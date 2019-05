Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Tudor, fostul „central" bucureștean, a surprins pe toata lumea la meciul Energeticianul - Snagov 3-3, disputat la Petroșani: a mers la meci cu o ținuta care incalca regulamentul CCA și a urmarit meciul de pe acoperișul stadionului. ...

- Fostul arbitru Alexandru Tudor (47 de ani) și-a ales un loc inedit pentru a urmari unul dintre meciurile la care a asistat. Acesta a fost delegat de catre FRF sa fie observator la meciul dintre Energeticianul și Sportul Snagov (scor 3-3), din cadrul etapei cu numarul 34 din Liga a II-a. Potrivit Liga2,…

- Arad. UTA a pierdut la Metaloglobus, fara drept de apel, dar in condițiile in care primul unsprezece a fost vaduvit de mai mulți titulari. Acum, lucrurile par sa fi intrat in normal, in sensul in care majoritatea jucatorilor revin la dispoziția antrenorilor. Din pacate, a intervenit problema…

- Partida s-a desfașurat la Petroșani, duminica, cu incepere de la ora 11. Fotbaliștii timișoreni au reușit sa obțina trei puncte meritate și și-au asigurat astfel poziția a noua in clasamentul ligii a doua de fotbal. Meciul a fost unul antrenant in care jucatorii ambelor echipe au aratat ca…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta, nou promovata in esalonul de elita din Romania, SuperLiga, incepe sambata, 30 martie, evolutiile din partea secunda de campionat. Aflata pe locul sapte in clasament, cu cinci puncte, formatia de pe litoral se va duela pe teren propriu cu CSM Stiinta Baia Mare, echipa…

- Astazi, 19 martie 2019, peste mai puțin de o ora, de la 19.30, pe propriul teren de la arena Ilie Oana, FC Petrolul va incheia – contra unei echipe cu o denumire mai de pe vremea de dinainte de 1989, Energeticianul, stabilita… momentan in Petroșani – șirul meciurilor din etapa a XXV-a. Mai puțin de…

- Nici in etapa a 24-a Energeticianul nu a gasit drumul spre victorie, in meciul cu FC Arges. Scorul a fost 0-0 in meciul de la Petrosani, antrenorul George Zima apreciind insa faptul ca echipa sa nu a primit gol. Energeticianu...