Antrenoul lui Cosmin Dușa despre sacrificiul acestuia pentru performanță: Noaptea lucra în cazino, ziua se antrena Moartea sportivului Cosmin Dușa din Cugir scoate la suprafața adevarul despre sacrificiul pe care luptatorii profesioniști din Romania il fac pentru performanța. Deși incanta privirile și primesc admirația publicului la fiecare lovitura sau procedeu, fie ca vorbim despre MMA, kickbox sau alte sporturi de contact, pentru a ajunge ”la varf” sportivii trebuie sa fie luptatori […] Citește Antrenoul lui Cosmin Dușa despre sacrificiul acestuia pentru performanța: Noaptea lucra in cazino, ziua se antrena in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

