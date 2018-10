Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii maramureseni vor asigura masurile de ordine publica si siguranta cetatenilor care vor fi prezenti pe timpul desfasurarii manifestarilor sportive ce vor avea loc in acest sfarsit de saptamana. Vineri, 21 septembrie a.c., in intervalul orar 16:00-18:00, pe stadionul „Viorel Mateianu” din…

- Ianis Hagi strabate o criza de forma in acest debut de sezon 2018-2019, insa asta nu impiedica nume importante din țara și strainatate. Dupa ce Gigi Becali a spus ca Ianis e unul dintre capitanii Ligii 1 pe care ii dorește la FCSB, azi a aparut o noua posibila cumparatoare: Brondby.

- Astazi, de la ora 17.30, pe Stadionul “Mureșul” din Vințu de Jos se da startul sezonului oficial in fotbalul din Alba, cu prilejul partidei din cadrul Supercupei AJF Alba intre CS Ocna Mureș (caștigatoarea Ligii a IV-a) și Sportul Petrești (a cucerit Cupa Romaniei, faza județeana, dupa 3-2 cu Transalpina…

- Metalurgistul Cugir, Industria Galda de Jos, Unirea Alba Iulia și nou-promovata CS Ocna Mureș, sunt cele 4 reprezentante ale județului Alba ce vor activa in Seria a 4-a a Ligii a 3-a in ediția 2018-2019, FRF anunțand țintarul turului. Iarași vom avea o toamna fierbinte, cu 6 derby-uri „de Alba” (primul,…

- Metalurgistul Cugir, Industria Galda de Jos, Unirea Alba Iulia și nou-promovata CS Ocna Mureș, sunt cele 4 reprezentante ale județului Alba ce vor activa in Seria a 4-a a Ligii a 3-a in ediția 2018-2019, FRF anunțand țintarul turului. O runda inaugurala interesanta, CS Ocna Mureș evoluand acasa cu CNS…

- Pe „Stadionul Dragostei”, la incheierea stagiului centralizat, CS Ocna Mureș a susținut un joc de verificare cu Gloria Bistrița, o alta echipa nou-promovata in Liga a 3-a, alaturi de care va activa sezonul viitor in Seria a 5-a. Oboseala cantonamentului și-a spus cuvantul pentru formația ocnamureșeana,…

- Romania a caștigat titlul mondial cu barca de patru vasle feminin la Campionatele Mondiale de canotaj U23 de la Poznan. Baieții de la dublu rame au luat argintul. Mondialul de tineret de la Poznan, Polonia, a adus in prima zi a finalelor doua medalii pentru Romania. Seria au deschis-o baieții din barca…

- Cu CS Ocna Mureș, Alba a bifat a 7-a accedere consecutiva in eșalonul superior, un record național, cu amendamentul ca Mureșul Vințu de Jos (2016) și Șurianu Sebeș (2017) nu s-au inscris in eșalonul superior. Astfel, pe hartie sunt 5 reprezentante in ediția 2018-2019 a Ligii a 3-a, insa in dreptul Performanței…