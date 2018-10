Stiri pe aceeasi tema

- Programul ”Investeste in Tine”, lansat recent de Guvern si deja intrat in vigoare, depaseste asteptarile. Numarul persoanelor interesate este deja de ordinul sutelor, in cele 4 zile de cand a fost lansat oficial, ceea ce a determinat inca doua banci, pe langa CEC Bank, sa intre in acest program.

- Tinerii intre 16 si 26 de ani pot contracta, de astazi, prin programul guvernamental „Investeste in tine”, credite cu dobanda suportata din bugetul de stat de pana la 40.000 de lei, iar persoanele intre 25 si 55 de ani pot lua credite pana la 35.000 de lei. Incepand cu luni, tinerii intre 16 si 26 de…

- Tinerii între 16 și 26 de ani pot contracta, de azi, prin programul guvernamental "Investește în tine", credite cu dobânda suportata din bugetul de stat de pâna la 40.000 de lei, iar persoanele între 25 și 55 de ani pot lua credite pâna la 35.000 de lei. Începând…

- Tinerii intre 16 si 26 de ani pot contracta, prin programul guvernamental "Investeste in tine", credite cu dobanda suportata din bugetul de stat de pana la 40.000 de lei, iar persoanele intre 25 si 55 de ani pot lua credite pana la 35.000 de lei.

- Tinerii intre 16 si 26 de ani pot contractat, de luni, prin programul guvernamental "Investeste in tine", credite cu dobanda suportata din bugetul de stat de pana la 40.000 de lei, iar persoanele intre 25 si 55 de ani pot lua credite pana la 35.000 de lei.

- Tinerii intre 16 și 26 de ani pot contractat, de luni, prin programul guvernamental „Investește in tine”, credite cu dobanda suportata din bugetul de stat de pana la 40.000 de lei, iar persoanele intre 25 și 55 de ani pot lua credite pana la 35.000 de lei. Incepand cu luni, tinerii intre 16 si 26 […]…

- Programul guvernamental „Investeste in tine” a fost lansat oficial la jumatatea saptamanii trecute, iar incepand de azi, 15 octombrie, tinerii cu varste intre 16 si 26 de ani pot contracta credite cu dobanda suportata de la bugetul de stat de pana la 40.000 de lei. Persoanele intre 26 si 55 de ani pot…

- Programul guvernamental „Investeste in tine”, destinat romanilor care au nevoie de o finanțare pentru o mai buna pregatire profesionala a fost lansat joi. Astfel, incepand de luni, 15 octombrie, tinerii cu varsta intre 16 si 26 de ani vor putea accesa un credit de pana la 40.000 de lei, dobanda fiind…