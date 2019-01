Stiri pe aceeasi tema

- Industria de aparare romaneasca va fabrica o noua arma de asalt, de ultima generatie, in colaborare cu compania Beretta, la standarde NATO, finalizarea contractului fiind prevazuta pentru vara, iar inceperea productiei in toamna, a declarat joi ministrul Economiei, Nicolae Badalau, la Antena 3.

- Grigore Horoi, presedintele grupului Agricola, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata carnii, spune ca anul acesta grupul pe care il conduce are in plan investitii de circa 15 milioane de euro, directionate in principal catre cresterea capacitatilor fabricilor din portofoliu.

- Dacia Plant, compania romaneasca infiintata in urma cu 17 ani la Brasov, specializata in productia de suplimente alimentare, ceaiuri, a incheiat anul 2018 cu afaceri de 32,6 milioane de lei si planuieste investitii de 4 mil. lei in cresterea capacitatii de productie si modernizarea sectiilor din fabrica.

- Intr-o piata a vinului in care aromele bauturilor straine pot fi uneori mai atragatoare decat ale celor locale, brandul romanesc Cotnari obtine zece procente din cifra de afaceri de la export. La un business de 148 de milioane de lei in 2017, inseamna ca aproximativ 15 milioane de lei (putin peste 3…

- Brigada Rutiera a anunțat, miercuri, restricții de circulatie in mai multe zone. Circulația este inca de la primele ore ale dimineții extrem de aglomerata din cauza unor lucrari la infrastructura rutiera și a condiției meteo. Nu mai puțin de 11 accidente rutiere au fost inregistrate pe raza Capitalei…

- Volkswagen AG ar putea muta productia modelului Passat la fabrica Skoda din Cehia, in conditiile in care cel mai mare producator auto global isi accelereaza investitiile in masini cu emisii zero, scrie agerpres.ro.

- In urma cu doi ani, Mercedes a anunțat lansarea noii game EQ dedicate mașinilor electrice, care va avea circa 10 modele pana in 2025. Strategia companiei este ca toate modelele Mercedes sa beneficieze de versiune electrica incepand din 2022. Mercedes EQC, primul model electric de sine statator din noua…