- Kinga Sebestyen, celebra antrenoare care a lansat fenomenul Kangoo Jumps in Romania, traverseaza o perioada cu puternica incarcatura emoționala. Motivul il reprezinta faptul ca fiul ei, Alex, in varsta de 22 de ani, a plecat in Canada, dupa patru luni petrecute in Romania, pentru a-și continua studiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Romania lupta efectiv si cu rezultate impotriva coruptiei, conform Agerpres."Nu vreau sa dau sfaturi altora cum sa rezolve problema coruptiei, dar pot sa spun ca in Romania lupta impotriva coruptiei este in plina desfasurare. (...) Eu sunt un…

- Social Democratii au obtinut 25,4 % dintre voturile suedezilor in alegerile parlamentare de duminica, cel mai slab rezultat al partidului din 1908 incoace. De asemenea, Moderatii au obtinut 18,4% din voturi iar partidul anti-imigratie Democratii Suedezi 16,3%, conform unui exit-poll difuzat de televiziunea…

- Exportator net de energie electrica in regiune si al patrulea cel mai mare producator de gaze la nivel european, Romania ajunge sa-si taxeze consumatorii industriali cu facturi la utilitati mai mari decat cele din tarile dependende de resurse energetice.

- Julio Baptista sufera de astm și se trateaza cu cortizon, substanța dopanta. Ce spune conducerea campioanei. Julio Baptista, 36 de ani, achiziția cu super-CV de la CFR, are astm bronșic, o afecțiune care necesita un tratament cu o substanța aflata pe lista ”dopantelor”. Iuliu Mureșan, președintele ”feroviarilor”,…

- Handbalistele sub 18 ani ale Romaniei sunt neinvinse și vor intalni in "optimi", miercuri, Suedia. Reprezentativa de junioare a Romaniei a caștigat luni seara, la Kielce (Polonia), derbyul grupei A impotriva Germaniei, 20-17. ...