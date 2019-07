Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Simonei Halep, Daniel Dobre, a declarat, sambata, ca nu este numai meritul lui in succesul jucatoarei romane la Wimbledon si i-a enumerat pe Teo Cercel si pe fostul antrenor al Simonei Darren Cahill ca avand o contributie importanta la trofeul cucerit.

- Virgina Ruzici, managerul Simonei Halep, a spus ca in finala de la Wimbledon, Simona a aratat multa maturitate și inca de la primul punct a intrat decisa sa o invinga pe Serena Wiliams.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii ”Nu va puteți…

- Secretarul general al PSD, senatorul Mihai Fifor, o felicita pe Simona Halep dupa meciul excelent de la Wimbledon care a dus-o in finala turneului:Reacția Simonei Halep dupa victoria senzaționala ”Felicitari campioanei Romaniei pentru meciul extraordinar! Felicitari, Simona! Inca o…

- Premierul Viorica Dancila a felicitat-o pe Simona Halep imediat dupa victoria din semifinalele Turneului pe iarba de la Wimbledon:Reacția Simonei Halep dupa victoria senzaționala ”Felicitari campioanei noastre pentru meciul excepțional din semifinala de la Wimbledon!Mulțumim,…

- Rusoaica a acuzat dureri grave la incheietura mainii stangi, fapt ce a determinat-o sa abandoneze tcompetitia. Acesta a fost primul abandon al sportivei la un turneu de Grand Slam. Sharapova a castigat titlul de la Wimbledon, in anul 2004, atunci cand a reusit sa o invinga in finala pe Serena Williams,…

- Jucatoarele romana de tenis Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 53 WTA) se intalnesc in turul II de la Wimbledon 2019. Meciul se va juca miercuri, la ora ce va fi anunțata ulterior. Cele doua romance se vor intalni in premiera. Halep s-a calificat, luni, in runda a doua…

- Johanna Konta a invins-o in runda inaugurala pe Alison Riske, 49 WTA, scor 6-4, 6-1, intr-o ora si 14 minute. Johanna Konta si Simona Halep au mai fost adversare in circuit de patru ori, ultima data in 2017. Britanica s-a impus in 2015 la Wuhan si in 2017 la Miami si Wimbledon. Tot in 2017,…