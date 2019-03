Stiri pe aceeasi tema

- ​Cele 10.000 de firme mici și mijlocii care ar urma sa obțina ajutoarele de la stat de câte 200.000 de lei prin programul Start-Up Nation 2018-2019 vor fi obligate sa angajeze aproape 50.000 de oameni înca din primele 12 luni de implementare a afacerilor și sa mențina joburile ocupate înca…

- Antreprenorii români susțin ca ordonanța de urgența 114/2018, prin care statul a introdus suprataxarea bancilor, companiilor de telecomunicații și a celor din energie, afecteaza mediul de afaceri din România. Tiberiu Moisa, directorul general adjunct al Bancii Transilvania, a explicat în…

- Firmele mici si mijlocii din Romania, afectate grav de masurile cuprinse in Ordonanta "taxelor", analizeaza posibilitatea de a-si muta activitatea in Bulgaria, tara in care, in ultimii 12 ani, nu s-a schimbat nici macar o taxa majora....

- Kanca spune ca germanii care au business in Tucia au o perceptie buna despre tara si, daca Volkswagen va incepe sa produca pe liniile de asamblare de la Ford Otosan, in provincia Kocaeli, va imbunatati perceptia multor germani despre Turcia ”Trebuie sa aducem o uzina auto germana in Turcia”. Turcia…

- Nestle Romania arata ca a luat decizia de a inchide fabrica din Timișoara „dupa analize amanunțite și dupa implementarea tuturor alternativelor”. 388 de angajați vor ramane fara un loc de munca, transmite Medifax. Decizia vine in ciuda faptului ca fabrica a avut anul trecut un profit de aproape 100…

- Barbatul este plecat la munca in Itașlia de noua ani, iar acum a luat cea mai importanta decizie. A renunțat la cetațenia romana și este mandru de hotararea lui. Anunțul a fost facut pe contul de socializare. Tanarul a postat un mesaj pe o retea de socializare ."Majoritatea dintre voi ma judecati pentru…

- Potrivit surselor Romania TV, PNL a decis amanarea depunerii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liberalii au decis ca moțiunea de cenzura sa nu fie depusa la Ședința in plen a Camerei Deputaților Romaniei din 12 decembrie 2018, așa cum se vehicula inițial. Motivul este ca in…

- Parlamentul European va supune la vot saptamana viitoare, la Strasbourg, o noua rezolutie in care solicita admiterea Romaniei si a Bulgariei in spatiul Schengen. Rezoluția a fost redactata pe baza unui raport elaborat de eurodeputatul socialist bulgar Serghei Stanisev. Este o rezoluție non-legislativ…