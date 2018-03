Antrenorul Simonei Halep reacționează: "Meciul acesta nu trebuia să se joace!" Antrenorul australian a spus ca regulamentul trebuie schimbat și ca Serena trebuia sa fie principala favorita la acest turneu, primul de la revenirea dupa ce a nascut. Cahill cere ca, in cazul in care o jucatoare ramane insarcinata, locul in clasament trebuie inghețat. "Acest meci nu trebuia sa se joace in turul III. Serena, la fel ca toate jucatoarele care au nascut, trebuie protejata de WTA. Trebuie sa aiba clasamentul protejat. Femeile nu trebuie sa fie pedepsite pentru ca nasc și nu ar trebui sa o ia de la zero. La fel este și cazul Victoriei Azarenka. Sa incepi o familie este cel… Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a reacționat dur dupa ce Serena Williams și Venus Williams s-au duelat in turul III la Indian Wells. Antrenorul australian a spus ca regulamentul trebuie schimbat și ca Serena trebuia sa fie principala favorita la acest turneu, primul de la revenirea dupa ce…

- Transferat in aceasta iarna de CFR Cluj de la Astra contra sumei de 1 milion de euro, Alexandru Ionița II (23 de ani) nu traverseaza cea mai fericita perioada la CFR Cluj. In cele 5 meciuri jucate de "feroviari" in 2018, Ionița a fost titular de doar doua ori, iar la meciul cu Poli Iași de vinerea trecuta,…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, s-a declarat nemultumit ca meciul cu FC Hermanstadt, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, nu a fost amanat. Intr-o interventie la Pro X, el a afirmat ca le-a transmis oficialilor stelisti sa faca echipa cum vor ei."Nu stiu cum se va desfasura meciul…

- Concordia și FC Voluntari trebuie sa joace azi, de la ora 17:30, in ultimul meci din sezonul regulat. Partida urma sa se dispute luni, dar a fost amanata din cauza condițiilor meteo nefavorabile. La ora 14:30, cu trei ore inainte de startul patidei, la stadionul din Chiajna se lucreaza din greu pentru…

- MANCHESTER UNITED - CHELSEA LIVE in PREMIER LEAGUE. ONLINE STREAM TELEKOM - VIDEO. Manchester United și Chelsea se infrunta in derby-ul etapei a 28-a din Premier League, LIVE VIDEO pe Telekom și ONLINE STREAM pe aplicație, de la ora 16:05. Meciul este unul vital in vederea calificarii…

- Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Daca esti nascut sub semnul Berbecului, saptamana aceasta vei fi incarcat emotional de conversatii sau evenimente ce au legatura cu un barbat trecut de 35 ani. Acum poti sa cauti raspunsuri la intrebari ca o justificare pentru comportamentul…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, ''ar rezolva instantaneu'' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii…

- Caroline Wozniacki i-a reprosat arbitrului ca o incomodeaza tipetele scoase de Monica Niculescu in timpul punctelor si s-a plans ca romanca foloseste de fiecare data metode nesportive. Daneza a reluat acuzatiile si in interviul acordat la final. Fanii romani au sarit sa o apere pe Monica Niculescu…

- Mesajul Simonei Halep de Ziua Indragostiților. Pupici de la fetele din topul mondial. Happy #ValentinesDay from @Simona_Halep , @JelenaOstapenk8 and @KaPliskova ! ?? pic.twitter.com/wAZtnGGjSJ — WTA (@WTA) February 14, 2018 Simona Halep (26 ani, 2 WTA), Jelena Ostapenko (20 ani, 6 WTA), Karolina…

- FCSB va juca joi impotriva lui Lazio, in 16-imile Europa League, iar duminica va evolua contra lui Dinamo, in derby-ul Ligii 1. Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca ii va cere antrenorului Nicolae Dica sa foloseasca cel mai bun "11" cu Lazio, dar schimbarile din timpul partidei sa le faca ținand…

- Nerefacuta complet dupa accidentarea la glezna și lunga participare la Australian Open, unde a jucat finala, Simona Halep nu poate juca pentru echipa de Fed Cup a Romaniei in meciul cu Canada, iar absența ei a determinat o parte dintre spectatori sa iși vand biletele deja cumparate pentru evenimentul…

- Clujenii insista ca meciul de sambata nu hotaraște cine caștiga campionatul, insa un succes al lor ar plasa formația lui Becali intr-o situație și mai proasta decat aceea in care s-a aflat in sezonul trecut. "Nu se face diferența sambata, in play-off se va decide campioana. Meciul de sambata nu e chiar…

- Problemele lui Ilie Nastase continua. Suspendat pana in decembrie 2020 dupa incidentele de la meciul cu Marea Britanie din aprilie anul trecut, fostul capitan nejucator al echipei de FED Cup a Romaniei nu va putea urmari din tribuna meciul contra Canadei de la finalul acestei saptamani. Chiar daca a…

- Brazilianul Neymar, atacantul-vedeta al clubului Paris Saint-Germain, nu a fost cooptat in lotul pentru meciul cu Sochaux, de marti, din optimile de finala ale Cupei Frantei la fotbal, la o zi dupa petrecerea prilejuita de ziua sa aniversara, "o optiune de tactica a antrenorului", a anuntat luni…

- Cand s-a nascut de fapt Gica Hagi. O dezvaluire care rastoarna tot ceea ce știam despre originile celui mai mare fotbalist roman din toate timpurile. Actele oficiale indica faptul ca Gica Hagi, liderul Generației de Aur, s-a nascut pe 5 februarie 1965, la Sacele (Constanța), intr-o familie de machedoni…

- Adepții cazurilor controversate, care nu au o rezolvare pe deplin acceptata, au creat un top al oamenilor misterioși care au participat sau creat evenimente despre care se vorbește și in prezent.

- Doua masini, intre care un microbuz, implicate intr-un accident la intrare in Alexandria dinspre Turnu Magurele in Eveniment / Un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz s-a produs in dimineata zilei de vineri, 2 februarie, la intrarea in municipiul Alexandria…

- Un elev de clasa a V a a fost batut cu pumnii si picioarele de trei mame ale unor colegi de clasa, chiar pe holul scolii. Copiii care se aflau in pauza au filmat scena cu telefonul mobil si i au trimis o mamei baiatului. Femeile au atacat o si pe sora mai mare a baiatului, dupa ce aceasta a incercat…

- Cazul unei femei de 42 de ani din Rusia a ajuns cunoscut peste tot in lume. A ramas insarcinata, dar nu a mers niciodata la medic si, implicit, nu a facut nicio ecografie pentru a vedea daca bebelusul e bine sau daca se dezvolta asa cum trebuie.

- A doua parte a campionatului incepe vineri, cu partida dintre Sepsi OSK și Poli Timișoara. Vremea calda ajuta organizatorii, care nu vor avea probleme. Duminica este programat și meciul dintre FC Botoșani și Juventus București. Partida este programata la ora 18:00, liveTEXT pe GSP.Ro. ...

- Halep pierdut finala cu Wozniacki dupa o partida extrem de disputata, incheiata dupa doua ore și 50 de minute, cu scorul de 6-7, 6-3, 4-6. Meciul a fost unul dramatic pentru Simona care afectata de caldura și umiditatea ridicata de la Melbourne, dar și de durerile de la piciorul stang, a cerut…

- La doar cateva zile dupa ce s-a aflat public despre pasul facut de apararea legala a firmei Tel Drum, si anume solicitarea in instanta a demararii procedurii insolventei, procurorii anticoruptie au reactionat. In sensul in care s-au adresat la randul lor magistratilor, cu o cerere – preventiva – ce…

- Rezultatele meciurilor dintre Simona Halep și Caroline Wozniaki. Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 6, WTA, vor juca sambata, de la ora 10:00, in finala Australian Open 2018 . Meciul va fi livetext pe www.libertatea.ro și in direct pe Eurosport 1 Pentru Halep, meciul…

- LIVETEXT Simona Halep – Caroline Wozniacki, in finala Australian Open 2018. Meciul se joaca sambata. In ultimul act al Internaționalelor Australiei, la Melbourne, se intalnesc romanca de 26 de ani, actualul nr. 1 WTA, și daneza de 27 de ani, 2 WTA. Și nordica a fost primul loc in lume fara sa fi caștigat…

- Trei studenți din Japonia au chemat poliția cand au vazut nota de plata, dupa ce au comandat trei fripturi, in Veneția. Aceștia au depus imediat plangere.Cazul a ajuns și in atenția primarului orașului, Luigi Brugnaro, care a scris pe Twitter, un mesaj.

- Trei studenți din Japonia au chemat poliția cand au vazut nota de plata, dupa ce au comandat trei fripturi, in Veneția. Aceștia au depus imediat plangere. Cazul a ajuns și in atenția primarului orașului, Luigi Brugnaro, care a scris pe Twitter, un mesaj. „Daca acest episod rușinos este confirmat, vom…

- Antrenorul Darren Cahill a glumit, spunand ca e mai usor sa joci un meci cum a fost cel dintre Simona Halep si Lauren Davis, din turul al treilea al AusOpen, care se disputa o data la 10 ani. Tehnicianul a precizat ca eforul celor doua jucatoare a fost eroic si ca este mandru de eleva sa. "E probabil…

- Politia ungara a emis în 2016 un mandat de arestare, înca valabil la începutul lui 2018, împotriva lui Sebastian Gorka, fost consilier pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi un website din Ungaria, informeaza AFP. …

- Un cititor al site-ului 444.hu a remarcat ca Sebastian Gorka, consilier al lui Trump din ianuarie pana in august 2017, figura pe lista persoanelor cautate de politie, postata de site-ul police.hu, lucru inca valabil vineri. Gorka, ce detine cetatenie ungara, americana si britanica, este…

- Pana in 2015, Becky Johns, avea o singura fetița, Kayla, in varsta de 9 ani. Un an mai tarziu, insa, femeia avea sa devina mama biologica a inca patru copii, care nu sunt cvadrupleți. Atat Becky, cat și soțul ei, Jason, iși doreau un frate sau o surioara pentru Kayla, așa ca au decis sa faca inca un…

- Pugilistul Florian „Big Nasty” Munteanu a fost ales de Sylvester Stallone pentru unul dintre rolurile principale din pelicula Creed 2. Iata ce a spus starul… „Felicitari lui Florian «Big Nasty» Munteanu, pentru ca a obtinut rolul fiului lui Ivan Drago! 27 de ani, 1,95 metri, 111 kilograme de talent”,…

- Antrenorul Simonei Halep a postat un mesaj dupa ce Simona a castigat un meci plin de peripetii in primul tur la Australian Open, scor 7-6(5), 6-1 cu Destanee Aiava. "Efort curajos facut de Simo in fata unei domnisoare foarte talentate, care are un viitor stralucit in fata. Meriti tot respectul din lume…

- Stenograma Becali - Walter. Cum se sfatuiau cei doi sa pacaleasca statul Cazul lui Florian Walter, care a transferat gratis 14 jucatori de la "U" Cluj la Petrolul, in 2012, a intrat in atentia procurorilor DIICOT, in stenograma fiind surprinsa discuția in care Becali ii explica lui Walter cum trebuia…

- Și-a luat viața! Un pompier din Alexandria a fost gasit spanzurat in Eveniment / Un pompier, subofițer operativ al ISU “A.D.Ghica” Teleorman, și-a pus capat zilelor in seara zilei de sambata, 13 ianuarie. Cea care l-a gasit spanzurat in debaraua apartamentului in care locuiau a fost chiar…

- Cu un capital imens de popularitate pe toate meridianele, dubla finalista de la Roland Garros a tratat in ultimele saptamani ale anului de pe alte pozitii cu compania fondata de neamtul Adi Dassler. Si-a expus franc cerintele de ordin financiar in fata oamenilor cu drept de semnatura de la Adidas, insa…

- Mihaela Buzarnescu (29 de ani) continua forma de vis pe care o traverseaza in ultima vreme. Romanca s-a calificat in aceasta dimineața in semifinalele turneului WTA de la Hobart. Buzarnescu (57 WTA) s-a impus in duelul de azi cu Alison Riske (89), scor 7-6 (7-5), 6-1, la capatul unui meci care a durat…

- Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, a dezvaluit motivul real pentru care sportiva a decis sa nu participe la Australian Open 2018. Potrivit spuselor lui Mouratoglou, Serena a acuzat complicatii dupa nastere, iar din acest motiv a avut de suferit. "Cand a nascut, lucrurile nu au decurs…

- Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, a dezvaluit motivul real pentru care sportiva a decis sa nu participe la Australian Open 2018. Potrivit spuselor lui Mouratoglou, Serena a acuzat complicatii dupa nastere, iar din acest motiv a avut de suferit. "Cand a nascut, lucrurile nu au decurs…

- Secretarul general de stat al Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Boris Gilca, a declarat ca institutia pe care o reprezinta a initiat o ancheta pe cazul tinerei care a fost nevoita sa nasca in toaleta Institutului Mamei si Copilulului. Potrivit oficialului, rezultatele preliminare…

- Poliția a deschis un dosar penal pentru neglijența in cazul tinerei de 19 ani din Anenii Noi care ar fi nascut singura intr-o toaleta din Institutul Mamei și Copilului din capitala. Oamenii legii au inițiat o cauza penala pentru neglijența și urmeaza sa investigheze cazul. Ieri, mai mulți angajați de…

- Politia a pornit un proces penal pe faptul incalcarii din neglijenta a regulilor si metodelor de acordare a asistentei medicale, in cazul tinerei de 19 ani care a fost lasata sa-si nasca copilul mort in toaleta Institutului Mamei si Copilului.

- Administrația Institutului Mamei și Copilului (IMC) s-a autosesizat pe marginea cazului relatat de o tânara care acuza medicii și asistentele mediale de indiferența și spune ca a fost nevoita sa nasca în toaleta instituției. Potrivit administrației IMC, pâna în prezent…

- Irina Begu (43 WTA) s-a calificat in aceasta dimineața in sferturile de finala ale turneului de la Shenzen (China) dupa victoria in trei seturi reușita in fața rusoaicei Ekaterina Alexandrova (96 WTA). Begu s-a impus in trei seturi, scor 4-6, 6-1, 6-2, la capatul unui meci care a durat doua ore și șapte…

- Melinda Ordog a fost trimisa in judecata pentru complicitate la luare de mita. Ar fi negociat cu Ioan Adam o mita de 50.000 de lei pe care sotul ei judecator ar fi primit-o ca sa dea o sentinta privind o retrocedare ilegala de terenuri, retrocedare care face obiectul unui alt dosar penal in care sunt…

- Cazul șocant petrecut la stația de metrou Dristor 1 a ingrozit toata țara! Tatal primei victime a criminale de la metrou a oferit informațiile, cu ore exacte, imediat dupa ce fiica sa a fost agresata și la un pas de moarte.