Antreprenorii mici şi salariaţii, loviţi de revoluţia fiscală a Guvernului "Guvernul declanseaza a doua perioada neagra pentru antreprenorii romani, dupa criza din 2008 - 2012, prin masurile fiscale adoptate pe final de an, fara consultare si intr-un mod care reconfirma lipsa de respect si dispretul total fata de mediul privat si fata de romani. Revolutia fiscala a Guvernului loveste, in primul rand, in antreprenoriatul romanesc si in puterea companiilor romanesti sa produca valoare pentru economie si sa plateasca taxe, doar ca sa mascheze incapacitatea guvernarii sa colecteze venituri la buget", se spune in comunicat. Potrivit sursei citate, micii antreprenori… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

