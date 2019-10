Antreprenorii nu sustin introducerea raspunderii penale pentru neplata impozitelor

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape trei sferturi dintre antreprenorii romani sustin ca sunt impotriva reintroducerii raspunderii penale pentru neplata impozitelor si contributiilor, potrivit unui sondaj derulat de Consiliul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), dat publicitatii marti. …

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vrea inchisoare de pana la 6 ani pentru cei care nu si platesc impozitele si contributiile. Neplata la timp a contributiilor a mai fost considerata infractiune in Romania pana in 2015, an in care Curtea Constitutionala a identificat elemente neconstitutionale…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, marti, ca va opri proiectul de lege care introduce pedeapsa cu inchisoarea pentru neplata impozitelor si contributiilor la buget, pana cand vor fi stranse 10.000 de semnaturi de la oamenii de afaceri, potrivit news.ro.Proiectul initiat de…

- "Ma opresc din promovarea proiectului dde lege privind pedeapsa cu inchisoarea pentru evaziune pana vor fi stranse 10.000 de semnaturi de sprijin al lui de catre mediul de afaceri", a declarat Eugen Teodorovici, citat de Economica.net. Teodorovici, despre proiectul care condamna datornicii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat joi ca nu mai este timp pentru ca rectificarea bugetara sa fie aprobata la 31 iulie, asa cum era planificat, astfel ca Executivul ar putea aproba aceasta masura o saptamana mai tarziu, conform agerpres.ro. El a fost prezent la lansarea Cartei…

- "Tinand cont de declaratiile publice ale domnului ministru facute pana acum, dar mai ales de faptul ca, in ultima perioada, au fost numeroase tentative ale domniei sale de a schimba din mers obligatiile pe care a promis ca le respecta, in numele comunitatii Sectorului 3 va adresam public urmatoarea…