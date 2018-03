Antreprenoriatul feminin in Romania: Sa tinem cont de greutatea de a combina viata de familie cu cea profesionala

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a participat ieri la forumul "Managementul Deseurilor in Economia Circulara", care a avut loc la Palatul Parlamentului, in cadrul caruia au fost prezentate planurile Municipalitatii in ceea ce priveste gestionarea deseurilor din Capitala. Aceste planuri…

- Dezvaluirile recente despre actiunile procurorilor de la DNA Ploiesti in cazul familiei Cosma, dar si ultimele dezvaluiri lansate de Sebastian Ghita in interviul luat de Ion Cristoiu la Belgrad, au atras atentia unei publicatii care trateaza cele mai importante subiecte din Uniunea Europeana. „Anticorupția…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu a avertizat asupra faptului ca este foarte periculos sa dam legi fara sa face un studiu de impact, mai ales ca in lipsa acestei etape, in primii ani de democrație nici nu se intra in Parlament. „Faptul ca acum se discuta lege fara studiu de impact trebuie sa ne dea de…

- Fostul premier Victor Ponta rupe tacerea, intr-un interviu acordat in exclusivitate STIRIPESURSE.RO si dezmite acuzatiile facute recent de fostul primar Marian Vanghelie. Fostul lider PSD sustine ca Vanghelie minte si incearca, prin "dezvaluirile" facute recent sa distraga atentia de la rezultatele…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna februarie 2018 pana la 1,3%, de la 1,6% in luna ianuarie 2018, insa cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Romania (3,8%), Lituania si Estonia (ambele cu 3,2%), arata datele publicate, vineri, de Eurostat. Comparativ cu situaţia…

- Traim intr-o țara ciudata, din toate punctele de vedere. Acest lucru o demonstreaza, cu varf și indesat, un locuitor al plaiurilor mioritice. Tanarul a realizat și cateva fotografii care sa vina in sprijinul postarii sale. Mai exact, personajul a incercat sa se puna in pielea unui pompier. Recent, intr-una…

- Imagini foarte rare cu un ras care se hraneste cu prada sa, o caprioara, au fost surprinse intr-o padure administrata de Regia Nationala a Padurilor– Romsilva, in Ocolul Silvic Avrig. Fotografiile au fost postate pe pagina de facebook a...

- Antreprenorii romani vor cauta, in acest an, solutii de iesire din afacerile mature pe care le-au dezvoltat, in timp ce investitorii strategici la nivel regional si local vor continua sa extinda prezenta si sa isi consolideze cota de piata. "Intentiile de a incheia tranzactii pe piata locala…

- Educatia financiara e la pamant in Romania, arata expertii. Romania are cel mai slab scor din Uniunea Europeana, iar cand vine vorba de investitii, persoanele primesc sfaturi de la mai toata lumea, mai putin de la profesionisti.

- Romania se afla pe locul 9 in clasamentul tarilor cu cel mai ridicat procentaj al afacerilor detinute de femei, potrivit studiului Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2018, dat miercuri publicitatii. "Mastercard Index of Women Entrepreneurs a ajuns in acest an la a doua editie, ceea ce ne permite…

- Romania a inregistrat in trimestrul patru din 2017 cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 7% comparativ cu perioada similara din 2016, conform Oficiului European pentru Statistica (Eurostat). În ultimele trei luni din…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii…

- 1. De ce era nevoie de o Federatie a Patronatelor Femeilor Antreprenor? La intrebarea dvs. nu pot sa raspund decat simplu: Romania trebuie sa ingroase randurile antreprenorilor nu cel al asistatilor sociali iar dialogul social trebuie sa insemne comunicare permanenta cu mediul de afaceri,…

- Romanii adora cumparaturile pe internet: incasari record in piata de cadouri online. Zilnic, se deschid 10 magazine online in Romania. Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.…

- Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana. Si tot suntem departe de europenii deja obișnuiți cu internetul. Studii recente ne plaseaza pe ultimele locuri.

- Rusii nu au nici DNA, nici ANI, nici DIICOT, nici alte mii de institutii si organisme care sa lupte cu coruptia, asa cum are Romania. In schimb rusii il au pe Rasid Gumarovici Nurgaliev, general-colonel, ministrul Politiei si al Afacerilor Interne, fost KGB-ist. Recent, din ordinul lui Nurgaliev, toti…

- PNL va ataca la CCR legislatia care "distruge Pilonul II de pensii" Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan Foto: Arhiva România va avea, peste 20 de ani, cei mai saraci batrâni din Uniunea Europeana, sustine prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, care acuza coalitia aflata la…

- A mai adaugat ca nu exista un termen la care MCV ar expira, asa ca Romania trebuie sa respecte, tot timpul, toate recomandarile Comisiei Europene. Pana cand? Pana la Pastele Cailor, pentru ca maharii Uniunii Europene sa aiba cand poftesc motive de a refuza Romaniei statutul de partener cu drepturi…

- "De drepturi și libertați nu prea mai vorbește nimeni. In Occident, drepturile și libertațile sunt un bun caștigat. Nimeni nu iși pune problema - de pilda, in Franța - cum judeca un tribunal. Prezinta cazul, dar nimeni nu pune la indoiala ce se intampla in justiția franceza sau in justiția germana.…

- PNL susține ca datele economice arata ca guvernul nu va putea sa faca fața cheltuielilor bugetare, iar in aceasta situație, liberalii se aștepta ca de la vara PSD sa decida majorarea taxelor și impozitelor. Senatorul Iulian Dumitrescu, prim-vicepresedinte PNL, sustine ca PSD va fi obligata sa apeleze…

- Romania este (prin Uniunea Europeana) semnatar si participant al Acordului de la Paris, prin care se urmareste reducerea emisiilor de dioxid de carbon si reducerea semnificativa a incalzirii globale. Din fericire, tara noastra se afla inca destul de jos in topul tarilor cu cele mai mari emisii de…

- Romania și Polonia au respins, in urma cu cateva zile, conditionarea alocarii fondurilor europene de respectarea principiilor statului de drept. Ei bine, dupa cum deja se știe, puterea politica din ambele țari fac – de ceva vreme – eforturi supraomenești pentru a pune mana pe toate instituțiile, inclusiv…

- In perioada 2018-2020, Centrul Europe Direct Regiunea Centru, inființat in urma cu 5 ani, cu sediul in cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru, iși continua activitatea de informare a cetațenilor Regiunii Centru. In ultimii 5 ani, pornind de la zero in 2013, Centrul a reușit sa promoveze…

- Motivul pentru care Denisa Nechifor vrea sa paraseasca Romania. Vedeta a marturisit ca se gandește serios la viitorul fetiței sale, dar și al ei. Denisa Nechifor este dispusa sa o ia de la capat departe de Romania. Iși dorește o familie și un viitor mai bun pentru fetița ei și a lui Adi Cristea. „Este…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns in decembrie la maximul ultimilor zece ani, dar in Romania toți indicatorii au scazut semnificativ din cauza crizei guvernamentale, potrivit studiului GfK privind climatul de consum din Europa. Datele sunt valabile pentru ultimul trimestru din 2017, cand tensiunile…

- Peste 80 de persoane au decedat, in 2017, in urma unor acte de violenta in familie, a anuntat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ministru Afacerilor Interne, Carmen Dan. Potrivit sursei citate, numarul deceselor generate de agresiunile intrafamiliale a scazut de la 191 in…

- Pe rafturile din piete sau hipermarketuri merele romanesti abia fac fata celor din import. Numai din Polonia luam anual mere in valoare de peste 20 de milioane de euro, desi stam bine la capitolul suprafatele cultivate cu meri. In urma cu doi ani tara noastra ocupa locul 2 la nivel european, dupa Polonia.…

- ORA DE VARA 2018: Europarlamentarii au cerut o evaluare a regimului actual al orei si, daca este necesar, o revizuire a regulilor, intr-o rezolutie adoptata joi in Parlamentul European la Strasbourg, informeaza legislativul european intr-un comunicat de presa, citat de Agerpres. Rezolutia…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Nici nu s-a intors bine din Thailanda, unde a fost cu iubita lui, ca a parasit din nou Romania. De data asta, prezentatorul de la "Romanii au talent" a ajuns in Statele Unite. Recent, Smiley a iesit intr-un club, unde s-a intalnit cu o blonda celebra, alaturi de care s-a pozat in ipostaze apropiate.

- Decizia Parlamentului Romaniei de a amenda actul normativ care prevede mecanismul de plata defalcata a TVA a fost benefica, considera Vlad Boeriu, partener Deloitte. "Colaborarea dintre legiutori si mediul privat este cheia pentru a ajunge la reglementari echilibrate cu avantaje pentru ambele…

- Romania este țara cu serviciile medicale de cea mai slaba calitate. Pentru al doilea an consecutiv, un raport oficial ne plaseaza pe ultimul loc din Uniunea Europeana. Doctorii nu au cu ce sa iși trateze pacienții. Iar oamenii se tem sa mai pașeasca in spitale.

- Andreea Balan este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, iar la concertele pe care le sustine face intotdeauna spectacol. Recent, pe contul personal de socializare, cantareata a dezvaluit ca antrenamentele pe care le face pentru a avea coregrafii perfecte ii produc dureri serioase. A

- ♦ Studiul, realizat de Ziarul Financiar cu sprijinul PIAROM, arata ca desi raporteaza o cifra de afaceri relativ egala in 2016, companiile cu capital privat romanesc au o profitabilitate aproape dubla fata de cele straine. Companiile cu capital ro­manesc au nevoie de spri­jin pentru a realiza…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Reacția Pro TV la declarațiile politice ale lui Tudor Chirila. A devenit un gest obișnuit pentru Tudor Chirila, actor și solist al trupei Vama, sa iasa in strada odata cu protestatari. Reacția artistului vine dupa modificarea codului penal și schimbarile drastice din justiție ce au scos sute de oameni…

- Nationala de fotbal a României va debuta în noua competitie Liga Natiunilor pe 7 septembrie, când va întâlni pe teren propriu reprezentativa Muntenegrului, în cadrul Grupei a 4-a a Ligii C, conform calendarului stabilit de Uniunea Europeana de fotbal. Iata programul…

- Considerata cea mai instarita consiliera a presedintelui Iohannis, pentru ca declaratia ei de avere este impresionanta, Sandra Pralong pare sa aiba noroc pe toate planurile. Recent, ea a castigat, printr-o sentinta definitiva, razboiul de durata cu statul roman, pentru un imobil confiscat de comunisti.…

- Europarlamentarul Monica Macovei afirma ca PSD, ALDE si UDMR pun in pericol situatia Romaniei in Uniunea Europeana si cere oprirea modificarilor la codurile penale. "Opriti modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateti din UE! Romanii trebuie sa mai indure o rusine din cauza lui…

- „Intr-o surdina mangaietoare, sunetul de taragot al lui Farcas se imbratiseaza tandru cu pocnetul focului strasnic din soba invecinata. In aceasta odaie, slab iluminata, iacata-ma nostalgic si biruitor, pregatit sa va vorbesc despre mine. Rasfoind arhiva de amintiri, ma regasesc oarecum indepartat…

- Nu sunt vinovati membrii PSRM, care au dobândit cetatenia româna, ci Bucurestiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renuntare la cetatenie. În felul acesta, care pare mai degraba un banc, a gasit Dodon de cuviinta sa explice de ce ortacii sai înca n-au depus…

- La Stoenesti, in judetul Valcea, de aproape doua decenii, familia Niculescu se straduieste nu doar sa reinvie traditii vechi si dragostea pentru portul popular, ci si sa pastreze si sa dezvolte arta tesutului traditional, un mestesug vechi de cand lumea, ...

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda premii…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Angajații Fiscului vor putea fi premiați din banii colectați din amenzi și prejudiciile recuperate, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența al Ministerului Finanțelor, citat de catre Pro TV . Mai exact, funcționarii Fiscului vor putea incasa 15% din totalul amenzilor sau sumelor recuperate din…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel, ultimul număr…

- Kremlinul a aparat marti 'legitimitatea' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca 'arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Pentru fostul mijlocas al nationalei, George Florescu, ultimii ani au fost ai marilor schimbari in viata. A adoptat stilul vegan, renuntand total la produsele din carne, s-a intors in Liga a 3-a sa ajute ”U” Cluj, refuzand oferte din strainatate sau Liga 1 si spune ca acum are mai mult timp si pentru…