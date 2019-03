Antreprenor pe bicicleta: Un domeniu tehnic, dar ai satisfactii extraordinare

Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca nu iți poți inchipui viitorul alaturi de partenerul actual nu este intotdeauna un semn potrivit, dar exista alte semne mai bune care iți arata ca relația ta poate suferi o problema de compatibilitate, scrie virale.ro. Simți ca nu poți fi tu insați cu el Atunci cand momentele…

- Rudele bolnavilor din spitale, femeile care fac operații estetice și strainii veniți pentru chirurgia obezitații și wellness au ajuns la 10% din numarul turiștilor cazați in unele hoteluri din țara.

- La data de 18.02.2019, in jurul orei 13:05, o femeie in varsta de 51 ani, din Deva, in timp ce conducea un autoturism pe str. Mihai Eminescu, din Deva, din direcția bld. N. Balcescu spre padurea Bejan, la trecerea de pietoni marcata și semnalizata corespunzator de la intersecția cu str. Scarișoara,…

- Judetul Alba este un judet mai sigur. In anul 2018 au fost inregistrate cu 7 % mai putine infractiuni, decat in 2017. A crescut siguranta stradala si au avut loc mai putine accidente rutiere. In anul 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba a avut ca si obiectiv prioritar creșterea gradului de siguranța…

- Ziua de 24 ianaurie este o zi memorabila a poporului roman. Puține popoare de pe globul pamantesc au realizat cu sacrificii mari o opera patriotica atat de mareața. Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza a reprezentat rezultatul concret al eforturilor generației pașoptiste, evenimentul reflectand…

- In cursul anului 2018, pompierii militari din cadrul ISU ”A.D. Ghica” Teleorman au fost angrenați in 8914 evenimente, situațiile de urgența la care au intervenit militarii fiind: incendii (la gospodarii cetațenești, operatori economici, insituții publice, de vegetație ș.a.), inundații și fenomene meteo…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) supune dezbaterii publice un proiect de lege prin care se propune interzicerea, in timpul mersului, a folosirii telefonului mobil sau a tabletei. Potrivit proiectului de lege, nerespectarea acestei prevederi va fi pedepsita cu 9-20 puncte-amenda si 6 puncte de penalizare.…