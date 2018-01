Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finanțare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv Romania Start Up Nation. „Prin aceste proiecte, al caror beneficiar…

- «Centrul Național al Cinematografiei a lansat cea de-a doua Sesiune de Finanțare a Concursului pentru proiecte cinematografice. Depunerea dosarelor a inceput in data de 15 ianuarie si se va incheia in ultima zi a acestei luni, noteaza NOI.md. Dosarele pot fi depuse de luni pina vineri in intervalul…

- In 2018, intreprinderilor mici si mijlocii le va fi oferit suport prin intermediul mai multor programe si fonduri finantate de la bugetul de stat. In buget sunt prevazute 29,4 milioane de lei in scopul stimularii investitiilor pentru dezvoltare regionala prin crearea locurilor de munca. Din aceasta…

- Plafonul de garantii ce pot fi emise in cadrul programului "Prima Casa" 2018 insumeaza doua miliarde de lei, informeaza vineri Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM). Etapa de pregătire a evaluării anuale va începe după…

- In cadrul sedintei de Guvern din data de 10 ianuarie a fost aprobata Hotararea privind alocarea plafonului de garantii ce pot fi emise in cadrul Programului Prima Casa 2018, plafon ce insumeaza 2 miliarde de lei.

- Programul Start Up Nation va beneficia de 93,7 milioane de euro, dupa ce Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a semnat trei contracte de finantare. Ministerul…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a lansat un nou site, o platforma moderna de comunicare si informare pentru potentialii beneficiari, informeaza, miercuri, institutia. "Lansat la inceputul acestui an, noul site www.fngcimm.ro reprezinta…

- Programul ar urma sa inceapa luna viitoare, iar analistii spun ca fondurile se vor termina repede, mai ales ca plafonul alocat este mai mic decat anul trecut! "Cred ca nu exageram daca spunem ca va fi o nebunie cand vor aparea fondurile, unele banci probabil vor termina in cateva saptamani…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat continua programul national pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii . In 2018 programul va avea un buget de 1 milion lei , la fel ca in 2017, numai ca ar urma sa se revina la…

- Dupa ce pe 25 noiembrie a fost lansat la Targul International de Carte "Gaudeamusldquo; din Bucuresti, iar pe 9 decembrie le a fost prezentat cititorilor "de acasaldquo;, de la Constanta, romanul "Grazialdquo;, semnat de regretatul scriitor Mircea Tuglea 14 aprilie 1974 19 august 2017 , va fi lansat…

- Sambata, 16 decembrie 2017, CNIPMMR in parteneriat cu Banca Comerciala Romana și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), au organizat o reuniune dedicata partenerilor ce a adunat toți reprezentanții celor 108 structuri teritoriale ale CNIPMMR. Aceasa intalnire a constituit…

- Multi antreprenori creeaza parteneriate din faza incipienta, deoarece pare a fi o metoda buna de a creste distributia produselor sau a serviciilor si implicit, veniturile. Antreprenorii neexperimentati sunt mult mai susceptibili sa se confrunte cu dificultati, facand un parteneriat pentru un motiv gresit…

- Dupa proiectul Carturești Pop-Up din 2012 care a insemnat deschiderea pentru o zi a unei librarii-efemeride in centrul Oradiei, Carturesti revine cu un spațiu permanent, unde altundeva decat in Lotus Center, in care iubitorii de povesti, muzica si lucruri frumoase pot sa petreaca ore intregi.…

- Programul ”Prima Casa” vine cu schimbari incepand din 2018, iar cei cu venituri mici ar putea fi avantajați de anumite adaugiri legislative la acest program de finanțare. Plafonul de finantare va fi mai mic cu 20 la suta fata de anul acesta si, la insistentele Bancii Nationale a Romaniei, statul se…

- Antreprenorii romani au mare nevoie de mentori, iar Marius Ghenea este unul dintre oamenii de afaceri care inca isi dedica timp pretios pentru a-i indruma. Chiar daca admite ca anul 2017 a fost unul bulversant pentru mediul de afaceri, Ghenea continua sa-i incurajeze pe romani sa intre in antreprenoriat.…

- "Astazi am deschis cea de-a treia editie nationala a Targului de Artizanat si Mestesuguri. Programul pentru sustinerea artizanatului si mestesugarilor este unul dintre programele cele mai frumoase derulate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Are cea mai mare incarcatura…

- Programul Prima Casa 2018. Stabilirea criteriilor in baza carora se realizeaza evaluarea anuala a finanțatorilor participanți in cadrul programului, reprezinta unul dintre obiectivele strategiei programului "Prima casa" 2017-2021. Citeste si Programul Prima Casa, in vizorul BNR. Semnalul de…

- Procedura si criteriile de evaluare a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de catre finantatorii din programul "Prima casa" intra in vigoare la 1 ianuarie 2018, noile criterii vizand stimularea acordarii de catre banci a unor credite standard fara implicarea garantiilor de stat. …

- Bancile care primesc in prezent bani pentru a-i oferi drept credite Prima Casa vor primi de la anul calificative, prin care se vor stabili plafoanele de garantii. Cele care sunt prea dependente de program ar putea pierde bani, arata Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici…

- Obiectivul principal al schemei de minimis in 2017 a fost acela de a crea 20947 de noi locuri de munca, din care 16818 pentru persoane defavorizate/ absolvenți dupa 2012/șomeri. Aplicația electronica de inscriere a fost deschisa in data de 14.06.2017 și inchisa in data de 14.07.2017. Numarul…

- Principalul obstacol pe care il intampina antreprenorii atunci cand vor sa porneasca o afacere sunt educatia de profil, care a fost pusa pe primul loc de 26% dintre oamenii de afaceri, urmata de accesul la finantare si teama de esec, potrivit unui studiu realizat de EY Romania. Fata de anul…

- "Chemata a fi urmasa bunului Rege Mihai, care mi-a lasat ca sfanta mostenire iubirea si credinta fata de Romania, voi continua munca si voi respecta legamantul sau. In eforturile pentru dezvoltarea si consolidarea tarii, voi avea ca model exemplul parintelui nostru si convingerea lui in destinul…

- Traficul feroviar este oprit pe firul II intre stațiile Rupea și Cața, aflate pe secția de cale ferata Brașov - Sighișoara, dupa ce locomotiva unui marfar, incarcat cu material lemnos, a luat foc in timpul deplasarii, iar șapte trenuri de calatori inregistreaza intarzieri totale de 1.075 de minute,…

- Centrul National de Instruire Intrunita “Getica” din Cincu, judetul Brasov, desfasoara astazi un exercitiu de tragere de receptie, testare si evaluare operationala a Sistemului antitanc portativ SPIKE-LR, sistem ce face parte din programul de inzestrare al Fortelor Terestre Romane. Acesta se verifica…

- Sotul Sandei Ladosi, Stefan Tache, se afla sub control judiciar, dupa audierile de marti seara, de la DIICOT. El este acuzat ca a inselat Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, prejudiciul produs fiind de aproape un milion de euro, sustin anchetatorii.

- Șoțul cantareței Sanda Ladoși, Ștefan Tache, are control judiciar dupa audierile de marți seara de la DIICOT , dupa ce a fost pus sub acuzare pentru ca ar fi inșelat instituții de credit, iar ulterior ar fi spalat bani, prin ascunderea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracționala.…

- Armata Romana va testa, miercuri, noul sistem antitanc Spike, destinat Forțelor Terestre, la Centrul National de Instruire Intrunita “Getica” din Cincu, judetul Brasov. Tragerea de receptie, testarea si evaluarea operationala a Sistemului antitanc portativ SPIKE-LR, ce va avea loc de la ora 13.00, face…

- Cantareața Sanda Ladoși a declarat marți ca are calitatea de suspect in dosarul deschis de procurorii DIICOT in care este implicat și soțul ei, susținand ca este nevinovata. Sanda Ladoși și soțul ei, Ștefan Tache, au fost ridicați marți dimineața de procurorii DIICOT și duși la audieri, intr-un dosar…

- Surpriza pentru fanii Andrei si ai artistilor de la Voltaj! Artista, considerata una dintre cele mai talentate de pe scena muzicii din Romania, si Calin Goia impreuna cu colegii sai au colaborat la o piesa sensibila. Versurile single-ului au emotionat-o foarte mult pe sotia lui Catalin Maruta. Melodia…

- In anii ’90, Marius Dragomir rupea piața muzicala din Romania, cu piesa „Party in Transilvania”, care se auzea peste tot. Marius Dragomir, in varsta de 48 de ani, este un compozitor, interpret și textier roman, inițiatorul curentului muzical ”Kashay”, stil etno-pop care ii aduce Discul de Aur in 1996,…

- OTP Consulting, in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), lanseaza trei proiecte finanțate din fonduri europene, cu o valoare totala de 10,7 milioane euro, care se adreseaza catre 1.500 de antreprenori și cu care se pot dezvolta 183 de afaceri. Primul proiect — "Antreprenoriat…

- Centrul Comunitar pentru Servicii Integrate Medico-Sociale din localitatea Iaz ofera o masa calda pentru varstnicii cuprinși in acest proiect ce are la baza o finanțare prin Programul de Cooperare Elvețiano-Roman. Centrul Comunitar pentru Servicii Integrate Medico-Sociale (CCSIMS) aflat in localitatea…

- Programul ”Prima Casa” va continua pana cel puțin in anul 2021, a declarat, vineri, pentru Agerpres, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Alexandru Petrescu. Potrivit acestuia, bancile au inceput sa vina cu pachete de creditare…

- Programul ''Prima Casa'' va continua pana cel puțin in anul 2021, iar bancile au inceput sa vina cu pachete de creditare similare, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Alexandru Petrescu.…

- Un amplu program cultural pentru copii dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 va fi lansat vineri oficial la Școala Gimnaziala "Mexic" din sectorul 3. Primaria Municipiului București, prin Teatrul ''Ion Creanga'', organizeaza în perioada noiembrie 2017…

- BTL Design impreuna cu trustul de presa Agora Group SA vor organiza dezbaterea ”Solutii pentru dezvoltarea IMM-urilor Galati 2017” ce va avea loc in data de 16 noiembrie , incepand cu ora 10.00 la Hotel Viva. La aceasta dezbatere sunt invitate in mod gratuit in auditoriu…

- Black Friday se aproprie cu pasi repezi, iar cel mai mare retailer online si-a anuntat deja oferta. Anul acesta, eMAG va avea 2 milioane de produse la promotie de Black Friday 2017, cu reduceri semnificative atat la electrocasnice mari, televizioare, telefoane, laptop-uri, dar si la articole fashion,…

- A terminat si Agentia Iasi evaluarea dosarelor primite in programul Start-up Nation 2017, urmand sa finalizeze si semnarea acordurilor de finantare cu firmele admise in program, a anuntat marti ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, in conditiile in care, potrivit legislatiei cu care a inceput…

- „Votul meu de aviz pozitiv are la baza mai multe considerente. Stiu din proprie experienta ca antreprenoriatul nu se invata din carti. Pana ajunge la profit in afacerea sa, un agent economic trece printr-o multime de situatii in care actioneaza gresit, de cele mai multe ori din nestiinta, involuntar.…

- Antreprenorii admisi in programul Comert 2017, prin care statul spune ca ofera fonduri nerambursabile de maximum 250.000 de lei (aproape 55.000 euro) unor firme mici si mijlocii (IMM), vor fi invitati sa semneze contractele de finantare in perioada urmatoare, a informat vineri Ministerul pentru Mediul…

- Romanii care vor sa-si deschida mici afaceri vor putea sa obtina fonduri europene de maximum 40.000 de euro in cadrul a inca 13 proiecte derulate de o serie de organizatii, ale caror contestatii au fost acceptate pentru a intra la finantare in Programul Operational Capital Uman, in linia de finantare…

- OTP Bank Romȃnia a incheiat un parteneriat cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) pentru un nou instrument de garantare, „OPTIMM”, care faciliteaza accesul IMM-urilor la produsele de finantare destinate activitatii curente. Clientii…

- Mai mulți antreprenori care au primit finanțare de la stat prin programul Start-Up Nation și-au scos firmele la vanzare pe OLX. Printer acestia este si un brasovean. Antreprenorii au voie din punct de vedere legal, caci manualul schemei de acordare a ajutorului nu interzice schimbarea proprietarului.…

- Premierul Mihai Tudose și-a anunțat intentia de a face, in perioada urmatoare, o serie de vizite pe santiere. De asemenea, Tudose s-a interesat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, de stadiul discutiilor dintre reprezentantii Ministerului Transporturilor si cei ai Bancii Mondiale pe tema implementarii…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, astfel, vor fi initiate demersuri pentru identificarea solutiilor de finantare pentru construirea celor cinci spitale regionale, cu incadrarea in tintele anuale de deficit, si, in cazul in care va fi necesara contractarea unor imprumuturi la nivel guvernamental,…

- Romanii plecați in strainatate care doresc sa iși deschida o afacere acasa pot sa se inscrie in programul Diaspora StartUp, in cadrul caruia trei proiecte, selectate caștigatoare, pot beneficia de o finanțare nerambursabila de pana la 40.000 de euro, a informat Fundația CAESAR, prin intermediul unui…

- Mai multe scoli din Romania devin hub-uri de imprimare 3D, printr-un proiect sustinut de ECDL, alaturi de Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania si Ministerul Educatiei. Parte dintr-un proiect pentru meseriașii viitorului, „3DUTECH” iși propune sa creeze noua generație de specialiști in printarea…

- In ultimii ani mai multe firme, unele cu cifre de afaceri de zeci de milioane de euro, au venit la Lugoj in speranta ca isi pot dezvolta business-urile puse deja pe roate in mai multe zone din tara sau in strainatate. Din pacate, oamenii de afaceri au plecat din Lugoj asa cum au venit, ba mai mult,…