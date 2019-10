Antreprenorii români. Răzvan Cuc: Nu îmi amintesc să fi făcut ceva guvernul meu pentru ei "Vad ca e o mare patima pe antreprenorii romani. Dar ce facem pentru ei? Ce au facut pana acum toate guvernele pentru ei? Ca nu imi amintesc sa fi facut ceva guvernul meu, al domnului Iohannis pentru ei. Imi amintesc ca n-au lansat proiecte, ca nu au semnat niciun act la CNAIR cinci luni, nu s-au platit firmele romanesti (...). In trecut, firmele noastre mari au disparut si au venit firmele know how, au venit cu laptopuri, cu mape si cu firme de avocati. Dar cu cine construiesc? Ca nu au venit si cu utilaje si cu forta de munca. Au venit si au subcontractat in Romania si au uitat sa plateasca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

