de kilometri. Versiunea finala a programului va permite inclusiv controlul asupra roverele trimise in spatiu.

- Reabilitarea termica a blocurilor ramane in continuare doar un proiect in desfașurare pentru mulți dintre romani. In fata UE, Guvernul si-a luat a promis ca va izola toate cele 85.000 de blocuri vechi inainte de finalul lui 2020. Pana acum, insa, realizarile nu depasesc 4%.

- Gabriel Coveseanu, cunoscut drept Cove, este prezentatorul unui show matrimonial ce va incepe in curand la Pro TV, „Ma insoara mama!“. Rolul nu este deloc usor, avand in vedere ca selectia fetelor se desfasoara sub atenta supraveghere a viitoarelor soacre.

- Vizele de intrare in Japonia pentru cetatenii romani au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, relateaza Digi 24."Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am…

- Etapa de nominalizare a celei de-a doua ediții a Made in Romania incepe azi pe bvbleague.ro BVB iși propune sa depașeasca numarul de 166 de nominalizari primite in ediția din 2017 Bursa de Valori București (BVB) impreuna cu partenerii sai anunța inceputul etapei de nominalizare a celei de-a doua ediții…

- O tanara din Arad a facut apel pe Facebook, pe grupul Radar ARAD, dupa ce masina i-a fost lovita, sambata, la Podgoria, de un BMW de culoare gri. Potrivit tinerei, BMW-ul este seria 3 si are numarul de inmatriculare (aproximativ) AR ?? SCC. „Acum 10 min masina mea a fost lovita in sensul de la Podgoria…

- Costel Torcea are 53 de ani si arata mai bine decat 70% dintre barbatii cu 15-20 de ani mai tineri. A fost membru al trupelor de elita a Armatei Romane, cu misiuni in teatrele de operatii din Irak. De cativa ani, ii selectioneaza pe cei mai culturisti din Romani.

- Un start-up social nu este un instrument de ajutor doar pentru partenerii implicati in initiativa, ci ofera suport, in functie de profilul afacerii, si unui segment al societatii care intampina dificultati. Am adunat 7 exemple de start-up-uri, majoritatea internationale, ce-ti pot servi ca model,…

- Persoanele interesate de posturile anuntate de Spitalul „Sfantul Spiridon" se pot inscrie la concurs pana luni, 8 ianuarie. Rezultatele verificarii dosarelor de candidatura vor fi afisate pe 25 ianuarie. „Datele de sustinere a probelor de concurs vor fi stabilite dupa aprobarea de catre Ministerul Sanatatii…

- Dupa o mobilizare uriașa, perechea de romani pe care un american o fotografiase in ziua nunții in 1981 a fost identificata! Sunt fericiți și tot impreuna! Dupa aproape 37 de ani, cei doi romani iși vor primi pozele de la nunta de la Biserica Stavropoleos din București.

- Peste 550 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, in agricultura, in Malta, unde se cauta soferi de autobuz, si in Germania, unde, de asemenea, sunt posturi libere pentru soferi, dar si salvamari.

- Directia Nationala Anticoruptie a dat publicitatii evidenta functiilor de conducere si de executie vacante de procurori din cadrul institutiei.Functii de conducereprocuror sef adjunct sectie Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptieprocuror sef serviciu Serviciul teritorial…

- Caruciorul este foarte important pentru fiecare mamica pentru ca acesta iti face viata mai usoara, iar deplasarea copilului devine mult mai facila. Acelasi carucior este articolul care da cele mai multe batai de cap parintilor deoarece exista zeci de tipuri de carucioare cu diferite culori, unele mai…

- Fostul pilot de raliuri Yves Weerts a ajuns la etajul noua cu construcția turnului sau de birouri din centrul Bucureștiului. Antreprenorul spune ca va atinge etajul 11 la inceputul lunii viitoare și va finaliza la vara lucrarea.