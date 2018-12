Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, cadavrele au fost gasite in apropiere de satul Arta, din estul insulei, iar serviciile de urgenta au precizat pe Twitter ca acestea au fost localizate "in apropierea zonei unde a fost gasit vehiculul cuplului de germani disparuti".Descoperirea celor doua cadavre ridica…

- Proprietarii de caini de lupta din Viena nu vor trebui sa exagereze cu bautura atunci cand sunt insotiti de animalul de companie, conform noilor reguli redactate de autoritatile locale, dupa ce Rottweiler-ul unei femei bete a ucis un bebelus, informeaza DPA. Pana in prezent, persoanele care detineau…

- Dupa o perioada indelungata in care virusul pestei porcine nu a mai evoluat in focarele si pe raza de protectie aferenta, autoritatile buzoiene trec la urmatorul pas: introducerea de porci santinela pentru a se testa daca virusul mai este prezent. Medicii sanitar-veterinari intampina, insa, o problema.…

- Alimentarea cu energie electrica, in regim de urgenta, a Romaniei risca sa depinda, la iarna, de o singura companie care, culmea, se mai afla si in insolventa. Guvernul a lansat in dezbatere publica, inca din luna septembrie, un proiect de hotarare care, odata adoptat, va stabili cine si cum…

- Seismul de marti, cu intensitatea 5,2 s-a produs la ora locala 4:15 (21:15 GMT) la o adancime de 10 kilometri, cu epicentrul la o distanta de 5 kilometri nord-est de Sulawesi, a precizat Sutopo Nugroho, purtatorul de cuvant al Agentiei nationale pentru gestionarea dezastrelor. "Seismul…

- Moscova pregateste cu Phenianul o posibila vizita a liderului Kim Jong Un in Rusia, a anuntat luni Kremlinul, relateaza dpa, informeaza Agerpres. 'Consultari privind data, locul si formatul unei astfel de vizite sunt in plina desfasurare', a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Autoritatile vor sa se asigure ca datornicii au intr-adevar probleme si nu cauta doar sa se sustraga de la plata taxelor. Asa ca numai firmele cu mai putin de jumatate din datorii catre stat vor putea sa ceara insolventa. Prevederea este insa criticata.

- In cadrul unei declaratii de presa sustinute la Palatul Parlamentului, liderul liberalilor a precizat ca in sedinta Biroului Executiv al partidului a fost adoptat textul sesizarii catre Avocatul Poporului. "Pe toata perioada vacantei parlamentare, desi a avut aceasta delegare legislativa din…