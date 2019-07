Antrenorului lui Dinamo, Eugen Neagoe, i s-a facut rau in timpul meciului cu U Craiova. Interventie de urgenta a medicilor!

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui Dinamo București, Eugen Neagoe, a fost luat cu ambulanța in timpul meciului pe care echipa sa il juca cu Universitatea Craiova. Tehnicianului i s-a facut rau in timp ce se afla pe banca, iar meciul a fost intrerupt in minutul 25, cand lui Eugen Neagoe i s-a facut rau! Ambulanța a fost…

- Dezastrul din meciul cu Viitorul, 0-5, face primele victime printre titularii echipei gandite de Eugen Neagoe! Conform surselor Gazetei, antrenorul "cainilor" se gandește serios sa il titularizeze pe portarul italian Riccardo Piscitelli, 25 de ani. Evoluția lui de la Ovidiu a lui Catalin Straton, 29…

- Eugen Neagoe (51 de ani) și Gica Hagi (54 de ani) s-au intalnit de patru ori ca antrenori. Fiecare are cate un succes, alte doua jocuri s-au terminat nedecis. Eugen Neagoe are un debut de foc pe banca tehnica al lui Dinamo. Antrenorul de 51 de ani intalnește in primele trei etape ale Ligii 1 pe Viitorul,…

- Dinamo se pregatește pentru noul sezon, urmand sa aiba un start dificil, cu Viitorul, CSU Craiova și CFR Cluj. Pentru primul sezon pe banca lui Dinamo, Eugen Neagoe pregatește schimbari importante in primul „11". Astfel, in debutul Ligii 1, „cainii" vor avea o echipa de start in care se vor regasi 7…

- Bogdan Lobonț (41 de ani) a fost scos din minți de un jucator advers la meciul dintre U Cluj și Sportul Snagov (1-0), din etapa cu numarul 36 a Ligii 2. Dupa un meci tensionat, in care echipele nu au reușit sa marcheze pana in minutul 89, protagoniștii au cedat nervos. Vezi AICI detalii despre meci…

- Partida dintre Hermannstadt și Dinamo a fost una modesta, iar ocaziile au lipsit cu desavarșire la cele doua parți. Cel mai savuros moment al intalnirii de la Sibiu i-a aparținut insa tehnicianului Mircea Rednic. Cu 20 de minute inainte de finalul partidei, „Puriul" a facut o preluare cu care ii poate…

- Eugen Neagoe, 51 de ani, o antreneaza pe Sepsi din 2017. "Am vorbit cu domnul Eugen Neagoe, a venit timpul sa ne despartim. Maine spun mai multe. Cred ca e timpul sa facem o schimbare la conducere. Nu stiu unde este cautat Neagoe, dar cred ca este momentul sa ne despartim. In ultimele 13 meciuri…

- Portughezul Nuno Claro (42 de ani) a fost prezent la partida dintre CFR Cluj și Viitorul, scor 3-1. Triplul campion al Romaniei crede ca nivelul campionatului a scazut fața de perioada in care el evolua aici. Nuno Claro a evoluat la CFR Cluj intre 2006 și 2013. A obținut trei titluri, trei Cupe și…